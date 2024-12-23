搭飛機千萬別亂用藍牙耳機　7間航空公司規定必知　違規或罰2.5萬

飛機上可以使用藍牙耳機嗎？印象中每次飛機起飛和降落時，空姐空少都會用廣播提醒大家關掉所有藍牙設施，避免幹擾飛機上的通訊系統。不過隨着科技發展，部分新款飛機允許乘客使用無線耳機等實現短距離藍牙連接，甚至可將自備藍牙耳機連接到機上娛樂設施。睇埋下文一次過了解7間航空公司規定！



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飛機上可用藍牙耳機？航空公司規定各有不同

對於飛機上可否使用藍牙耳機，不同航空公司各有規定。以下列出7間航空公司對藍牙的使用規範。倘讀者對於可否使用藍牙仍有疑問，可查詢有關航空公司。

1. 國泰航空（Cathay Pacific）

國泰航空網站表示，為顧及機上所有人的安全，請勿使用以藍牙、WiFi或其他遙控形式傳送電子訊號的設備，因為有關設備將會干擾客機導航、通訊及控制系統。起飛後，乘客可使用有關設備，但必須是處於飛行安全模式，並停用無線網絡及藍牙功能。

（資料圖片）

2. 樂桃航空（Peach Aviation）

樂桃航空網站表示，乘客可使用藍牙功能將機艙內的裝置互相連接，例如無線滑鼠、無線耳機、電子遊戲機等。唯手機WiFi分享器、無線LAN等可連接機艙外的通訊裝置，一律禁止使用。違反規定的乘客，可以日本國土交通省規定處以50萬日幣（約2.5萬港元）以下的罰款。

至於手機則應在機艙艙門關閉一刻（包括飛機尚未起飛時）至機體降落滑行結束為止，切換至「飛航模式」。

3. 長榮航空（Eva Air）

藍牙裝置於飛航全程皆可使用。

4. 韓亞航空（ASIANA AIRLINES）

所有飛行階段均可使用藍牙通訊設備。

（fb@Asiana Airlines）

5. 中國南方航空（China Southern Airlines）

具有飛行模式功能的行動電話，可以使用WIFI和藍牙功能，但應打開飛行模式。

6. 阿聯酋航空（Emirates）

乘客須將電子設備切換至飛行模式，並關閉Wi‑Fi、GSM、GPRS/EDGE和藍牙。

7. 英國航空（British Airways）

在飛行過程中可以使用藍牙設備（例如無線鍵盤或耳機），但在飛機滑行、起飛和降落時必須關閉。

（fb@British Airways）

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哪些航空公司的機上娛樂支援藍牙耳機？

透過機上娛樂看電影、聽音樂、玩小遊戲，是搭飛機消磨時間的途徑之一。一般有機上娛樂的航空公司都會配備有線耳機供乘客使用，部分更先進的機上娛樂系統還支援藍牙耳機，讓乘客可使用自備藍牙耳機享受機上娛樂，不用委屈自己用機上品質普通的耳機！

以下列出部分支援藍牙耳機連結的機上娛樂航空公司，供讀者參考：

● 國泰航空（A321neo機型）

● 日本航空（空中巴士A350-1000機型）

● 聯合航空

● 中華航空（A321neo機型）

● 加拿大航空（空中巴士321機型）

● 法國航空（所有長途客機）



部分更先進的機上娛樂系統支援藍牙耳機連接。（聯合航空官網圖片）

飛行模式下手機仍可打開藍牙

當手機在開啟WiFi及藍牙狀態下，開啟飛行模式，便會自動切斷WiFi及藍牙。其實手機開啟飛行模式，最重要是關閉了SIM卡的訊號收發。以iPhone為例，在允許使用Wi-Fi或藍牙的航班，手機即使在飛行模式下，用家仍可手動打開Wi-Fi或藍牙來使用。

iPhone在飛行模式下仍可手動開打藍牙。（蘋果官網截圖）

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