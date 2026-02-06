首爾14新景點｜Chiikawa首店2.27開+Olive Young家品店+坐熱氣球

首爾新景點2026｜首爾必去景點｜2026前往首爾旅遊又有新驚喜！除了有新開幕的大型購物中心，還有最受矚目的焦點「首爾月」熱氣球，在130米高空俯瞰漢江與首爾塔的浪漫夜景；還有Olive Young打造的生活家品旗艦店；萬眾期待的Chiikawa首間專門店也將於2月27日進駐首爾。此外，4月份即將開幕的全新主題樂園更為親子與情侶旅遊增添了必訪理由！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

首爾有哪些新景點推介？

首爾新景點推介【1】Chiikawa周邊商店——韓服Look！

全韓國第1間常設專門店 「Chiikawa Shop」 將於2026年2月27日，在首爾龍山I'Park Mall盛大開幕！這間專門店預計不僅會推出豐富的韓國限定商品，現場還會設置超萌的打卡專區，穿韓服的Chiikawa你見過未？這裡絕對是今年造訪首爾不可錯過的熱門地標！

Chiikawa周邊商店

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街55 I'Park Mall Living Park 3樓Dopamine Station

交通：首爾地鐵二村站或三角地站步行約15分鐘



首爾新景點推介【2】Olive Better——療癒空間生活家品店

是韓國美妝龍頭Olive Young，於2026年1月正式推出全新「健康生活選物」品牌「Olive Better」，首間旗艦店位於首爾心臟地帶的光化門！與傳統Olive Young側重彩妝和護膚不同，Olive Better以「內在健康與生活美學」為核心，打造一個集健康食品、運動補給、舒壓睡眠於一體的療癒空間。旗艦店共2層，匯集超過500個品牌、約3,000種精選商品，例如保健品、運動配件、按摩器材、居家香薰、助眠燈具、睡衣等。店內除了有商品區，還設有大型試飲區，提供各種蛋白奶昔、發酵飲、膠原蛋白飲及機能性氣泡水，讓你先嚐後買！

+ 9

Olive Better

地址：서울 종로구 종로3길 17（D-Tower 1-2樓）

交通：首爾地鐵5號線「光化門站」4號出口步行約5分鐘



首爾新景點推介【3】楓之島——全球首個楓之谷主題樂園／4層樓高雲霄飛車

全球首個楓之谷主題樂園「楓之島」預計將於4月在首爾樂天樂園的魔幻島開幕，絕對是各位電玩迷必去的新景點！樂園將會把遊戲的經典畫面化為現實，讓旅客猶如走進遊戲世界。園區分為弓箭手村、玩具城與阿爾卡娜，區內設有一輛雲霄飛車，以及兩項大小朋友都適合玩的遊樂設施，其中雲霄飛車全長227公尺，最高點更達11.6公尺，接近4層樓高；同時亦備有楓之谷主題雕塑、限定周邊商品、美食攤位及打卡點，絕對值得期待！

全球首個楓之谷主題樂園「楓之島」預計將於4月在首爾樂天樂園的魔幻島開幕。（YouTube@메이플스토리）

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路240

交通：搭乘首爾地鐵2號線或8號線至蠶室站３、4號出口即可抵達。



首爾新景點推介【4】HAUS NOWHERE——全新購物地標／韓國人氣眼鏡品牌經營

全新購物地標HAUS NOWHERE SEOUL，由韓國人氣眼鏡品牌Gentle Monster的母公司IICOMBINED經營，剛於去年9月開幕。 HAUS NOWHERE樓高14層，其中1、3、5樓開放予大眾參觀及購物。作為逛街Shopping的新地標，除了有Gentle Monster、Tamburins及ATiiSSU等知名時尚品牌外，5樓更設有茶室概念店，提供精緻糕點、咖啡及禮品等商品，逛了累了也能在這裡稍作休息，不過記得提早預約！

地址：首爾特別市城東區纛島路433

交通：地鐵2號線 Ttukseom 或 Seongsu 聖水站



首爾新景點推介【5】迎仕柏度假城——室內水上樂園+購物城

坐落於仁川的迎仕柏度假城於2024年開幕，占地總面積達436萬平米，提供多功能演出場館、購物城、餐廳、水上樂園、酒店等設施及體驗。其中「室內穹頂Splash水上樂園」是全年開放的水上活動中心，擁有漂流河、水上滑梯、兒童專用區等全年齡適合的水上活動！

「迎仕柏購物城」內則擁有許多國內外品牌、大型媒體藝術展廳、特色餐廳等，還有非常打卡able的裝置，包括數位藝術長廊「極光道」、六大主題裝置藝術「迎仕柏奇蹟」等。仁川國際機場更有免費穿梭巴士服務來往迎仕柏度假城，十分方便！

地址：韓國仁川廣域市中區空港文化路127

交通：仁川國際機場搭乘免費穿梭巴士



首爾新景點推介【6】首爾月——乘坐熱氣球升上130米高空！

立即買飛👉🏻 SEOULDAL 熱氣球體驗🎈人均$135升上130米高空！

首爾夜間觀光的最新亮點——首爾月（SEOULDAL）於2024年登場，是位於汝矣島上空的繫點停留熱氣球，可以坐上熱氣球升上130米高空，將將漢江 、南山地標夜景及燈飾盡收眼底，為您帶來獨一無二的雲端浪漫體驗！

此外，熱氣球體驗並非採用傳統可燃氣體，而是利用氦氣浮力進行垂直飛行的氣球，氣球本體與地面用纜繩連接，安全性更高。飛行體驗大概15分鐘，人均只需$135！

地址：首爾永登浦區汝夷公園路68-1

交通：汝夷島站步行11分鐘



立即買飛👉🏻 SEOULDAL 熱氣球體驗🎈人均$135升上130米高空！

首爾新景點推介【7】Café Madang——打卡奢華Hermès Café！

Café Madang坐落於江南區狎鷗亭Maison Hermès Dosan Park旗艦店的地下層，所有食品和飲品都以Hermès的餐具盛載，並包含Hermès品牌的「H」元素，價錢亦相對平易近人，咖啡一杯大概HK$70、下午茶套餐人均約$180，好食又值得打卡。享受完下午茶後，更可以順道參觀地下一層的Atelier Hermés藝廊及博物館！

地址：首爾特別市江南區島山大路45街7號B1

交通：狎鷗亭站步行10分鐘



首爾新景點推介【8】島山0914旗艦店——朝聖《絕世網紅》取景地

島山0914旗艦店是《黑暗榮耀》、熱門Netflix劇集《絕世網紅》的取景地，因此成為首爾超人氣的打卡店！島山0914旗艦店是韓國高端皮革手袋公司Simone的多功能商業空間，集合商店、咖啡館、餐廳和藝廊為一體。店外的建築的風格非常打卡able，設計以「村莊」為概念，旁邊看就像一張A4紙中雕刻了一堆小房子，十分獨特！

地址：首爾江南區島山大路45巷15號

交通：狎鷗亭站步行10分鐘



首爾新景點推介【9】仙雲閣——韓屋咖啡廳／打卡絕美紅葉

仙雲閣是一家韓屋咖啡廳，位於北漢山中，也是許多韓劇的取景地，包括《夫婦的世界》、《梨泰院Class》等。雖然交通不算方便，但被紅楓黃杏圍繞的仙雲閣宛如仙境般優美，絕對值得花時間前往！秋天的仙雲閣，戶外的座位會被一整片紅葉包圍，更可以與紅葉近距離接觸！

地址：首爾特別市江北區牛耳洞265-16

交通：搭乘地鐵至「普門」站後轉乘的士



首爾新景點推介【10】水原Starfield購物中心——最大星空圖書館

「水原Starfield購物中心」位於首爾近郊水原，於2025年1月開幕，共有16層樓，聚集了韓國最新潮流品牌、知名美食之外，還有韓國最大的「星空圖書館」，足足有4層樓高，被四面八方的書牆圍繞，彷如哈利波特裡的奇幻魔法世界。中央有白色階梯走道，以及一顆高懸在半空的彩色星球呼應星空主題。

5樓還有一間特別的黑膠唱片咖啡廳，讓大家可以戴上耳機與外界雜音隔絕，沉醉於復古黑膠唱片的旋律之中，休憩地欣賞「星空圖書館」美景。除「星空圖書館」外，這裡聚集了不少韓國街頭潮牌、時尚美妝、文創品牌、家居家飾等，還可以去「倫敦貝果博物館」一嘗知名Bagel的風味！

地址：京畿道水原市長安區壽城路175號 Starfield水原

交通：首爾地鐵1號線「華西站」1號出口步行約10分鐘

開放時間：10:00-22:00



首爾新景點推介【11】EQL Seong Su——潮牌服裝

EQL Seong Su是2023年年尾新開的集合店，裡面有超多精美服飾，獨家出售ESSENTIAL by EQL、NOUNOU、HONSBY、BAMBOLE等品牌，有男裝及女裝，十分推薦情侶一起逛。除此之外，還有很多文創精品和生活用品。

2樓還有休息室，若逛街逛得累了還可以在這裡小休片刻。另外，EQL Seong Su所在的聖水洞是韓國首爾新興的旅遊地區，附近有很多具有特色的咖啡店和文創品牌，大家不妨去逛一下。

地址：首爾市城東區聖水洞練武場15街11

交通：首爾地鐵2號線「聖水站」3號出口步行5分鐘



首爾新景點推介【12】樂天世界塔Seoul Sky——俯瞰首爾市景

如果大家想俯瞰整個首爾，除了首爾塔外，可以到最新的觀光景點樂天世界塔內的Seoul Sky。樂天世界塔是韓國最高的建築，而Seoul Sky則在塔內的117至123樓，大家可以乘坐天空電梯，在短短1分鐘內就可以直達觀景台樓層。

繞著117層走一圈，可以欣賞到360度零死角的首爾市景。118樓的觀景台擁有距離地面478公尺的Sky Deck，是打破金氏世界紀錄的最高透明地板觀景台。登上120樓Sky Terrace露天景觀台，可以一邊俯瞰都市美景，一邊享受在486公尺處被微風吹拂的涼快。

地址：首爾特別市松坡區松坡洞48-7,6F

交通：首爾地鐵2號線或8號線「蠶室站」步行約5分鐘



首爾新景點推介【13】好客空間HiKR ground——韓流文化體驗

「好客空間(HiKR GROUND)」在2022年7月開幕，原是韓國觀光公社總部和旅客的觀光諮詢中心。在疫情期間經過改造，搖身一變成為了實感體驗觀光聖地，大家可以在這裡體驗K-POP文化與媒體藝術。

這裡每一層都有不同的展示主題，1樓是以大型媒體牆展現各種作品的媒體藝術空間「好客媒體牆(HiKR Wall)」，可以觀看媒體藝術家李二男所打造的《新都市山水圖》；2樓是韓國唯一XR攝影棚體驗區，大家可以利用XR直播工作室現場製作K-POP MV；3樓展示了K-Art和K-Drama的內容；4樓還有個特別的「醫療觀光諮詢中心」，可以喝到當地茶。

地址：首爾特別市中區清溪川路40 韓國觀光公社首爾中心



首爾新景點推介【14】青瓦台——體驗韓國歷史文化

青瓦台是韓國歷史古蹟，曾是1948年至2022年的韓國總統府，睽違74年首度於2022年5月開放民眾參觀。青瓦台由位於中央的本館、迎賓館、春秋館、綠地園、無窮花花園、七宮等所組成。建築的外觀各有其獨特之處，為了能突出韓國的特色，所有建築都是按照韓國傳統建築樣式建造，顯得典雅而美麗。

本館的青瓦和屋頂最為漂亮，作為青瓦台最具特色的建築物，青色的屋瓦與屋頂的曲線極富美感，令人印象深刻。象徵青瓦台的青瓦共有約15萬塊，每塊都經過窯燒，能承受使用100年以上。而且青瓦台就在景福宮附近，大家可以沿路散步到景福宮，沿路感受韓國的歷史文化。

地址：首爾特別市鐘路區青瓦臺路1青瓦臺

交通：首爾地鐵3號線「景福宮站」4／5號出口步行約10至15分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略