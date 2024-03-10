HAPPY MARIO DAY沙田限定展｜歡慶MAR10日，沙田新城市廣場將化身為瑪利歐迷的樂園！從3月10日起至3月17日，機迷們可與家人朋友一起，沉浸在「HAPPY MAR10 DAY」的歡樂氛圍中。



專為慶祝眾所周知的瑪利歐日——「MAR10」（即3月10日）而舉辦的盛會。當「MAR」與「10」拼在一起，它們就變成了我們熟悉的「MARIO」，這天將是瑪利歐粉絲的節日。在這一週的活動中，於沙田新城市廣場1期1樓東翼將設立精心佈置的體驗區。這裡不僅有專為MAR10 DAY打造的主題攝影區，還有瑪利歐系列遊戲的試玩體驗，以及眾多期間限定的精品商品。此外，瑪利歐本人也將現身見面會，與粉絲們親密互動。

MARIO定時會在會場出現與各機迷見面

MAR10 DAY主題攝影區

為了讓機迷們可以在這特別的日子留下美好回憶，活動現場設有三大打卡位。可以在MAR10 DAY特色主題牆前，或是模擬瑪利歐水管場景和特色燈箱旁，與朋友合影留念。完成Nintendo Account簽到的冒險者還能獲得一份特別禮物——瑪利歐造型小物收納吊飾！

位於沙田新城市廣場舉行的MAR10 DAY活動

可以在現場取得單張後，於新城市廣場不同位置取得印章，成功收集3個印章便可以獲取限定匙扣。

在現場登入Nintendo Account更可以獲取MARIO限定匙扣。

瑪利歐系列遊戲體驗區

遊戲愛好者將能在體驗區免費試玩各款瑪利歐系列遊戲，包括即將推出的《碧姬公主 表演時刻！》和已經上市的《瑪利歐vs. 咚奇剛》等。還有《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《瑪利歐賽車8 豪華版》等經典游戲等待大家來挑戰。試玩後，還有機會獲得獨一無二的貼紙，作為進入瑪利歐遊戲世界的紀念。

現場可以試玩多款MARIO新作，包括未推出的《碧姬公主 表演時刻！》。

碧姬公主 表演時刻！

還有一系列限定的瑪利歐周邊商品，從毛毯組合到搖搖塔玩具套裝，應有盡有。尤其值得一提的是，現場將優先發售四款Tomica Mariokart迷你車模型。購買任何一款Mario系列Tomica，即可獲贈Tomica Mariokart Coin Set，讓您在家中也能創建屬於自己的瑪利歐賽道。此外，還有「HAPPY MAR10 DAY 自選禮物組合」供您挑選，包括遊戲、周邊商品以及Joy-Con控制器，購買後還能獲得心意卡和「？磚塊」造型禮物盒。

現場限定優先發售的TOMICA MARIO彈射車仔

現場限定優先發售的TOMICA MARIO彈射車仔

+ 7

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如果在現場購買指定遊戲套裝，更會獲贈「？」的禮物箱及限量精品。

如果是瑪利歐的粉絲，那絕對不要錯過這個機會，跟家人朋友一起去沙田新城市廣場慶祝吧。無論是拍照留念、試玩遊戲，還是買到限定商品，都能讓大家感受到瑪利歐世界的魔力。當然，還有機會見到——瑪利歐本人呢！

《HAPPY MAR10 DAY》活動



日期 : 2024年3月10日 - 17日

時間 : 中午12時至晚上8時

地點 : 新城市廣場1期1樓東翼 (近Pizza Express)

瑪利歐 見面會



日期 : 2024年3月10日、15日及16日

時間 : 下午3時至5時 (設中場休息時間)

地點 : 新城市廣場1期1樓東翼

《HAPPY MAR10 DAY》收集印章活動



日期 : 2024年3月10日 - 17日

時間 : 中午12時至晚上8時

印章地點 : 新城市廣場LB Play Park、3期2樓及3樓

禮品換領 : 新城市廣場1期1樓東翼