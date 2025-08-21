香港新酒店11間2025｜灣仔/啟德/西九　Staycation必住人均$262起

香港新酒店推介2025！無論是旅客來香港旅遊還是體驗「Staycation」，都一定不能錯過精緻又高CP值的酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合11間新開幕或全新裝修的香港酒店推介，人均只需$262起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港新酒店推介【1】香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）於2025年開幕，是香港首間，以及全球最大的金普頓酒店。酒店樓高50層，擁有492間豪華客房，配備落地玻璃窗、名牌護理用品及家品，部分房型亦配備海景浴缸。酒店同時配備頂樓L型無邊際泳池、米芝蓮推薦餐廳、桑拿、健身室等設施，十分奢華！

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

房價：人均HK$842起（酷享房）

地址：尖沙咀中間道11號

交通：尖東站步行1分鐘

香港尖沙咀金普頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

香港新酒店推介【1】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店於2024年全新開幕，提供373間客房及套房，可供多達5人入住。房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$450起（尊尚城市天景客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

啟德帝盛酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【2】合和酒店（Hopewell Hotel）

合和酒店（Hopewell Hotel）已於2024年12月10日正式試業，地處灣仔合和中心，鄰近藍屋、顏成坤大宅、利東街、伊利沙伯體育館等景點，距離灣仔地鐵站亦僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供多達1,000間客房和套房，翠綠山景或維多利亞港景觀，房型多元化，房內的配置可以靈活調配，設備齊全。酒店亦配備酒吧、餐廳、合和商場、室外游泳池、綠化公園、健身室等設施配套。

合和酒店（Hopewell Hotel）

房價：人均HK$600起（豪華客房）

地址：香港灣仔堅尼地道15號

交通：灣仔站步行3分鐘

合和酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

香港新酒店推介【3】本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）

本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）於2023年開業，坐落在西九龍，距離南昌站僅6分鐘步程，來往西九龍高鐵站及機場快線只需8分鐘車程，交通方便。本舍除了提供長短租賃的服務式公寓，亦有推出酒店住宿服務。酒店提供843間客房及公寓，均坐擁城市景觀，配備私人浴室、用餐區、智能房間控制系統、音響設備等，公寓亦設有廚房及客廳，部分公寓內亦設有浴缸，最大的房型可供4人入住。酒店亦提供室外游泳池、健身室、籃球場、瑜伽課程、咖啡廳等設施與活動。

本舍（TOWNPLACE WEST KOWLOON）

房價：人均HK$385起（豪華市區景客房）

地址：香港西九龍荔盈街10號

交通：南昌站步行6分鐘

本舍搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【4】香港金鐘奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wesley Admiralty, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

香港金鐘奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wesley Admiralty, Hong Kong （Langham Hospitality Group））於2023年9月1日開幕，位於金鐘，鄰近中環廣場、時代廣場、連卡佛等購物中心。酒店提供多種房型選擇，配備迷你吧、風筒、可移動式書桌等，最特別的是有Jelly Bean主題客房！Jelly Bean主題客房以Jelly Bean元素設計，色彩繽紛超適合打卡！酒店亦配備健身室、洗衣房及餐廳。

香港金鐘奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wesley Admiralty, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

房價：人均HK$292起（高級客房雙床）

地址：香港灣仔軒尼詩道22號

交通：金鐘站步行5分鐘

香港金鐘奕凨（朗廷酒店集團旗下）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【5】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等設施。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

香港麗晶酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【6】星寓（The Stellar）

星寓（The Stellar）坐落於打卡熱點北角春秧街，鄰近ARTE M HONG KONG及K11 ATELIER，從酒店出發只需步行5分鐘便可抵達地鐵站。酒店除了提供服務式住宅，亦有酒店住宿服務。酒店擁有164間客房及套房，最大的房型可供5人入住。房間均設有客廳、用餐桌、私人浴室、雪櫃等設施，亦特別配置二合一洗衣乾衣機，窗戶可有限度地開啟。酒店亦設有健身室，住客可以免費使用。

星寓（The Stellar）

房價：人均HK$355起（開放式雙人床單位）

地址：香港北角春秧街68號

交通：北角站步行6分鐘

星寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

香港新酒店推介【7】香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）於2023年12月正式開幕，選址在尖沙咀區核心地段，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站亦只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。全部房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【8】香港悦來酒店（Panda Hotel）

香港悦來酒店（Panda Hotel）位於荃灣，鄰近三棟屋博物館、荃灣千色匯、南豐紗廠、葵涌廣場等景點，來往大窩口及荃灣地鐵站亦只需步行7-10分鐘，交通出行尚算方便。酒店雖然已經開幕多年，但在2024年進行過翻新，因此內部設施仍然新淨。全部房間均配備浴缸、雪櫃、梳化、智能房間控制系統等，套房房型另配備客廳、飯廳、咖啡機等。酒店亦提供室外游泳池、健身室、桑拿、桌球室、酒吧及餐廳等設施。

香港悦來酒店（Panda Hotel）

房價：人均HK$262起（豪華雙床客房）

地址：香港荃灣荃華街3號

交通：大窩口站步行7分鐘

香港悦來酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【9】香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）位於銅鑼灣，距離銅鑼灣站僅5分鐘步程，鄰近中央圖書館、天后廟、利園、銅鑼灣地帶等景點。酒店曾於2023年進行翻新，主打法式情調的房型，提供188間客房及公寓。全部房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等，公寓房型則另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

房價：人均HK$866起（高級大床客房；包早餐、迎賓飲品、行政酒廊禮遇）

地址：香港銅鑼灣禮頓道133號

交通：銅鑼灣站步行5分鐘

香港逸蘭銅鑼灣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港新酒店推介【10】香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）位於沙田，距離沙田站僅3分鐘步程，沙田大會堂、曾大屋、新城市廣場等地方亦均步行可達。酒店於2023年進行過翻新，提供448間全新裝潢的客房及套房，房間最多可供4人入住。全部房型均配備私人浴室、電熱水壺、床頭電源插座、辦公桌等，套房另有咖啡機、客廳及飯廳。酒店亦附設室內及室外泳池、健身室、2間餐廳等設施。

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

房價：人均HK$400起（全新裝潢標準客房）

地址：香港沙田白鶴汀街8號

交通：沙田站步行3分鐘

香港帝都酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多香港酒店推薦👇

香港新酒店10間｜香港平價酒店12間｜香港親子酒店10間

香港Staycation酒店10間｜香港海景酒店12間