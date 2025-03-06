札幌公園多個行李箱被棄　日媒揭貼香港機場代碼｜4招教正確棄篋

日本棄置行李箱｜近日有日本網民在北海道札幌的公園中，發現有多個行李箱棄置於雪中，事件引發當地新聞網報道，更揭發一連串事件當中，被棄行李箱貼上深圳及香港機場代碼的貼紙。



日本旅行時換新篋不難，難就難在棄置舊行李箱。皆因在日本單邊超過30cm的物品，即屬大型垃圾，胡亂棄置最高可被罰款1,000萬日元（約54.6萬港元）或監禁5年，大家切勿以身試法！本文教大家在日本棄置行李箱4個正確方法，即睇下文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

多個行李箱棄置於北海道公園 日本網民怒斥：別來日本！

近日一位日本網民在社交平台X上載照片，發現北海道札幌創成川公園，有多個行李箱棄置於雪中，更怒斥遊客不懂遵守規則就別來日本。

「不知道是中國人、韓國人還是台灣人，但有亞洲大陸的觀光客將不要的行李篋和垃圾，隨地棄置於札幌的創成川公園狸二條廣場。連基本規矩都沒遵守的外國人，我不想讓你來北海道。」

日本棄置行李箱｜撿獲13個行李箱

事件引起關注，據ANN新聞網報道，涉事的札幌公園一共撿獲13個行李箱，有行李箱貼著深圳機場代號「SZX」的標籤。鏡頭一轉，原來其他縣市也有相似情況，其中一個民宿的垃圾箱旁，就找到印有香港機場代碼「HKG」的行李箱。

有日本評論家估計，近年不少旅客因日圓匯率下跌訪日，或會把舊的行李箱到日本，再於日本當地買新的行李箱後，就丟棄舊的在當地。

不想做失禮港人？大家去日本旅行時，如果要棄置行李箱，記得要用正確的途經、妥善處理棄置行李箱，否則最高可被罰款1,000萬日元（港幣約54.6萬）或監禁5年！睇下文了解在日本處理棄置行李箱的4個方法！

日本棄置行李箱【1】關西國際機場 — 免費回收

日本有兩個機場可回收棄置行李箱，其中一個便是關西國際機場！關西國際機場提供24小時「行李箱回收再利用服務」，免費回收無法使用的行李箱。旅客去到關西國際機場第1航站樓2樓問詢櫃檯，只須需出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，即完成相關手續！

在關西國際機場可免費回收行李箱。（fb@関西エアポート株式会社 — Kansai Airports）

日本棄置行李箱【2】成田機場 — 修理店收費處理

位於成田機場第1航廈B1層的店舖Riat!，是日本大型連鎖鞋包修理店，提供修理、清潔、護理、翻新等服務，也能為行李箱更換輪子和開鎖。旅客支付1,100日圓（港幣約$60）便可處理棄置行李箱。不過Riat!官網並沒有列出有關服務，旅客如有需要可以到店詢問服務詳情。

Riat!

地址：成田機場第1航廈B1層

營業時間：08:00至18:00



Riat!是日本大型連鎖鞋包修理店。（羽田機場官方網站圖片）

日本棄置行李箱【3】酒店代為丟棄

旅客棄置行李箱最簡單的方式，就是拜託酒店人員處理代為丟棄，通常會酌收1000至3000日圓（約港幣約$54.5至$163.5）的處理手續費。如果大家需要棄置行李箱，試試詢問酒店人員吧！

旅客可以試試拜託酒店人員代為丟棄行李箱。（pixabay圖片）

日本棄置行李箱【4】回收行李箱 為環保出一分力

旅行用品公司ACE的「ACE Recycle PROJECT」行李箱回收活動，從2000年開始截至2024年8月回收了4萬多個行李箱。客人購買ACE 2萬日圓以上（約$1,089港元）硬質行李箱，即可獲得一張回收券，回收任何公司的硬質和軟質行李箱、拉桿包。

可重用的行李箱修復後，會捐贈予日本NPO和慈善機構，或將其中一部分用於租賃。不可重用的行李箱會被分解成塑料和金属回收。客人須支付回收行李箱的運費，費用如下：

回收行李箱產生的運費根據地域略有不同。（ACE Recycle PROJECT網站截圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略