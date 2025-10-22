東京紅葉攻略2025｜新宿御苑、六義園5大景點必去｜附賞楓期+交通

東京紅葉2025｜東京紅葉見頃｜日本賞紅葉的最佳季節是9月至12月，每年都吸引不少港人前往賞楓！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合5個在東京賞楓必去的景點，以及紅葉預測與交通全攻略！即看內文！



日本紅葉預測2025 關東10月中旬起盛開

日本紅葉會在秋天氣溫漸漸下降時出現，寒冷的地區，樹葉會先較早變色，所以日本的紅葉季會從北向南開始蔓延，緯度較高的地區的樹葉亦會更快轉紅。

據日本氣象協會指，日光、鬼怒川、上高地等的紅葉將於10月23日起盛開。（圖片來源：tenki.jp）

日本紅葉在每年9月底便會開始轉紅，關東日光・鬼怒川／高尾山／上高地等地區預計10月中旬開始就可以欣賞到紅葉、至於高尾山地區預計在11月下旬盛開，而東京的紅葉將於12月1日起盛開。（本頻道將會持續更新最新紅葉預測時間）

東京將於12月1日起盛開楓葉。（圖片來源：日本氣象株式會社）

東京賞楓景點推薦【1】六義園

六義園是江戶時代二座日式庭園的其中之一，擁有迴游式築山泉水庭園。六義園一般不在晚上開放，唯獨在春季及秋季會舉行夜櫻及夜楓觀賞活動，在紅葉季則會舉行夜燈會及牆面投影的夜間特別觀賞活動。

如何前往六義園：

交通方法：搭乘東京地鐵南北線至「駒入站」下車步行7分鐘

地址：東京都文京區本駒込6丁目



東京賞楓景點推薦【2】水元公園

水元公園是東京都內最大規模的水鄉公園，公園內有超過1800棵水杉大樹，在秋季時，水杉樹葉更會被染成一片紅色，非常壯觀！

如何前往水元公園：

交通方法：搭乘JR常磐線或千代田線至「金町站」，轉乘京成巴士至「水元公園站」下車步行7分鐘

地址：東京都葛飾區水元公園3-2



東京賞楓景點推薦【3】代代木公園

代代木公園鄰近明治神宮旁，有非常寬廣的草坪，在秋天時，草坪周圍的楓樹會開始染上秋色，不想走馬看花，坐在紅葉下療癒心靈，或一邊野餐一邊感受濃厚秋意是最佳選擇！

如何前往代代木公園：

交通：搭乘JR山手線至「原宿站」或東京Metro千代田線至「代代木公園站」步行3分鐘

地址：東京都澀谷區代代木神園町·神南二丁目



東京賞楓景點推薦【4】新宿御苑

新宿御苑四處都種滿老樹，內有日式庭園、幾何式庭園及可以欣賞寬廣草坪等自然景觀的風景庭園等，在秋季前往能欣賞到絕美的楓葉和菊花壇展，在古色古香的日式氛圍下欣賞紅葉別有一番風味！

如何前往新宿御苑：

交通：搭乘東京Metro丸之內線至「新宿御苑前站」步行2分鐘

地址：東京都新宿區內藤町11



東京賞楓景點推薦【5】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園有種類繁多的花卉。在秋季到訪除了可以邊漫步或踩單車邊賞楓外，更可欣賞到滿布銀杏樹的黃色葉片及美麗楓紅的銀杏大道！公園也會在秋季舉辦紅葉祭和點燈活動，紅葉景色更醉人！

如何前往國營昭和紀念公園：

交通：搭乘JR青梅線至「西立川」站步行2分鐘

地址：東京都立川市和昭島市



