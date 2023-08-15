三上悠亞即將在 8 月 16 日，踏進30歲後正式從成人電影界引退，而近日因為她四出在外國做活動，令Twitter的追蹤人數爆升至500萬人！然而在風光背後，三上的支持者已經紛紛鳥獸散？事源三上在8月13日於東京舉行最後一次 High Touch 擊掌會，忽然在開始前由收費改為免費，連台灣名人「一劍浣春秋」都發文表示大件事。



台灣見面會太HEA粉絲唔開心

月初台北TRE國際成人展有大量日本大量動作片女優拉隊參加，當中包括收費的粉絲見面合照會，但有粉絲見完三上後卻抱怨她的報名費最貴，但服務卻比新有菜、小宵虎南等人hea很多，不肯十指緊扣、合照也不會自動「貼貼」，而且為了加快清排隊人龍，士大夫推人推得特別急，被彈「CP值」低。

動漫節捕獲港版三上悠亞：唯唯｜連登仔讚：佢係咪全場最正Coser

AV女優排名7月Top100｜三上悠亞穩佔王座、明日葉三葉靠鄉音入3甲

轉型大眾化、與fans期待有落差

有傳，三上悠亞自從漸漸淡出AV影業，轉型搞生意、拍YouTube後，轉向面對一般大眾及女性fans。雖然fans數量是爆升，但多數都是不會花錢的「免費仔」，肯花大錢在她身上的人日漸減少。而且三上自己也開始顧形像，你想她穿得「清爽」？三上卻走高貴路線穿晚禮服，供求上完全錯配；台灣fans難見三上，TRE才會一票難求，在日本肯搏命的女優要多少有多少，忠粉早就轉會了。

三上悠亞AV引退｜踢爆高光背後7大黑歷史．脫離SKE48真相傳整過容

+ 4

日本偶像全隊AV片出道？｜SOD魔鏡號前全力演出、更已有番號

原來S1片廠以為8月13日是三上引退前最後一次公開活動，又臨近她生日，參加者必定群情群情洶湧；本來玩法是買最新的藍光盤套裝（35000日圓）包簽包影；幫光碟鋪買影碟也可以得到見面會門票，可以跟三上見面擊掌。S1片商在見面前一日仍在Twitter上表示見面會各時段尚餘少量門票，叫人把握機會；但活動當天，卻突然將活動改為先到先得派籌即可免費參加，早前購買了產品的人亦可選擇退款。

幪面超人Gotchard 15歲長腿女主角、豐滿版石原聰美／6大女角相集

台灣AV片名人「一劍浣春秋」就在facebook上表示此事非同小可，證明大會知道反應冷靜、怕場面冷清令女優難堪，索性取消入場費刺激人氣，可惜效果也不見得好，因為士大夫在中場又在twitter出口術宣傳：「反應熱烈活動時間延長30分鐘、想參加的影迷要快了！」、「悠亞醬下一部的服裝都很可愛喔，還不快來參加？」證明就算免費也未爆場。

而記者則認為還有其他客觀原因影響人氣，首先當日日本就快打風，橫風橫雨交通不便；而且8月13日選在宅男集中地秋葉原，可知8月12至13日「Comiket」同人活動的大日子，我就情願去有明一次過見：伊織萌、東雲、Enako、篠崎こころ｜Comiket 102 美女Cosplay圖輯