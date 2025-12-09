福岡Outlet＋商場7大推介｜波鞋/服飾/手信/雜貨　附退稅詳情

福岡Outlet 2025｜福岡Outlet推介｜福岡購物｜福岡其中一個大型Outlet海購城瑪麗諾亞早前已結束營業，但不用擔心！《好食玩飛》編輯已為大家準備了位於福岡的3大Outlet和4間大型購物中心，當中有商場優惠、交通指南、退稅方法等，即睇下文！



福岡Outlet／商場推介【1】三井OUTLET PARK福岡——2027年春季開幕！

於2024年8月18日結業的Marinoa City福岡Outlet，三井OUTLET PARK福岡（暫稱）將於2027年春季原地誕生！官方指，此OUTLET未來將成為九州最新、規模最大的海邊Outlet商場！整個項目用地面積約8.52公頃，總建築面積達11.78萬平方米。商場為2層高，商舖包括國際品牌、運動、戶外、親子用品、餐飲等。OUTLET結合部分現有設施翻新使用，同時設有2座大型立體停車場，可容納數千架車，方便自駕旅客前往！

三井OUTLET PARK福岡

地址：福岡縣福岡市西區小戶2-12-30

交通：地下鐵空港線「姪濱站」乘搭的士約5分鐘



福岡Outlet／商場推介【2】ONE FUKUOKA BUILDING — 2026最新購物地標

福岡天神新地標「ONE FUKUOKA BUILDING」於2025年正式開幕！ONE FUKUOKA BUILDING擁有酒店、辦公室、購物商場及餐廳，其中商場及餐廳就有共126個品牌進駐，其中包含60間首次在九州亮相的店舖，以及22個只有福岡才有的品牌。商場更擁有全日本最大、樓高3層的CHANEL！此外，在商場內亦可以輕鬆進行免稅及退稅手續，非常方便！

ONE FUKUOKA BUILDING於2025年4月底正式開幕（官方圖片）

ONE FUKUOKA BUILDING亦找來阿根廷藝術家Leandro Erlich，在建築外打造高達5.7米、使用2,000多個立方體拼湊而成的「Pixel Tree像素樹」，像真程度有走入了虛擬Minecraft世界的錯覺，絕對要打卡！

阿根廷藝術家Leandro Erlich打造的Pixel Tree像素樹（官方圖片）

ONE FUKUOKA BUILDING

地址：福岡縣福岡市中央區天神一丁目11番1號

營業時間：11:00 - 20:00

交通：福岡（天神）站步行3分鐘



福岡Outlet／商場推介【3】The Outlets Kitakyusu（The Outlets北九州）— 九州最新最大規模Outlet

位於北九州的The Outlets Kitakyusu 在2022年4月正式開幕，成為福岡至今最新、最大規模的Outlet。而前往Outlet也相當方便，乘坐JR幹線不用轉車便可直達。Outlet集合近170間日本國內外知名男女精品服飾，如COACH、Calvin Klein及Pandora，以及日本本地品牌，如Urban Research、WEGO等，還會定期推出優惠，只要前往服務中心出示護照，並掃指定QR Code，便可領取到2張500日元的購物券。

另外，Outlet也配有「永旺夢樂城八幡東」購物商場、北九州市科學館（スペースLABO）、餐廳與咖啡廳、戶外遊樂區等，一家大細去都會樂而忘返。

THE OUTLETS KITAKYUSHU

地址：福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1

營業時間：店舖為10:00～20:00，餐廳／美食廣場營業至21:00

交通：從博多站乘JR鹿兒島本線至太空世界站，約70分鐘車程



福岡Outlet／商場推介【4】鳥栖PREMIUM OUTLETS — 最多外國品牌

鳥栖PREMIUM OUTLETS商場走美國加州南部的小鎮風，Outlet匯聚了超過150間店舖，相較於The Outlets Kitakyusu有更多國外品牌，甚至有些牌子只在這裡有，如Bally、Armani、Brooks Brothers等，而從鳥栖PREMIUM OUTLETS到機場只需30分鐘，適合臨飛前想去購物的遊客。

如果從博多坐JR鹿兒島本線，亦只需約30分鐘就能到JR鳥栖，再轉15分鐘巴士便到達鳥栖PREMIUM OUTLETS！順帶一提，鳥栖PREMIUM OUTLETS有提供遊客專用的9折優惠券，可於特定商戶使用，憑護照就可到資訊中心索取。除了折扣優惠券，店舖亦會定期打折，例如Adidas最近就有8折優惠。

鳥栖PREMIUM OUTLETS

地址：佐賀縣鳥栖市彌生阿丘8－1

營業時間：10:00~20:00（*以官網為準）

交通：天神高速巴士總站，乘高速巴士直達

坐JR鹿兒島本線，也只需約30分鐘即達JR鳥栖，再轉15分鐘巴士



福岡Outlet／商場推介【5】福岡 LaLaport 購物中心 — 1:1高達雕塑／品牌大眾化

由福岡博多青果市場改建而成的「LaLaport 購物中心」開幕至今僅兩年，是全新的福岡必逛地標之一，購物中心外屹立著1:1大小的RX-93v高達，是粉絲前往朝聖打卡的好地方。而商場店舖更多達220間，而且品牌大眾化，如New balance、NEW ERA、GU等，也有一些日本本地特色品牌及各種日式美食，除了可盡情購物及享受美食外，這裡還有日本最大規模的玩具美術館，非常適合親子前往！

另外不得不提，商場官網會不定時更新優惠券，如日本眼鏡店Zoff、玩具店LEGO都有折扣優惠，只要提供電郵，登記成為會員就能輕易獲取。

福岡 LaLaport 購物中心

地址：福岡市博多區那珂六丁目351番他

營業時間：10:00~21:00（*以官網為準）

交通：JR鹿兒島本線「竹下車站」步行9分鐘



福岡Outlet／商場推介【6】博多JR HAKATA CITY（JR博多城） — 日系雜貨迷必訪

JR HAKATA CITY（JR博多城）地理位置優越，位於九州的交通樞紐「JR博多站」，是福岡重要的地標之一。商場樓高10層，從伴手禮、潮流百貨、日系雜貨、餐廳等超過230間店舖一應俱全，知名品牌如Beams、ca4la、freak'store、muji都可以在這裡找到。而喜愛日系雜貨更加不能錯過這裡，1-5樓全層都是知名雜貨品牌Tokyu Hands的層數，商品種類齊全，是當地人常去的採購聖地。

博多JR HAKATA CITY（JR博多城）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街1番1號

營業時間：9:00~21:00（*以官網為準）

交通：地下鐵博多站下車，步行約3分鐘



福岡Outlet／商場推介【7】博多運河城 — 具娛樂活動的大型購物中心

座落於福岡市博多區的「博多運河城」，共有200間店舖，服飾品牌也十分大眾化，如WEGO、GAP、古著店GRAPEFRUIT MOON都有。博多運河城不但擁有生活雜貨、服飾、藥妝及餐廳，更是一座能提供各類娛樂活動的大型購物中心。在這裡除了可以購物，還有戲院、劇院，在晚上更可欣賞到音樂水舞秀。另外，購物中心位置也十分便利，就位於博多車站、天神站、祇園站、中洲川端站中間，無論在哪個車站徒步走過去，都只約10分鐘的路程，相當方便。

另外，旅客在博多運河城消費，只要在相關店舖出示護照，就可享有各種優惠，店舖涵蓋服裝、飾品、飲食和雜貨，詳情可在官方網頁瀏覽，出發前記得不要錯過喇！

只要在店舖出示護照就可享有優惠。（博多運河城官網）

博多運河城

地址：福岡市博多區住吉1丁目2

營業時間：10:00~21:00（*以官網為準）

交通：地下鐵博多站下車，沿著博多站前通直走，步行約7分鐘／地下鐵空港線衹園站5號出口，步行約7分鐘／天神南站6號出口，步行約10分鐘／中洲川端站，川端高店街出口，步行約3分鐘



福岡Outlet／商場推介｜簡單三步退稅方法

為了吸引海外旅客消費，Outlet、購物中心官網一般都會貼出相關免稅商店名單，讓旅客可提前瀏覽，而旅客也可根據以下3個步驟，在各大商場辦理退稅。

1. 先留意店舖是否免稅店（可到官網查閱／檢查門外免稅標示）

2. 消費滿5000日元或以上達到退稅條件

3. 於店舖結帳時出示護照，以免稅價格購入商品

Outlet、購物中心官網會貼出相關免稅商店名單。（福岡海購城奧特萊斯官網）

