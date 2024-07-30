台灣動物園酒店｜關西六福莊/房內睇斑馬/親子友善/免費樂園門票

撰文：陳映蓉
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台灣動物園酒店｜關西六福莊生態度假旅館！新竹人氣酒店「關西六福莊生態度假旅館」以自然生態為主題，入住酒店可以在房內近距離接觸稀有動物，更可以親自餵飼動物、體驗環保DIY工作坊、免費參加生態導覽，更包含六福村門票，可以大玩特玩！即睇內文！

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關西六福莊生態度假旅館　全亞洲首家自然生態酒店

關西六福莊生態度假旅館位於台灣新竹縣關西鎮，緊鄰六福村野生動物園及六福村主題樂園，距離桃園機場車程大約38分鐘。關西六福莊生態度假旅館於2010年開業，是全亞洲第一家以「自然生態」以及「草食性動物」為景觀設計的度假酒店。

關西六福莊生態度假旅館建築呈現「冂」字型，酒店外側及中間為開放式動物園。酒店全館擁有164間客房及套房，分為剛果房型、肯亞房型、兒童主題房，黃金套房及鑽石套房共5種房型，剛果房型及肯亞房型再細分為藍天、綠地及草原主題客房，最大的房型可容納多達6人入住。

酒店實踐綠色環保概念，全部房型均以仿非洲的自然狩獵風格設計，淋浴間、廁所等均用省水標章認證產品，提供在地小農飲品、台灣本土綠色品牌洗浴用品等有機備品。

客房內近距離觀賞野生動物　捕捉斑馬／犀牛／水豚生態

酒店房型除了空間上的差異，在景觀上亦有相當大的分別！房間均內擁有大面積的觀景落地窗，從客房可以看到窗外有許多非洲放養的草食性動物。

藍天客房面向外側山景動物園，可以看到北非髯羊；草原客房同樣面向山景動物園，可以看到水豚、侏儒山羊、紅腳陸龜、蘇卡達象龜及柯爾鴨等動物生態；綠地客房面向中庭動物園，可以看到的動物種類最多，有白犀牛、斑馬、環尾狐猴、鴕鳥等稀有動物隔著玻璃在草原走動，超近距離接觸，場面非常震撼！

房價包含六福村門票　免費生態導覽／創意手作DIY

除了房間可以看到動物自由活動外，酒店更提供許多以體驗大自然為主的設施及活動，包括2間採用無毒食材的主題餐廳、幼童玩樂區、非洲探險遊戲島、六福淺山農地、生態森活館、森活廣場、森活走廊、靜思竹林等。

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住客亦可以參加非洲音樂會、表演秀、生態導覽及動物體驗，嘗試近距離餵飼動物、DIY盆栽及手作等，部分活動更可以免費參加！酒店房價亦包含免費早餐及六福村門票，可以暢玩水上樂園、VR設施、過山車等刺激好玩的樂園設施，CP值超高！

關西六福莊生態度假旅館（Leofoo Resort Guanshi）
房價：人均HK$759起（剛果藍天房；包早餐及六福村門票）
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
交通：桃園機場車程38分鐘
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