深圳植牙前必知4貼士！費用+注意事項　附博耀口腔港人專屬優惠

深圳植牙｜深圳洗牙｜港人喜歡北上消費，除吃喝玩樂，到深圳「睇牙」亦成為大趨勢！深圳牙科診所收費廉宜，不單可以免費進行牙科檢查，而且洗牙、補牙的價格非常划算，就連在香港動輒花上萬元的植牙手術，在深圳也只需數千元人民幣！9月20日是「國際愛牙日」，想要愛齒護齒的你，如果正考慮植牙，就要留意植牙前後的4個貼士！本文還會附上港人睇牙專屬優惠，打算北上睇牙的朋友，即看下文！



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深圳植牙前必知4貼士【1】植牙原理

植牙原理是透過手術把人工植體植入齒槽骨作支撐，隨後再套上新的牙齒。嚴重蛀牙、牙周病等原因需要拔除牙齒，或任何原因導致牙齒崩裂、缺失，均有需要復修牙齒，而復修方法目前有假牙或植牙，如不適合或不願意配戴假牙，都可以透過植牙復修牙齒。

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深圳牙科診所收費廉宜，不單可以免費進行牙科檢查，而且洗牙、補牙的價格非常划算。（深圳博耀口腔圖片）

深圳植牙前必知4貼士【2】哪類人不適合植牙

由於植牙是入侵性手術，所以並非所有人都適合進行植牙手術，假如老年人患有血壓高、糖尿病等長期病都不適合植牙，建議植牙手術前應先向醫生說明身體狀況。另外，患有以下疾病人士都不適合植牙：

1 患有嚴重血壓高

2 患有嚴重糖尿病

3 患有心血管疾病（需長期服用抗凝血藥物）

4 骨質疏鬆患者

5 肝腎功能受損

6 免疫功能不足

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由於深圳植牙價格僅香港1/3價錢，近年港人北上植牙成為趨勢。（深圳博耀口腔圖片）

深圳植牙前必知4貼士【3】植牙價錢

根據香港菲臘牙科醫院收費表顯示，單顆常規植牙手術價格為$17,600至$35,000，以上價格不含檢查／診斷費用（$600至$2500）及覆診費（$350至$2000）。近年到內地植牙也成為了趨勢，價格約為¥5000起，只需香港所需費用的三分之一，而且內地不少牙科診所都會附送免費檢查，有意植牙的朋友不妨先做檢查再決定。

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深圳植牙前必知4貼士【4】植牙術後注意

植牙後應注意口腔清潔，拆線前請勿於傷口處使用牙刷，避免拉扯到縫線影響癒合。避免進食過於辛辣刺激、堅硬或過熱的食物，避免引起不適或出血。

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深圳博耀口腔

由百年醫學世家創立的高端口腔醫療品牌，採用美國ADA標準化建設，致力於為顧客提供高質量的口腔醫療服務，服務深港34年，美國南加州雙碩士領銜團隊，安全更有保障，睇牙更放心。

深圳博耀口腔（深圳博耀口腔圖片）

查詢電話：852-84942658

微信：boyo25105588

深圳博耀口腔地址：

紅嶺店：深圳市福田區南園街道東園社區紅嶺南路1039號紅嶺大廈4棟3樓（距離福田口岸10分鐘車程）

翠竹店：深圳市羅湖區翠竹路逸翠園二期裙樓103 B（距離羅湖口岸15分鐘車程）

蓮塘店：深圳市羅湖區蓮塘路218號（距離蓮塘口岸5分鐘車程）

鹽田店：深圳市鹽田區海景二路藍俊左岸一樓商鋪1066-7號（距離蓮塘口岸15分鐘車程）

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( 以上資料由客戶提供 )

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