深圳好去處｜盬田美食、景點懶人包　必去海鮮街　海濱棧道睇日落

撰文：蘇翰林
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深圳好去處｜深圳8號線「山海專線」於去年年底正式通車，新增車站會途經鹽田墟站，正好可直達鹽田海鮮街。鹽田海鮮街沿海濱建成，有多家海鮮酒家林立，是吃海鮮的勝地。此外，鹽田區其實還有不少打卡熱點，《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家準備了必食必玩的11大推介，當中包括鹽田夜市、廣式腸粉店、海濱棧道等，讓大家在假日多一個好去處！

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深圳鹽田美食｜三層海鮮酒家小屋、腸粉一條街

鹽田海鮮街位於鹽田海濱，沿著海濱有十幾間中小型的海鮮酒家林立，且酒家均以獨立式的三層小屋建成，可以看著遼闊的海景享受美食。因此，在深圳也流傳著「吃海鮮，到鹽田」的說法。

不僅如此，鹽田附近更是腸粉的集結地，所以深圳鹽田也有「腸粉一條街」的美譽。隨著深圳8號線「山海專線」通車，從蓮塘口岸出發，只需30分鐘便能直達，對於經常北上的港人而言非常方便。

蓮塘口岸出發：蓮塘口岸站上車，乘坐地鐵8號線（往小梅沙方向），於鹽田墟站下車，車程約26分鐘。

羅湖口岸出發：羅湖站上車，乘坐地鐵1號線（往機場東方向），於大劇院站轉車，乘坐地鐵2或8號線（往小梅沙方向），於鹽田墟站落車，車程約47分鐘。

深圳鹽田美食景點【1】鹽田海鮮街──師公會海鮮酒家／三號碼頭•海鮮飯店

說到鹽田海鮮街的酒家老字號，「師公會海鮮酒家」可說是本地人到鹽田也必食的一家了。當中必點扇貝、椒鹽蝦、鹽焗花螺等，全是即叫即煮，非常新鮮。

而「一家三號碼頭•海鮮飯店」，鄰近金色海岸碼頭，景色十分優美，吃飽可到附近散步。推薦清蒸多寶魚、豉椒炒蟶子及椒鹽瀨尿蝦，店舖頂層均設有海景露台，可看著海景吃海鮮！

深圳鹽田海鮮街

地址：深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街8號（師公會海鮮酒家）／深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街48號（一家三號碼頭•海鮮飯店）
營業時間：11:00-22:00（師公會海鮮酒家）／09:00-14:00；17:00-21:00（一家三號碼頭•海鮮飯店）
交通：在鹽田墟站B出口，步行約3分鐘到達。

深圳鹽田美食景點【2】得米腸粉

位於鹽田的得米腸粉是當地著名的排隊店，腸粉價格介乎10-20元人民幣不等，而且份量十足，性價比超高。當中推介魷魚腸粉，晶瑩剔透的薄皮腸粉，搭配原條魷魚，記得加一點他們的蒜蓉辣椒醬，辣度適中，且充滿蒜香。

得米腸粉

地址：深圳市鹽田區北山道58號1樓／深圳市鹽田區北山道海鮮街33號
營業時間：全日
交通：在鹽田墟站B出口，步行約6分鐘到達（兩間分店與地鐵站距離相若）

深圳鹽田美食景點【3】鹽田夜市

鹽田夜市位於西鄉，是深圳最大的夜市。整條西鄉鹽田街一到晚上便會燈火通明、人來人往，非常熱鬧。夜市兩側擺放著林林總總的攤位，串燒、炸雞、熱乾麵、肉夾饃、瓦罐湯、煎餅、海鮮、滷豬蹄、涼粉等美食小吃應有盡有，而且相當便宜。

鹽田夜市

地址：深圳市寶安西鄉鹽田街
營業時間：16:00-01:00
交通：在西鄉站B出口，步行約5分鐘到達。

深圳鹽田美食景點【4】盞記光明乳鴿

光明乳鴿已是十五年的老字號，乳鴿以先鹵後炸的特色聞名。乳鴿光是上桌時，已充滿油香和皮色潤澤，非常有食慾。食下去更是皮脆肉嫩，肉汁豐富，建議蘸一點椒鹽粉，提升鮮味。除了招牌乳鴿外，餐廳還有叉燒拼牛腩、排骨拼滑雞等雙拼煲仔飯，份量十足，毫不客氣！

地址：鹽田港鹽田街道北山道28-7號（近海傍街）
營業時間：09:30-00:00
交通方法：地鐵鹽田站B出口，步行1分鐘。

深圳鹽田美食景點【5】故鄉小廚

故鄉小廚由台灣老闆經營，主打正宗台灣滷肉飯，除了必點的滷肉飯外，夜市雞排、小炒豬腳皮。夜市雞排份量十足，而且外酥內嫩，可搭配沙律醬，平衡油膩感；小炒豬腳皮非常有嚼勁和入味，辣椒吸收了豬油的香氣，十分下飯。另外，招牌滷肉飯滷肉掛汁，白飯粒粒分明。

故鄉小廚

地址：鹽田和田街27號
營業時間：11:00-20:30
交通方法：沙頭角站B出口，步行約4分鐘。

深圳鹽田美食景點【6】牛哥老婆餅專賣店

牛哥老婆餅是當地人公認的招牌手信，老婆餅餡料飽滿，餅皮厚度適中，咬下去不會輕易散開，還保持酥脆的口感。此外，老婆餅內餡還加了椰子蓉，味道夾帶清甜，甜度剛剛好。此外，老婆餅價格亦相當便宜，38元人民幣便有12個，每個平均約3元人民幣。店舖也有提供奶油包、肉鬆卷等小吃，同樣受當地人熱捧。

牛哥老婆餅專賣店

地址：深圳市鹽田區官下路63號
營業時間：09:00-21:00
交通方法：沙頭角站B出口，步行約5分鐘。

除了海鮮酒家、腸粉一條街，鹽田區還有不少景點，非常適合在假日前往。

深圳鹽田美食景點【7】海濱棧道

鹽田海濱棧道可於8號線鹽田墟站B出口，或小梅沙地鐵站A出口均可直達，無論是與情侶散步，還是假日帶小朋友出遊都相當合適。棧道沿海建立，以純白色設計，與清澈的海水藍白交織，互相襯托，頗有歐洲海邊小鎮的舒適感；此外，附近還有紅白相間的燈塔，可打卡影相，於日落時份還可觀賞到美麗的夕陽，是假日遠離繁囂的好去處。

地址：深圳鹽田區海景棧道與海山路交叉口
交通：鹽田墟站B出口，穿過海鮮街即可到達；或從小梅沙地鐵站A出口，步行3-4分鐘即可到達。

深圳鹽田美食景點【8】海山公園

鹽田海山公園雖然面積不大，但整個公園被山海環繞，非常適合在這裡散步，呼吸新鮮空氣。而公園裡有一座充滿異國風情的藝術塔，借鑒了西班牙設計大師高第的作品設計，採用了多達2,000種彩色瓷片、玻璃、金屬等拼成，還有逾1,000多種色彩斑斕的圖案，具有非常衝擊的視覺效果及富有童話色彩，打卡影相一流。

地址：鹽田區深鹽路2100號·海山公園
交通：鹽田港西站C出口下車，步行約7分鐘。

深圳鹽田美食景點【9】雲海廣場雲上圖書館

喜歡打卡拍照的朋友定不能錯過位於鹽田茶溪谷的雲上圖書館。圖書館位於山上，可於雅庭飯店門口坐雲海專線A直達，相當方便；而喜歡行山的朋友，也可選擇在鹽田港西地鐵車站徒步上山，路程約2小時。

雲上圖書館樓高3層，每層以採光感十足的落地玻璃窗設計，不僅可以眺望大海及城景，其純白色的建築及富線條感的設計，還可拍出別具藝術感的照片。而在戶外有一大片草地，無論是靜心閱讀，還是欣賞大自然的風景也非常合適。

雲海廣場雲上圖書館

地址：深圳市鹽田區三洲塘水庫
開放時間：09:00-18:00
交通：地鐵海山站B2口，步行至雅庭海灣酒店搭乘專線巴士「雲海A線」（雲海A線8:30-17:30，15:00不提供上行巴士）

深圳鹽田美食景點【10】棲息圖書館

相比起雲上圖書館，棲息圖書館位置更友善，在大梅沙地鐵站C出口步行約10分鐘便可抵達，亦相對人煙稀少。棲息圖書館是全深圳第一座婚戀主題圖書館，以純白色的歐式建築設計，充滿浪漫氣氛。此外，圖書館不遠處便是大梅沙海濱公園，還可順道到海灘散步，非常適合假日前往放鬆身心。

棲息圖書館

地址：鹽田區環梅路1-711號
開放時間：星期一至四10:00-20:00；星期五至日10:00-22:00
交通：大梅沙站C口下車，步行約5-6分鐘。

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深圳鹽田美食景點【11】茶溪谷

東部華僑城的著名景區之一，度假公園茶溪谷的茶溪雲海一期景觀現時已免費開放。茶溪谷共設四個遊覽區，包括茵特拉根小鎮、濕地花園、茶翁古鎮和三洲茶園，園區建築均以歐洲小鎮的風格設計，走進園內仿佛置身歐洲。公園除了擁有寧靜的自然美景外，還可在這裡體驗高空滑索和各種驚險項目，非常推介乘坐森林小火車，沿途的風景優美，可把自然景觀盡收眼底。

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪谷
營業時間：10:00-17:00
交通：鹽田港西A1出口下車，坐雲海專線到茶溪谷站下車。

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