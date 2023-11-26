香港航空11月27日周年慶壓MEGA SALE｜11月27日搶飛攻略｜香港航空17周年慶壓MEGA SALE再次推出特價機票，將於11月27日星期一早上舉行，可選目的的有14個，包括港人最愛的日本、韓國、泰國等機票，當中更包括最新航線！記者早前成功搶購0蚊機票，當中有不少心得值得與大家分享。如果想成功搶飛，就一定要睇到尾，看一看記者成功搶飛心得。



香港航空17周年慶壓軸MEGA SALE｜搶飛日期／時間

香港航空17周年慶壓軸MEGA SALE活動將於2023年11月27日早上10時舉行，當中更包括港人最愛的日本、韓國、泰國等14個航點機票，而且更會包括最新熊本及米子航線，旅行日期到2024年6月。5萬張單程特惠機票低至港幣$210起

香港航空11月27日周年慶壓MEGA SALE｜搶飛連結



「香港航空11月27日周年慶壓MEGA SALE」搶飛活動於香港航空網頁進行，Bookmark定啦！

中文版連結：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/17thanniversary?

香港航空11月27日周年慶壓MEGA SALE｜飛往目的地



根據香港航空網頁所示，11月27日將提供由香港出發至14個目的地的來回機票，包括：日本、中日韓泰14個航點，而且更有最新熊本及米子航線。不過大家要留意，旅遊日期為即日 至 2024年6月初。另外，今次並沒有購票數量限制，就算幫一家人、朋友一齊買都沒有問題！

航點稅項及附加費參考資料：東京 $983、大阪 $987、福岡 $876、熊本 $861、名古屋 $981、沖繩 $877、札幌 $961、首爾 $935、峇里 $891、曼谷 $946

記者早前成功搶飛心得！



1. 多開Browser

港航網站因為在搶機票時非常不穩，而且它會不斷自動嘗試load入網站，因此開多幾個browser同時loading，以及「排隊」入網（其實並非常高排隊，只是自動會不斷幫手refresh入網，顯示時間不能作準），愈多browser同時loading當然成功提早進入購票網站的機會亦較高。

同時多開幾個browser搶票，不單提高入網購票機會，而且更

記者早前成功搶購到2張前往曼谷的0蚊機票

2. 沒有「特價」？

不少人就算入網後，發現找不到「特價」票價機票，其實可能已經成功load了出來，因為港航顯示的價錢是已包稅項等雜費（大約幾百至一千元），因此如果顯示出來是數百元至一千元左右，已經是「特價機票」。但如果load出來的價錢是超出一倍或以上，這可能當日特價機票已售完，或系統只成功load了正價機票，因錯誤而未能成功load到特價機票，再嘗試多幾次吧（記者曾看到同一日1880蚊機票，然後再load多幾次之後便會顯示7百多元機票）。

顯示出來的價錢已包稅項等雜費，不要以為未load到0票價而重新reload。

3. 顯示沒有位？其實未成功Load出來！

就算load到入去卻顯示「抱歉！沒有航班可選」，這只是系統太繁忙，未能成功load到機票資料，再繼續再接再勵reload入內吧。

「抱歉！沒有航班可選」只是load不到資料而出現的頁面，繼續再reload吧。

4. 揀位、付款過程被彈出？

當大家成功選擇到機票後，卻發現在揀位、揀日子及付款過程中突然被彈出「失敗」或「等候」的頁面，不需要慌張，再reload嘗試或back後一頁再重來。但如果過了指定限時，這一次搶票失望機率就非常高了。所以才建議大家多開幾個browser，同步進行搶票，其中一個失敗了，仍有其他機會補上。

在揀位、揀日子及付款時，很多時會出現錯誤頁或未能付款的情況，只好reload、back頁面或重新來過。

5. 熟知購票流程

想成功購票，除了要留意前文所提及的「重點」或「陷阱」外，便是需要熟知每一個購票步驟，令購票時更加暢順，提高成功機會。

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香港航空 搶購特價機票｜事前準備



根據上點UO鬥快搶的經驗，事前準備如下：

1）與旅遊證件上相同的姓氏／名字（年滿12歲方可參與）

2）旅遊證件編號

3）香港身份證編號

4）出生年/月/日

5）由於特價機票不包括稅項、附加費及其他收費用，搶飛前最好準備信用卡資料