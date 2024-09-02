廣島酒店10間推介｜新酒店／近車站／露天溫泉／海景／人均$139起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

廣島酒店推介2024！近日香港快運航空宣布將復飛廣島航線，香港直飛往廣島大約3小時就到，港人去旅行又有新選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間廣島酒店，全部酒店都鄰近車站，有部分更提供泳池、溫泉、桑拿等設施，人均只需$139起！

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廣島酒店推介【1】廣島廣户酒店套房（Hotel Suite Hiroshima Yokogawa）

廣島廣户酒店套房（Hotel Suite Hiroshima Yokogawa）於2024年6月底全新開幕，地理位置優越，來往廣島電鐵橫川站步程約6分鐘。酒店提供21間客房，配備小廚房、乾濕分離浴室、陽台等設施，雖然空間不大但設備齊全。酒店附設投幣式洗衣機及自動販賣機，附近亦有便利商店，非常方便！

廣島廣户酒店套房（Hotel Suite Hiroshima Yokogawa）
房價：人均HK$262起（標準雙床房）
地址：廣島縣廣島市西區三篠町2丁目11番4-1號
交通：橫川站步行8分鐘
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廣島酒店推介【2】廣島王子酒店（Grand Prince Hotel Hiroshima）

廣島王子酒店（Grand Prince Hotel Hiroshima）提供67間房，坐落在瀨戶內海旁邊，在房內就可以欣賞到瀨户內海的無敵海景！房內亦設有有線電視、雪櫃、私人浴室及浴缸，部分房型更是海景浴缸！設有健身中心、露天溫泉、按摩浴池、桑拿與室外泳池等休閑設施，亦提供出租單車、直達宮島的高速船、以及免費接駁巴士來回JR廣島站。

廣島王子酒店（Grand Prince Hotel Hiroshima）
房價：人均HK$209起（高級樓層雙床房）
地址：廣島縣廣島市南區元宇品町23-1
交通：JR廣島站轉乘酒店免費接駁巴士
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廣島酒店推介【3】廣島喜來登大酒店（Sheraton Grand Hiroshima Hotel）

廣島喜來登大酒店（Sheraton Grand Hiroshima Hotel）距離JR廣島站僅需8分鐘步程，鄰近亦有不少購物中心、景點及餐飲設施，地理位置優越。酒店提供238間客房及套房，均配備乾濕分離浴室及浴缸、大面積景觀窗、書桌等設施。酒店亦附設室內游泳池、健身室、桑拿、Spa、餐廳及酒吧等配套。

廣島喜來登大酒店（Sheraton Grand Hiroshima Hotel）
房價：人均HK$412起（豪華特大床房）
地址：廣島縣廣島市東區若草町12-1
交通：JR廣島站步行8分鐘
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廣島酒店推介【4】希爾頓廣島（Hilton Hiroshima）

希爾頓廣島（Hilton Hiroshima）於2022年9月正式營運，鄰近音戶温泉、圓隆寺、流川街、廣島燒村、PARCO等景點，距離廣島電鐵市役所前站步程12分鐘。酒店提供419間房，配備浴缸、電視、用餐桌等基本設備及用品。酒店設有室內游泳池、桑拿、健身室、Spa等休閒設施。

希爾頓廣島（Hilton Hiroshima）
房價：人均HK$268起（豪華房）
地址：廣島縣廣島市中區富士見町11-12
交通：市役所前站步行14分鐘
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廣島酒店推介【5】三井花園酒店廣島（Mitsui Garden Hotel Hiroshima）

三井花園酒店廣島（Mitsui Garden Hotel Hiroshima）位於廣島中心，距離本通站9分鐘步程，步行15分鐘內可抵達原子彈爆炸圓頂屋、廣島和平紀念公園、PARCO、太陽商城等景點。酒店提供478間客房及套房，空間寬敞且設備齊全。酒店亦設有餐廳，提供自助式的日式和西式早餐等。

三井花園酒店廣島（Mitsui Garden Hotel Hiroshima）
房價：人均HK$221起（標準雙人房）
地址：廣島縣廣島市中區中町9-12
交通：本通站步行9分鐘
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廣島酒店推介【6】奈斯特酒店廣島站前（Nest Hotel Hiroshima Ekimae）

奈斯特酒店廣島站前（Nest Hotel Hiroshima Ekimae）地理位置優越，鄰近有便利商店、商場及景點等，來往JR廣島站亦只需7分鐘步程。酒店於2020年開業，提供141間房，由單人房到四人房房型都有，房內均設有基本配置及設施。酒店亦附設洗衣間及24小時前台服務。

奈斯特酒店廣島站前（Nest Hotel Hiroshima Ekimae）
房價：人均HK$139起（雙人房）
地址：廣島縣廣島市南區麹町3-11
交通：JR廣島站步行7分鐘
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廣島酒店推介【7】THE KNOT廣島（THE KNOT HIROSHIMA）

THE KNOT廣島（THE KNOT HIROSHIMA）地理位置優越，距離本通站只需5分鐘步程，白神神社、舊日本銀行廣島支店和廣島和平紀念資料館等景點均步行可達。酒店於2020年開業，提供204間房，配備浴缸、電視、雪櫃等設施。酒店亦設有酒吧、餐廳、咖啡廳、洗衣間等，酒吧及餐廳更是人氣打卡點之一！

THE KNOT廣島（THE KNOT HIROSHIMA）
房價：人均HK$166起（標準大床房）
地址：廣島縣廣島市中區大手町3-1-1
交通：本通站步行8分鐘
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廣島酒店推介【8】廣島穎特飯店（Hotel Intergate Hiroshima）

廣島穎特飯店（Hotel Intergate Hiroshima）於2019年開業，鄰近縮景園、廣島縣立美術館、廣島燒村、紙屋町、廣島美術館等景點。酒店擁有237間房，設有梳化、浴缸、電視及暖氣等基本設備，部分房型的浴室乾濕分離。酒店附設公共浴池、洗衣間及餐廳等設施，酒店房價包含免費增值服務，可以免費享用早餐咖啡、晚間酒精飲品等茶點及飲料。

廣島穎特飯店（Hotel Intergate Hiroshima）
房價：人均HK$227起（雙人間；免費增值服務）
地址：廣島縣廣島市中區5-16
交通：八丁堀站步行3分鐘
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廣島酒店推介【9】Dormy Inn廣島分店（Dormy Inn Hiroshima Annex）

Dormy Inn廣島分店（Dormy Inn Hiroshima Annex）於2021年開業，音戶温泉、流川街、圓隆寺等景點均步行可達，酒店附近亦有PARCO，吃喝玩樂都方便！酒店提供166間客房，房間空間不算大，但基本配套設施齊備，房間採光度亦足夠。酒店附設按摩室、Spa和桑拿浴室，可以隨意浸溫泉或到公共浴池泡澡！

Dormy Inn廣島分店（Dormy Inn Hiroshima Annex）
房價：人均HK$223起（雙人間）
地址：廣島縣廣島市中區小町3-28
交通：中電前站步行3分鐘
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廣島酒店推介【10】廣島東方酒店（Oriental Hotel Hiroshima）

廣島東方酒店（Oriental Hotel Hiroshima）坐落在廣島市中心，鄰近有音戶温泉、比治山公園、流川街等景點，距離廣島電鐵胡町站則約8分鐘步程，地理位置優越！酒店共有227間客房，提供私人浴室、免費瓶裝水、空氣清新機、暖氣等基本設施。酒店附設餐廳及洗衣間。

廣島東方酒店（Oriental Hotel Hiroshima）
房價：人均HK$228起（經濟雙床房）
地址：廣島縣廣島市中區田中町6-10
交通：胡町站步行8分鐘
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