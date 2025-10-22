台灣紅葉2025懶人包｜13大賞楓秘境　10月下旬起盛放｜附交通路線

台灣紅葉2025｜台灣賞楓時間｜立秋之後，不少人都開始尋找日本或是韓國的賞楓地方，但其實台灣也有不少賞楓勝地，台灣大部分地區的最佳賞楓時間是10月下旬至12月初，除了台北、南部和宜蘭等熱門的賞楓景點之外，還有很多隱藏著的寶藏，例如銀杏林和落羽松秘境等等，等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹13個賞楓最佳景點、時間和交通啦！



台灣除了因為是美食天堂、低消費模式而吸引大量遊客外，其實動人的景色也會令遊客慕名而來！秋天將至，台灣多處郊外地區也會佈滿紅葉，大部分地區的最佳賞楓時間是11月中旬至12月初，由於台灣官方網站還未公佈開葉期，所以以下列出的賞楓期是記者根據往年的開葉期以供參考。

秋天將至，台灣多處郊外地區慢慢開岀紅葉（武陵農場官網）

台灣紅葉2025｜【1】台北——奧萬大樂活莊園

奧萬大樂活莊園位於陽明山，有「台灣人後花園」之稱，有美麗的花草造景，潺潺流水，賞楓的道路規劃完整，是享受休閒的絕佳好去處！莊園歐式風的建築，充滿繽紛的花卉，更有溪水聲和鳥兒婉轉的歌唱聲配合，令整個莊園充滿秋意！

有「台灣人後花園」之稱的奧萬大樂活莊園。（奧萬大樂活莊園官網）

奧萬大樂活莊園

地址：台北市士林區平菁街10巷13 號

營業時間：平日 10:00~18:00 / 假日 09:00~18:00（週三公休）

交通：可搭台北捷運於劍潭站、士林站下車

賞楓期：11月中旬至12月初



奧萬大樂活莊園官網

台灣紅葉2025｜【2】台北——汐止拱北殿

汐止「拱北殿」建於清光緒 32 年 (1906 年)，是百年歷史的古廟。寺廟周圍植有600多棵楓樹，秋天時楓葉轉紅，加上日式造景有讓人彷佛置身於京都的錯覺，另外後山步道旁也沿路都可以看見楓樹，最熱門的打卡位置就是石砌雙拱橋。

汐止拱北殿最熱門的打卡位置就是石砌雙拱橋。（IG@gominkin）

汐止拱北殿

地址：新北市汐止區汐萬路三段 88 號

營業時間：07:00-17:00

交通：新北市新巴士 F910 線至「拱北殿路口」站；F908 線至「拱北殿停車場」站

賞楓期：12 月中下旬至 1 月初



台灣紅葉2025｜【3】 桃園——石門水庫

石門水庫總共有3,000多棵青楓與槭樹，最著名的賞楓位置是楓林步道，由高線收費站進入園區可抵達步道入口，登上扶輪亭可遠觀石門水庫後池和楓紅相映的美景。

石門水庫最著名的賞楓位置是楓林步道。（桃園觀光導覽網）

石門水庫

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段 68 號

營業時間：08:00-18:00

賞楓期：11月至12月



台灣紅葉2025｜【4】桃園——拉拉山國家森林遊樂區

拉拉山國家森林遊樂區以神木群聞名，擁有全台灣面積最大的紅檜森林，園區的紅檜、臺灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。而且神木群步道在秋季時分會佈滿楓葉，宛如躋身於一片紅樹林當中！拉拉山的義興吊橋也是必去位置，站在吊橋上可俯瞰周圍紅葉景色，是打卡最佳位置！

拉拉山國家森林遊樂區以神木群聞名。（台灣農業部林業及自然保育署官網）

拉拉山國家森林遊樂區

地址：桃園市復興區華陵里13鄰巴崚205號

賞楓期：11月至12月初



台灣紅葉2025｜【5】台中——武陵農場

武陵農場位於台中，總面積約 800 公頃，除了楓樹外，還有銀杏、落羽松、杭菊花，呈現出一片令人難以忘懷的秋天美景。最漂亮的位置是農場的湖邊和小徑旁，紅葉和藍天白雲相映，令風景如詩如畫！農場亦有其他設施和活動，例如是農場導覽、觀景台拍照等等，還有餐廳和住宿設施。

武陵農場位於台中，總面積約800公頃。（武陵農場官網）

武陵農場

地址：台中市和平區武陵路 3-1 號

營業時間：全天開放

交通：建議自駕前往

賞楓期：10月下旬至11月



台灣紅葉2025｜【6】台中——清境農場

南投的「清境農場」不但能欣賞到可愛的綿羊，而且每年12月中旬至12月下旬楓樹轉紅時，異國風的建築物讓人彷彿置身於歐洲風情之地。站在青草叢叢的草原上，遠眺山川壯麗，同時欣賞到楓紅景致，讓人融入悠閒的時光中。除了賞楓，還可以參觀附近的小瑞士花園，也有美麗的花卉和建築，或可以前往合歡山的暗空公園，欣賞銀河星空。

南投的「清境農場」可以欣賞到綿羊又可以欣賞紅葉。（清境農場官網）

清境農場

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

交通：在台中高鐵站5號出口外的巴士站，搭乘南投客運6670至埔里轉車站下車，轉乘6659、6658、6664都能抵達清境農場

賞楓期：12月中至12月底



台灣紅葉2025｜【7】台中——福壽山農場

福壽山農場位於中央山脈和雪山山脈群峰之間，海拔約2000公尺，農場被群山圍繞，有小瑞士之稱。鴛鴦湖楓葉道以及松盧是最佳的賞楓景點，楓樹成排，還有隨處可見的蘋果樹，彷彿躋身於童話世界！

福壽山農場位於中央山脈和雪山山脈群峰之間，海拔約2,000公尺。（臺中市政府觀光旅遊局官網）

福壽山農場

地址：台中市和平區福壽路 29 號

賞楓期：11月下旬至12月初



福壽山農場官網

台灣紅葉2025｜【8】宜蘭——太平山國家公園

「太平山國家森林遊樂區」是台灣三大森林遊樂區之一，總面積有 12,000 多公頃。在太平山莊中央階梯兩側佈滿紫葉槭，公園也是因為紫葉槭而聞名。紫葉槭葉片的紅色程度取決於所吸收的陽光照射量，所以只要天氣晴朗，一年四季也能看到楓紅之景！

「太平山國家森林遊樂區」是台灣三大森林遊樂區之一。（林業保育署宜蘭分署官網）

太平山國家公園

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷 58-1 號

交通：建議包車或自駕前往。如想乘搭公共交通工具前往，可以在宜蘭車站、宜蘭轉運站搭乘 1750 或 1750A

賞楓期：10月



台灣紅葉2025｜【9】南投——奧萬大森林遊樂區

位於南投的奧萬大森林遊樂區被譽為「楓葉的故鄉」，擁有8公頃的原生楓樹林以及長達2,425公尺的楓林道，園區主要為溪谷地形，原生林的風景令人嘆為觀止！與此同時，奧萬大森林遊樂區是鳥類愛好者的天堂，園區內棲息著約120種不同的鳥類，包括橿鳥和台灣藍鵲等稀有品種。而且還有三座瀑布，足以大家行一整天！

位於南投的奧萬大森林遊樂區被譽為「楓葉的故鄉」。（台灣山林悠遊網）

奧萬大森林遊樂區

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路 153 號

營業時間：08:00-17:00 (除夕休園、除夕及小年夜暫停住宿服務)

賞楓期：12月下旬至1月



台灣紅葉2025｜【10】南投——杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪森林生態渡假園區海拔約1,600公尺，佔地面積愈2,500公頃，以豐富的生態資源、天然森林和四季分明的美麗景色而聞名。園內有多條賞楓道路，最有名是楓香林步道。另外，園內也有多個湖泊，湖畔的楓葉和碧綠的湖水襯托著彼此，讓景色就如一幅畫！

杉林溪森林生態渡假園區以豐富的生態資源、天然森林和四季分明的美麗景色而聞名。（台灣交通部觀光署官網）

杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

賞楓期：10月下旬至11月



台灣紅葉2025｜【11】嘉義——阿里山森林遊樂區

「阿里山」是台灣著名的旅遊勝地，最佳賞楓地點是小笠原山觀景台，小笠原山被列為台灣三大必訪賞楓勝地之一，楓紅映襯著雲海的景色，彷彿置身於仙境當中！此外，阿里山的高岳車站、祝山車站、慈雲寺也是極佳的賞楓地點，勿錯過啦！

「阿里山」是台灣著名的旅遊勝地。（FB@TonyKuo青提台灣旅遊服務團隊）

阿里山森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

交通：交通：乘搭嘉義縣公車﹝嘉義-阿里山﹞、台灣好行「7329嘉義高鐵-阿里山」、「7322嘉義台鐵-阿里山」於阿里山入口轉運站下車

賞楓期：11月下旬至12月下旬



台灣紅葉2025｜【12】台南——關子嶺紅葉公園

關子嶺紅葉公園位於南台灣的白河區關子嶺枕頭山上，海拔334公尺，是最佳的紅葉觀賞勝地。由於台南氣候相對溫暖，適合尋找高海拔地區賞楓，關子嶺公園就是個好選擇！每年12月中下旬，當公園的溫差大於15度時，紅葉會慢慢出現。公園的蝴蝶品種多達114種，是台灣紫斑蝶生態最豐富的地方之一，春天也可以前來賞碟！

關子嶺紅葉公園位於南台灣的白河區關子嶺枕頭山上。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處官網）

關子嶺紅葉公園

地址：台南市白河區關仔嶺溫泉區紅葉公園

交通：新營客運黃12、13線至「寶泉橋」站下車，步行至紅葉公園登山階梯步道入口

賞楓期：11月下旬至春季



台灣紅葉2025｜【13】新北——緣道觀音廟

緣道觀音廟是一座傳統佛教文化和現代建築交融的寺廟，寺廟內最觸目是全球最大的鋼製千手觀音像，足30公尺。廟內還有4大菩薩和33尊觀音像，有周圍的禪風庭園襯托，營造出靜謐而神聖的氛圍。每年秋季，寺廟周圍的楓葉變成鮮紅色，與千手觀音像的金色光芒相互輝映，非常壯觀！

緣道觀音廟是一座傳統佛教文化和現代建築交融的寺廟。（緣道觀音廟官網）

緣道觀音廟

地址：新北市淡水區安子內3號

賞楓期：11月中旬至12月初



