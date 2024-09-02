深圳無印酒店｜4大推介理由　客房簡約家品全用MUJI　人均$554起

深圳無印酒店｜深圳有不少特色酒店，包括全球第一家MUJI Hotel（無印良品酒店），如果是無印良品的Fans就絕對不能錯過！,今次介紹4大入住理由，人均$554晚起就可以沉浸式走進MUJI的世界，感受原木風的包圍的感覺！而且還包MUJI早餐！位置更在深業上城商場，附近無論是吃喝玩樂都非常多選擇！

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深圳無印良品酒店是全球第一間MUJI HOTEL！（MUJI HOTEL圖片）

深圳無印良品酒店在2018開業，當時是全球第一家及唯一一家無印良品酒店！酒店位於深圳福田區，落於廣東省深圳市中心的城市綜合體深業上城（UPPERHILLS），乘坐地鐵10號線冬瓜嶺站，出站步行10分鐘直達。

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無印良品酒店走樸素的原木風。（MUJI HOTEL圖片）

深圳無印酒店4大推介位【1】酒店內外全「原木風」設計

日本無印良品的產品設計風格簡約，深圳無印良品酒店當然是走「無印風」！酒店整體採用暖色「原木風」設計，酒店大堂及客房都採用木作為裝飾，4樓公共區域更採用廢舊船木作裝飾，酒店設有79間客房，根據不同面積分為5種房型，面積由26至61平方米不等。房間設計簡約舒適，而且樓底較特別高，給住客足夠舒適的空間感。

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深圳無印酒店4大推介位【2】親身體驗無印家電、用品

無印良品有著大大小小的家電、家居用品，但實際使用起來又怎樣呢？深圳無印良品酒店每間客房都使用了無印良品的家電、用品。最受住客歡迎的，莫過於放置在桌上的香薰加濕器，住客可以選擇喜歡的精油，在酒店內好好放鬆。

牆壁安裝了無印良品的CD播放器，並為住客預先準備了抒情背景音樂CD，拉動CD播放器就可以營造出放鬆的環境。無印良品酒店連mini bar的果汁、茶包都是無印良品自家出品！如果吃過、用過覺得好用，酒店2樓和3樓都是無印良品商店，其商店的面積是全中國最大規模，售賣各式各樣無印良品的商品，可以即時將心水商品買回家！

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酒店提供約650本書供住客閱覽。（MUJI HOTEL圖片）

深圳無印酒店4大推介位【3】MUJI圖書館650本書免費閱覽

深圳無印良品酒店設有健身房、會議室，而最特別的是3樓公共區域的「MUJI BOOKS」。那裡擺放了一面書牆，猶如一個小型圖書館，放置約650本書籍供住客24小時免費閱覽。酒店的2樓和3樓是一間無印良品商店，商店的面積是全中國最大規模，可以在這裏各式各樣無印良品的商品。

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深圳無印酒店4大推介位【4】MUJI餐廳主打日式&西式主餐

酒店餐飲安排在全球第2間無印良品餐廳「MUJI DINER」，餐廳的氛圍、餐點都充滿無印風！雖然香港也有Café&Meal MUJI，不過無印良品酒店的主打日式和西式主餐，午市可以選擇「三品」、「四品」或「五品」料理，搭配的熱食、冷氣會略有不同，而套餐有蛋包飯、壽喜燒、漢堡扒蓋飯、意大利粉之類，每款份量恰到好處，所以不會吃得太飽。

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HK$554起（A房型；包早餐）

地址：地址：深圳福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站，出站步行10分鐘直達。



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