廣島自由行10大景點｜海上神社 / 商店街 / 兔島 / Outlets商店街

廣島自由行｜香港快運航空（HK Express）宣布，將於今年11月1日復航，直接飛往廣島！到廣島觀光，除了遊覽世界文化遺產，還有更多絕美景點和觀光名勝，《香港01》好食玩飛記者為大家挑選了10大必去景點，包括打卡位嚴島神社、廣島城；港人最愛掃貨的Outlets和商店街；適合親子遊覽的兔島，立即掃下文內容尋找廣島的景點啦！



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廣島位於日本西部的一個城市。（廣島城官網）

廣島位於日本西部的一個城市，被山脈環繞同時面向瀨戶內海，有豐富和多樣性的自然景觀，同時也因為歷史因素以及政治經濟軍事地位，廣島有很多歷史遺跡，是一個集結世界遺產及美食的城市。

廣島自由行推介｜1. 嚴島神社—— 海上神社 / 日本三大宮島

嚴島神社建在被日本人稱為「神之島」的嚴島之上，是日本最有名的海上神社，被稱為日本三景之一的「宮島」。景內的神殿等大部分建築都被指定為國寶及重要文化財產。而大家來臨主要是求「航海平安」和「招財進寶」，聽說是最驗靈！

日本最有名的海上神社。（日本觀光局官網）

嚴島神社

地址：広島県廿日市市宮島町1-1

營業時間：24小時

交通：搭JR到「宮島口」站，轉乘渡輪「宮島松大渡輪」或「JR渡輪」，每15分鐘一班，航行時間約10分鐘



廣島自由行推介｜2. 原爆圓頂（廣島和平紀念公園) —— 歷史性建築 / 79年歷史

廣島和平紀念公園位於廣島市中心，在二戰時期建築，有著世界和平的象徵，公園已有79年歷史，佔地面積愈12萬平方米。公園內有許多紀念館和紀念碑，例如原爆死難者紀念碑、廣島和平紀念館、廣島原子彈受害者和平紀念館等，是個具日本歷史的公園！

廣島和平紀念公園在二戰時期建築，有著世界和平的象徵。（日本觀光局官網）

廣島和平紀念公園

地址：廣島県廣島市中區大手町1-10

營業時間：24小時

交通：從 JR 廣島站乘坐廣島電鐵的路面電車（2、6 號），在原爆圓頂前站下車，步行約1分鐘



廣島自由行推介｜3. 廣島城—— 鯉魚城之稱 / 櫻花季必來

欣賞歷史古蹟除了到上述提過的廣島和平紀念公園，廣島城也是必去！目前的廣島城於二戰後重建，灰黑色的天守閣屋頂加上有黑鯉魚面貌的建築，因此廣島城有「鯉魚城」之稱，更被列為日本100名城之一！登上廣島城的瞭望台，能眺望廣島的城市風光，四周有溪河環繞，河邊種了很多櫻花，在櫻花綻放之時必定要來！

廣島城

地址：730-0011廣島縣廣島市中區元町21-1

營業時間：9:00-18:00

交通：JR廣島站出發，搭乘前往廣電宮島口方向的廣島電鐵，在紙屋町東電車站下車，步行約15分鐘



廣島自由行推介｜4. 下瀨美術館—— 建築作品 / 2023開業

去廣島除了了解歷史、到歷史建築打卡外，欣賞藝術也是少不了的！下瀨美術館於2023年3月開業，能夠俯瞰宮島的一個美術館。館內可以欣賞到國際活躍建築師坂茂的建築作品，還有色彩繽紛、水池排列的「可移動展覽室」、四季鮮花隨風搖曳的「埃米爾加勒花園」、可觀賞美麗景色的「博約露台」等。

下瀨美術館

地址：廣島縣大竹市晴海2丁目10-50

營業時間：9:30-17:00（星期一、年末年始公休）

交通：從JR大竹站或JR久場站搭乘市營巴士小鯉巴士在夢町站步行約15分鐘

門票：成人1,800日元 / 高中生或以上900日圓 / 國中生或以下免費



廣島自由行推介｜5. The Outlet Hiroshima—— 期間限定店 / Adidas / Nike

雖然廣島不及其他城市繁華熱鬧，但Outlets總會有的！廣島絕對能滿足香港人的購買欲！品牌集中且有折扣優惠，省時又能一次過買到心頭號。The Outlet Hiroshima是老少咸宜，足以大家逛足一整天，品牌包括Bally、Micheal Kors、Adidas、Nike等等，Outlets更會不定期舉辦具特色的期間限定店。

The Outlet Hiroshima

地址：廣島縣廣島市佐伯區石內東4-1-1

營業時間：10:00-20:00



The Outlet Hiroshima交通

廣島自由行推介｜6. 大島神社—— 62個鳥居門

大島神社總帶有62個鳥居門，梯間上的石柱有「市松」的字眼，有網民說「市松」兩字解作「格紋」，是日本江户時代的大熱圖案。繼續往駅站相反方前走會見到一個寺廟，是在鎌倉時期遺留下來，也是個富歷史性的景點。

大島神社總帶有62個鳥居門。（Joy in Hiroshima官網）

大島神社

地址：日本廣島縣三原市本町3-6-12

營業時間：24小時

交通：從JR三原站步行約15分鐘



廣島自由行推介｜7. 廣島本通商店街—— PARCO百貨公司 / SOGO / GU / 大國藥妝 / 3COINS+plus / Daiso

日本的商店街就像香港的旺角街頭一樣，有百貨、電器、生活雜貨、藥妝等等，廣島本通商店街一邊是百貨公司與車站內的商場，另一邊是最熱鬧的廣島本通與八丁堀，集中百貨公司、連鎖服飾店、電器、生活雜貨、藥妝店等等。百貨公司有PARCO、SOGO、廣島三越；生活雜貨店有JUMP SHOP、DAISO、3COINS+plus；藥妝店有大國藥妝、Sun Drug等等。

廣島本通商店街

地址：廣島縣廣島市中區本通、神谷町2、大手町1

營業時間：11:00-20:00



廣島本通商店街交通

廣島自由行推介｜8. 千光寺—— 坐纜車 / 海濱小鎮

千光寺位於瀨戶內海的尾道，是一個海濱小鎮，在千光寺山的山腰之中，所以有網民建議乘坐纜車上山，在千光寺山口纜車「山麓站」購票，每15分鐘一班纜車，票券有單程和來回的選擇，在乘搭纜車期間也可以欣賞尾道市區風景，大約3分鐘便抵達千光寺公園，寺廟內有千手觀音菩薩，是寺廟內的標誌性建築物。

千光寺位於瀨戶內海的尾道，是一個海濱小鎮。（日本觀光局官網）

千光寺

地址：722-0033尾道市東土町15-1

營業時間：9:00-17:00

千光寺纜車交通：JR尾道站乘坐約5分鐘車程的巴士，於長江口站下車即到千光寺山纜車山麓站



千光寺交通

廣島自由行推介｜9. etSETOra觀光列車—— 甜品盒 / 主題列車

etSETOra觀光列車只於星期一、五、六、日營運，途中在吳、安芸津（秋津）、竹原、忠海（忠見）、三原等站可以上下車，可沿途欣賞瀨戶內海的多島美。列車座位空間寬廣，1號車廂以宮島秋天的氛圍為主題，地板的裝飾以宮島的千疊閣為意象；而2號車以綠色為基礎色調，表現出瀨戶內海的新綠氣氛，地板的花紋則以尾道的石疊為設計靈感。而且會提供甜品盒，去程是和洋菓子；回程是巧克力，但需在搭乘前三天的下午3時前預約。回程車廂更設有酒吧櫃台，能品味etSETOra原創的雞尾酒、啤酒等廣島特產的酒類飲品。

etSETOra觀光列車上落地點&費用

廣島自由行推介｜10. 大久野島（兔子島) —— 親子景點 / 700隻兔子

大久野島目前是一個國家公園，島上有超過700隻放養的兔子，所以有兔子島之稱！在港口和超市商店有售賣飼料或給兔子吃的食物，大家可以餵食兔子，跟兔子互動。網民說它們很溫馴和親人，但也要注意保護自己和不要傷害兔子。

大久野島

地址：竹原市忠海町奧之島

交通：從本土JR吳線上忠海港乘船 / 從大三島乘渡輪上島



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