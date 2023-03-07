台灣YouTuber抓住YT演算法　善用1絕招破百萬訂閱　網民意見兩極

隨著抖音興起，短影音也越來盛行，就連Instagram、YouTube也開始流行短片創作，縮短影片時長、改用直式拍攝，更符合現代人快速吸收資訊的特性，以及使用智能手機的習慣。有網友指出，自己關注的一位YouTuber時常發「Shorts」，訂閱數原本只有幾萬，過一段時間他的訂閱數竟已破百萬，令原PO好奇是否與短影音成為趨勢有關？



一名網友在Dcard上以「靠Shorts變成百萬YTB？」為題發文，指出他一直有在看極限運動類的影片，其中一位創作者「奇軒Tricking」，他隱約記得當時他的訂閱數只有幾萬，結果過一段時間回來查看，發現他的追蹤人數已突破百萬，其中在「Shorts」短影音的表現更驚人，最高觀看次數破億。

▼▼▼靠著YouTube演算法破百萬訂閱！▼▼▼

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原PO仔細觀察他的熱門影片，最高只有10萬點閱，不過當點進「Shorts」頁面時，可以發現最高觀看數竟達1.7億，還有10幾部短片也都破千萬。他對此好奇，「這樣的情形會不會以後變成常態啊，之後大量湧現靠短影音翻身的創作者，然後就慢慢減少長片的創作了」。

貼文一出也引網友熱烈討論，「抖音化呵呵」、「YT最近就是在推這種短影片啊」、「今年感覺會靠這個衝上來的人不少喔，我自己也是靠這個紅利莫名的到不少訂閱」、「那要叫Shorters嗎」、「Short真的越來越多創作者投入了，最近被推播很多短影片，點進去看他們都沒有做什麼長影片，但短影片卻都有百萬觀看，這樣低成本又能衝觀看的作法，把進入門檻降低很多」、「這個是未來趨勢沒錯」、「short要快狠準，短時間就展現出你的特色專長，黏著度才會高」。

貼文也引出「奇軒Tricking」本人出聲回應，留言「本人經過，謝謝關注」。而對於不少網友疑惑「Shorts」會不會有收益，根據《ETtoday》報導，YouTube Shorts 營利政策指出，自2月1日起，營利合作夥伴可以透過Shorts動態影片間的廣告賺取收益，不過非原創的Shorts、造假觀看次數、未遵守《廣告友善內容規範》者則不符合資格。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：抓住YouTube演算法！他善用1絕招「突破百萬訂閱」，網驚：之前只有幾萬】