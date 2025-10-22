大阪賞楓攻略｜大阪城+清水寺7大秘境　11月中旬登場｜附交通指南

日本紅葉2025｜日本紅葉見頃｜大阪及京都都是日本紅葉季熱門熱旅遊景點，《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合大阪及京都賞楓7大必去的景點，一文看清紅葉預測、景點及交通全攻略！



日本紅葉預測2025 預計關西地區11月中旬起盛開

日本全國地區紅葉預測2025（圖片來源：tenki.jp）

每年9月到12月都是日本熱門賞楓季節！日本紅葉季會從北向南開始蔓延，通常以北海道最早見頃，根據日本氣象網站公布，2025年關西地區京都、嵐山的紅葉預計約在11月17日起盛開，與去年相若，而大阪的紅葉預計在12月5日起盛開。本頻道將會持續更新最新紅葉預測時間。

據日本氣象協會指，大阪的紅葉將於12月5日起盛開。（圖片來源：日本氣象株式會社）

京都賞楓景點推薦【1】琉璃光院

琉璃光院以賞楓聞名，在書院內有如琉璃鏡一般的桌面倒映出窗外的楓紅，非常唯美又打卡able！琉璃光院僅在每年春天、夏天及秋天的特定時間開放。

京都賞楓景點推薦【2】清水寺

清水寺附著音羽山建在懸崖峭壁邊，只要爬上參道就能看到歷史古建築搭配火紅的楓葉、遠眺京都市景！在賞楓時節，清水寺也會實施點燈活動，可以一睹睽違已久的美麗夜楓！

如何前往清水寺：

交通：搭乘JR至「京都站」，轉乘京都市內巴士206號或100號至「五条坂站」下車後步行10分鐘

地址：京都府京都市東山區清水1丁目294



京都賞楓景點推薦【3】嵐山渡月橋

嵐山渡月橋是京都著名的景點，位於林木茂密的山間，在秋天會轉換成一片火紅的豔麗秋色，可以好好感受秋天的京都風情！每年11月的第2個周日也會舉辦「嵐山紅葉祭」，是相當有特色的祭典活動！

如何前往嵐山渡月橋：

交通：搭乘JR嵯峨野線至「嵯峨嵐山站」下車步行10分鐘

地址：京都府京都市右京區嵯峨中島町



京都賞楓景點推薦【4】北野天滿宮

北野天滿宮是京都市古老的神社之一，是桃山時代風格的建築，內有一處梅花林園，亦有不少楓樹，在秋季漫步其中賞紅葉，能享受被茂密楓葉重重包圍的感覺！北野天滿宮每年僅在初夏及秋季開放，每年10月的第三個星期日更會舉辦秋祭，機會非常難得！

如何前往北野天滿宮：

交通：京都車站搭乘京都巴士50號或101號至「北野天滿宮前站」下車即達

地址：京都府京都市上京區馬喰町



大阪賞楓景點推薦【5】大阪城公園

大阪城公園總面積達105.6公頃，西之丸庭園有約300株櫻花；梅林則種有1270株梅花；天守閣前更有不少銀杏樹及楓樹，一年四季都可以欣賞到不同景色！在紅黃葉盛開時前往賞楓別有風情，更可以參與園內每年春秋兩季舉辦的花木市集！

如何前往大阪城公園：

交通：搭乘JR環狀線至「森之宮」或「大阪城公園」站下車即達

地址：大阪市中央區大阪城



大阪賞楓景點推薦【6】萬博紀念公園

萬博紀念公園位於大阪府吹田市，園內種有一萬棵以上的樹木，因此每逢秋天來臨，整個公園的樹木都會染上楓紅，日式庭園的瀑布更會變成紅葉瀑布，令人賞心悅目！

如何前往萬博紀念公園：

交通：搭乘大阪單軌電車至「萬博紀念公園站」下車步行5分鐘

地址：大阪府吹田市千里萬博公園1-1



大阪賞楓景點推薦【7】牛瀧山‧大威德寺

牛瀧山裡的大威德寺一直以來都是賞楓熱門勝地，其紅葉美景早在江戶時代就已成名。每到賞楓的季節都可以沿著溪谷，欣賞瀑布在紅葉配襯下展現的大自然美景。有楓葉在莊嚴肅穆多寶塔下襯托更能反映出秋意深濃的氛圍。每年11月的紅葉季節，大威德寺都會舉辦「紅葉狩」，有小攤檔販售各式商品及日式點心等。一邊賞楓一邊體驗難得一遇的「紅葉狩」便是最好的行程！

如何前往牛瀧山‧大威德寺：

交通：搭乘南海本線至「岸和田站」，或搭乘JR阪和線至「久米田站」，轉乘南海巴士到「牛瀧山站」下車即達

地址：大阪府岸和田市大澤町596-0114



