博多酒店15間推介｜近車站／熱門景點附近／免費溫泉／人均$186起

博多酒店推介2026！位於九州的福岡是旅遊熱點，其中博多地區更有不少必訪景點！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦15間交通方便的博多酒店，近車站亦近熱門景點，最平更只需人均HK$266起！即睇內文！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

博多酒店推介【1】福岡風格酒店（WITH THE STYLE FUKUOKA）

福岡風格酒店（WITH THE STYLE FUKUOKA）坐落於音羽公園旁，曾於2024年進行大規模翻新，現在提供16間客房。酒店風格融合美國棕櫚泉度假風格與日式美學，客房用色鮮豔，均設有私人露台及半開放浴室。酒店同時配備室外游泳池、頂層露天按摩池及桑拿、餐廳及酒吧等設施。

福岡風格酒店（WITH THE STYLE FUKUOKA）

房價：人均HK$790起（特大床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多駅南1-9-18

交通：博多站步行9分鐘

福岡風格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【2】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre、承天寺、JR博多城等景點，地理位置極佳！酒店於2019年開業，提供205間客房，房間空間寬敞，部分房型設有浴缸及戶外平台。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

房價：人均HK$390起（標準大床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23

交通：博多站步行2分鐘

福岡博多站東方酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【3】福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）位於博多車站附近，只需步行大約6分鐘，鄰近亦有百貨公司、景點、餐廳等，吃喝玩樂都一樣方便！酒店曾於2020年翻新，是福岡人氣爆燈的酒店之一，大堂有如一座博物館，可以欣賞藝術品、書籍等。客房方面設計則相對簡約，帶有古典氣息，客房空間寬敞，浴室乾濕分離。酒店亦附設健身室及餐廳。

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

房價：人均HK$374起（雙床房）

地址：福岡市博多區博多駅東 2-14-1

交通：JR博多站步行6分鐘

福岡基礎酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【4】博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）位於福岡博多區，開業於2015年，並於2024年進行翻新後重開。酒店擁有多達438間客房，房間以現代日系風格設計，空間不算大但設備齊全，最大的房型可容納5人入住。酒店亦附設餐廳、洗衣房、自動售賣機等設施。

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

房價：人均HK$358起（雙人房）

地址：福岡市博多區博多站中央街4-4

交通：博多站步行4分鐘

博多綠色酒店1號館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【5】昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）

昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）於2023年開幕，鄰近博多站，周邊生活機能完善。酒店客房採用古典風格，設計簡約舒適，配備乾濕分離浴室、藍芽喇叭、電視等，洗手台設置在浴室外，部分房型亦配備浴缸，最大的房型可容納3人入住。酒店亦提供餐廳及洗衣房等設施，非常方便！

昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）

房價：人均HK$186起（標準雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區博多車站東2-9-29

交通：博多站步行8分鐘

昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【6】FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）

FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）是2022年開幕的五星級酒店，距離JR博多站僅10分鐘步程，鄰近住吉神社、樂水園、博多運河城等熱門旅遊景點，觀光出行都非常方便！酒店僅提供32間客房及家庭房，私隱度高。客房面積雖然不大，但設備齊全，提供微波爐、雪櫃及洗衣機，附帶露台及乾濕分離的浴室，床頭部分亦設有電源插座。

FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）

房價：人均HK$542起（豪華雙人房）

地址：福岡市博多區博多站南2-13-1

交通：JR博多站步行10分鐘

FFFFFF酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

博多酒店推介【7】舍酒店－住吉（Sya Hotel-Sumiyoshi）

舍酒店－住吉（Sya Hotel-Sumiyoshi）是僅提供1間房的度假型酒店。酒店距離JR博多站大約15分鐘路程，鄰近博多運河城、住吉神社、美野島商店街等景點。酒店的房間為帶私人桑拿和廚房的度假屋，最多可供5人入住，適合大家庭或一大班朋友旅遊時入住！屋內亦配備廚房、用餐區、露台、洗衣機等空間及設施，浴室亦採用乾濕分離，臥室方面則為榻榻米床鋪，如果想體驗地道風味就一定要選擇這家酒店！

舍酒店－住吉（Sya Hotel-Sumiyoshi）

房價：人均HK$445起（帶私人桑拿和廚房的度假屋）

地址：福岡縣福岡市博多區住吉5-14-16

交通：JR博多站步行15分鐘

舍酒店－住吉搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

博多酒店推介【8】福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）

福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）坐落在博多運河城內，可以方便地到達櫛田神社、天神地下拱廊商場、柳橋連合市場等熱門景點，來往車站亦僅需步行3分鐘。酒店在不同平台上均獲得超高評價，住客指客房視野非常好、室內空間及浴室寬敞、設施齊全且乾淨衛生，酒店所有客房亦均配備深泡式浴缸。酒店亦設有室內恆溫泳池、桑拿、健身室、Spa等休閒娛樂設施。

福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）

房價：人均HK$537起（君悦大床房）

地址：福岡市博多區住吉1-2-82

交通：櫛田神社站步行3分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【9】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，地理位置優越，除了鄰近櫛田神社前站及JR博多站外，博多運河城、博多座、上川端商店街、天神地下街等景點亦均步行可達，非常方便！酒店客房設計時尚典雅，全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

房價：人均HK$499起（中等雙人房）

地址：福岡市博多區博多站前2-8-15

交通：櫛田神社前站步行2分鐘

三井花園酒店福岡祇園搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【10】福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）是2011年開業的酒店，來往祇園站只需步行7分鐘，鄰近博多運河城、福岡麵包超人兒童博物館、博多町家文化館、天神地下街等景點。酒店客房採用和洋室設計，浴室乾濕分離，大部分客房內均鋪設了榻榻米。酒店亦附設浴場、室內及室外天然溫泉、健身室、Spa等設施。

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）

房價：人均HK$360起（雙人間；包早餐）

地址：福岡市博多區祇園町9-1

交通：祇園站步行7分鐘

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【11】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）距離博多站僅有3分鐘的步行路程，而且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也沒問題。酒店亦鄰近博多運河城、JR Hakata City、櫛田神社等景點，附近亦有藥妝及餐廳，非常方便！酒店提供單人房到四人房的客房及套房房型，亦有日式房。全部房間均設有浴缸，房內設備齊全，空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。酒店亦設有室內游泳池、桑拿、健身室等休閒娛樂設施。

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

房價：人均HKD$334起（標準雙人床房）

地址：福岡市博多區博多站前2丁目18番25

交通：JR博多站步行3分鐘

福岡日航酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【12】JR 九州花博中心酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）地理位置優越，坐落在JR博多站旁邊，來往車站只需步行1分鐘。酒店附近亦有博多運河城、博多町家文化館、櫛田神社、拉麵競技場等景點，觀光出行都十分方便！

酒店僅提供2-3人客房房型，全部客房均配備加濕空氣清淨機及浴缸，而且空間寬敞，即使躺平兩個行李箱也有充足的走動空間，大買特買都不用擔心！酒店亦設有多種自動販賣機及洗衣機，非常貼心！

JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

房價：人均HKD$409起（標準大床房）

地址：福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站步行1分鐘

JR 九州花博中心酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【13】The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）位於櫛田神社前站旁邊，距離JR博多站6分鐘步程，酒店對面就是博多運河城，且鄰近櫛田神社、上川端商店街、福岡麵包超人兒童博物館等景點。酒店客房設計簡約，浴室乾濕分離，但就不提供牙刷、浴帽等洗漱用品，部分房型亦有榻榻米空間及獨立浴缸。酒店亦設有微波爐、洗衣機、男女大浴場及桑拿等設施。

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

房價：人均HKD$441起（普通雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：JR博多站步行6分鐘

The Blossom 博多 Premier搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【14】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，距離JR博多站僅1分鐘步程，出去玩超方便！酒店亦與住吉神社、東長寺、樂水園等景點非常近，步行數分鐘即可抵達。酒店客房均為2-3人房型，全部均設有浴缸和衛生間，洗手台位於浴室外，多人入住的話就不同爭廁所！客房落地玻璃窗坐擁城市景觀，房間空間夠大、乾淨整潔！酒店亦附設室內溫泉浴場、頂層溫泉區及溫泉水游泳池，可以一邊睇美景一邊浸溫泉！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HKD$690起（酒店隨機房型）

地址：福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

博多都酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

博多酒店推介【15】西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）於2023年開幕，距離祇園櫛田神社前只需1分鐘步程，步行10分鐘內可抵達博多運河城、上川端商店街、住吉神社、櫛田神社等熱門景點，吃喝玩樂都非常方便！酒店設有客房及公寓房型，房間空間寬敞且乾淨衛生，公寓式房間設有洗衣機及設備齊全的小廚房。酒店附設露天茶座及大浴場，泡完澡更有免費雪條任食！

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

房價：人均HKD$266起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6-30

交通：祇園櫛田神社前站步行1分鐘

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

