南韓戒嚴｜韓won急跌！情人節來回機票$1000｜附首爾新酒店10推介

南韓戒嚴｜韓國旅遊｜韓國機票｜南韓總統尹錫悅於12月3日晚上宣布緊急戒嚴令後，一度令韓圜匯率急跌至兩年低位，如今戒嚴令已解除，是時候去韓國旅遊。《香港01》好食玩飛記者發現，不同的航空公司都對首爾航線推出不少優惠，情人節來回機票低至$1,000！住宿方面，首爾新酒店最平人均更低至$213。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

韓won急跌，意味是去韓國旅行的好時機到了。（韓國觀光公社）

仁川來回機票低至$1000 情人節浪慢旅行

雖然尹錫悅宣布緊急戒嚴令閃電撤回，不過受事件拖累，韓圜匯率急跌至兩年低位，簡直是到韓國旅遊的好時機。記者發現西方情人節（2月14日）的來回機票，香港快運低至$1,000（不含稅）！非常適合想睇雪的大家，而且還可捉緊機會，跟摯愛渡過浪漫情人節！

👉🏻立即預訂✈️Trip.com平價機票🎫

情人節飛首爾，來回機票價格僅$1,000。(Trip.com圖片)

👉🏻立即預訂✈️Trip.com平價機票🎫

除了機票外，首爾酒店亦有不少優惠推出，以下為大家推介10間首爾新開酒店：

首爾新酒店推介【1】Nostalgia Arc Jae

Nostalgia Arc Jae是Nostalgia旗下酒店品牌，酒店主打高級韓屋酒店，打造最具韓國風格的生活空間。Nostalgia旗下有不同韓屋酒店，而Arc Jae則是計畫在2025年開業的全新韓屋酒店品牌，亦將是酒店迄今為止最大的韓屋。酒店位於北村韓屋村，將保留保留現有韓屋原貌，木樑和瓦片屋頂能夠引入自然光、採用西式床鋪，將東方和西方文化完美結合。此外，酒店亦將建造生活品牌店，展示韓國藝術家的作品，更可以欣賞韓國傳統音樂表演！

Nostalgia Arc Jae

房價：待定

地址：首爾特別市鐘路區北村路8街1

交通：搭乘地鐵3號線到「安國站」下車步行6分鐘

👉🏻搶先預訂韓國首爾2024新酒店

首爾新酒店推介【2】HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）開業於2024年3月，酒店走簡約風格，房間面積為23至26平方米。酒店距離地鐵約10分鐘路程，附近有商業圈，也有便利店，吃喝也非常便利。而且有自助入住機，即使乘坐夜機到達韓國，也不用擔心太晚無法入住。酒店還有一條通往屋頂的通道，從那裡可以欣賞到摩天大樓的壯麗景色。

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

房價：人均HK$213／晚（標準雙床房）

地址：首爾衿川區禿山洞182

交通：首爾地鐵1號線禿山站出站步行10分鐘

HOMES STAY G 谷加山 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【3】N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）

N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）在2024年開幕，是一間擁有121間客房的酒店。酒店位於仁寺洞，非常靠近景點，食玩買都非常方便。酒店房間裝修走簡約風格，基本用品、設施都一應俱全，客房面積約為18至20平方米，即使2人入住亦非常寬敞舒適。酒店地下與便利店相連，而且離鍾路3街夜市、益善洞都非常近。

N285酒店 仁寺洞（N285HOTEL INSADONG）

房價：人均HK$316／晚（雙人床A)

地點：首爾鍾路區三一大路423

交通：地鐵5號線「鍾路3街」站出站步行8分鐘即達

N285酒店 仁寺洞搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com

首爾新酒店推介【4】鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)在2024年全新裝修，為大家提供156間客房，並提供多種房型，例如單人房、雙人房、家庭三人床房、皇室套房，房間面積由16（標準單人房）至35平方米（皇家雙人間）。地點位於仁寺洞，酒店附近有不少傳統茶屋、韓國餐廳，不愁吃喝，而且距離首爾站僅2站之隔，出入交通都非常方便。

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

房價：人均HK$290／晚（標準雙床房）

地址：首爾明洞鍾路區46

交通：鐘閣站出站步行5分鐘

鐘路普瑞瑪酒店 搶先預訂👉🏻Agoda｜ Trip.com

首爾新酒店推介【5】江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

Ananti at Gangnam位於江南，於2023年6月底全新開幕。酒店一開幕就因其英倫風格的泳池成為熱話，採用半室外及半室內設計，紅磚牆包圍著長方形游泳池配上水晶吊燈，仿如置身傳統歐洲酒店中。酒店客房同樣別具特色，採用雙層套房風格，可供四人入住。客房以木系元素搭配色彩飽和度高的傢俱設計而成，營造出溫馨時尚感。客房擁有私人客廳、奢華的浴室及雅緻的睡房，落地玻璃還能眺望江南的城市景色！

江南阿南蒂飯店（Ananti at Gangnam）

房價：人均HKD$613起（小屋S）

地址：首爾特別市江南區論岘洞74-6

交通：搭乘地鐵7號線鶴洞站下車步行5分鐘

江南阿南蒂飯店 搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【6】首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）於2023年4月開幕，位於京畿道城南。酒店雖然距離首爾市區較遠，但距離江南區亦僅需約20分鐘車程，要去熱門景點觀光逛街亦算方便！

在酒店除了可以享受遠離煩囂的寧靜外，更擁有翠綠山景的醉人景觀，部分客房則可飽覽城市景色，豪華客房更擁有270度窗景！此外，所有客房均備有洗衣機、電磁爐、廚具，部分客房更擁有景觀浴缸。在空中酒吧用餐，更可以欣賞城市天際線！

首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）

房價：人均HKD$403起（客房）

地址：京畿道城南市盆唐區柏峴路26

交通：搭乘地鐵到「藪內站」下車轉乘的士

首爾板橋希爾頓逸林酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【7】首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）於2023年4月全新開幕，距離龍山站及新龍山站的大型中轉站僅5分鐘步程，加上酒店周圍配套完善，有便利商店、大型購物商場、博物館、打卡Cafe、秋季賞楓必去的龍山公園等，不止出行方便，生活機能同樣極佳！

酒店提供5種房型，無論是獨遊還是一家人旅行都照顧周到，客房以簡約現代風格設計，以白色為主調配上木系元素家具，加上景觀開揚的大型落地玻璃窗，客房光線明亮舒適，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦配備室內泳池和大型按摩池，以圓拱型線條天花加上棗色牆，別具特色，無論放鬆還是打卡都一流！

首爾龍山九樹洛考斯酒店（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

房價：人均HKD$321起（標準雙床房）

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街25

交通：龍山地鐵站步行5分鐘

首爾龍山九樹洛考斯酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【8】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）位於弘大商圈，是萬豪旗下的酒店品牌，於2023年進行過翻新。酒店以「激發靈感的創意空間」為設計主軸，找來知名室內設計師及藝術家合作，氛圍既有質感又時尚！

酒店創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等文化藝術職業劃分房型，客房內將不同藝術家的作品融入其中，每間客房都有不同主題，在用色、傢俱上亦有分別，不過整體藝術氣息濃厚，客房空間亦相當寬敞，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池！

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection Seoul by Marriott）

房價：人均HKD$765起（創造者特大床房）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路130

交通：搭乘地鐵2號線到「弘大站」下車步行3分鐘

RYSE 酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【9】URI&酒店（Hotel UriN）

URI&酒店又稱「烏里&」酒店，位於江南區，鄰近不少餐廳及購物商場，COEX MALL星空圖書館 及室內水族館亦在步行可達的距離， 地理位置極佳！

酒店曾於2023年進行翻新，是江南區內CP值相當高的酒店。酒店客房採用簡約設計，以奶茶色調搭配木系元素風格，打造出具有溫馨感的客房。酒店客房空間雖然較小，但房內設備亦算齊全，附有浴缸、雪櫃、沙發區等，窗戶亦可飽覽城市景觀，而且使用隔音窗簾，讓你可以享受寧靜時光！

URI&酒店（Hotel UriN）

房價：人均HKD$294起（高級大床房）

地址：首爾特別市江南區三成路96街20

交通：搭乘地鐵2號線到「三成站」下車步行5分鐘

烏里 & 酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾新酒店推介【10】Pillowsopher Hongdae

Pillowsopher Hongdae前身為民宿，於2023年翻新後重開，距離弘大站約3分鐘步程，鄰近有京義線森林公園、弘大商圈等熱門旅遊景點，亦有不少餐廳、高級酒吧及咖啡店，地理位置優越！酒店樓高4層，提供4種房型，全部均為大床房型，部分客房更有一整面大窗戶，雖然窗外景觀不算開揚，但光線充足，室內空間亦算寬敞，而且極具時尚設計感，浴室更是以雲石設計，非常優雅舒適！

Pillowsopher Hongdae

房價：人均HKD$329起（高級雙人房）

地址：首爾特別市麻浦區東橋路217

交通：弘大站步行3分鐘

Pillowsopher Hongdae搶先預訂優惠👉🏻Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略