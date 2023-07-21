貓貓 奇狗 賣萌照｜搞笑寵物圖永遠是流量和點擊保證，近年網上最流行的是因為視錯、手機長快門殘像等元素，錯有錯著而拍得的奇怪搞笑相，而這個美國舉辦的Comey Pet Photo 比賽，風格就較為傳統。不過無論是甚麼門派或風格，可愛就是正義！因為生活、工作、考試累得像頭狗的你，一起來看喵喵狗狗賣萌照、放鬆心情。



網上大型寵照比賽｜9月公布賽果

自2020年開始的「搞笑寵物攝影大賽」，每年大約7月就會整理入圍作品，去年就有多達70幾個國家的參加者投稿、分享可愛的寵物相片。以下公開的都是2023年度的參賽作品，最終賽果將於9月於Comedy Pet Photo網站揭曉，以下就是歷年冠軍作品：

2022年度的冠軍作品 Photo by：Kenichi Morinaga

《Barbie芭比》必睇6大看點：真人著公仔衫、不止得一個芭比阿Ken

2021年度的冠軍作品：Photo by Zoe Ross

Kpop天后 IU 自爆有手機充電強迫症｜消委警告等同讓手機慢性減壽

Comedy Pet Photography Awards 2023入圍作品（點圖放大）



+ 18

我推的孩子失冠軍｜ATA2023春季動畫票選出爐｜得獎作線上看連結

影寵物3個不失敗貼士

拍攝寵物最常遇到的難題就是照片：鬆、郁、矇！那怎樣才能拍到清晰的寵物景呢？想捕捉動物一閃即過的可愛一刻，技巧有3個：

1：快門速度｜影動物就是要跟牠們鬥快，如果是用數碼相機，快門速度要設定得短／快，會較易捕捉得到動物可愛一面。只要達則1/800秒或以上，就能野生捕獲寵物可愛moment。

還有人會在相機加點小物、吸引寵物望向鏡頭。

2：高感光｜手機拍照有時難以調校快門，花時或可將「感光度 / ISO」提高，手機可以選運動模式／夜景人物模式等，都會自動調高ISO／感光度，快門也會相對地自動調短。建議下載「ProCam8」或「Camera+ 2」有更多手動設定的影相app

3：低角度拍｜拍動物是可以蹲下來，利用數碼相機扭動屏幕／手機，就可以緊貼地面的角度拍攝小動物，這樣的角度會更可愛，有更加親近的感覺。