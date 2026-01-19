褔岡購物攻略｜6大推介！Outlet／LaLaport／地下街+地址交通酒店

褔岡購物｜福岡自由行｜日本旅行｜福岡位在九州北岸，是日本的第五大城。其中心城市福岡市，雲集眾多大型商業設施，吸引國內外旅客前往Shopping掃貨！記者為大家整合福岡Outlet、購物中心、地下街6推介，包括下車直達的JR博多城、九州最大地天神地下街、高達迷一定要去朝聖的三井購物中心 LaLaport福岡等，自由行血拼必逛！



THE OUTLETS北九州是九州最大的Outlet。（fb@AEON MALL Japan）

褔岡購物點【1】博多運河城 ── 日日有音樂水舞秀

博多運河城是褔崗標誌性的大型商業設施，結合購物商場、電影院、劇場、娛樂設施、兩間旅館、商品展示室、辦公室等數棟建築。這裏被稱為運河城，因為有一條長約180米的運河流過，沿岸的河畔舞台經常舉行表演與音樂活動，氣氛非常熱鬧！

每日10:00 - 22:00在太陽廣場每半小時就便會上演噴水秀（水舞秀），到了晚上（18:00 - 22:00），水舞秀配合相當於2,500吋螢幕的牆面與玻璃幕牆3D投影，再加上水幕、音樂廳等級的音響及燈光效果，演出效果震撼！

博多運河城

地址：〒812-0018 福岡市博多區住吉1丁目2

商店營業時間：10:00 - 21:00

食肆營業時間：11:00 - 23:00

交通：地下鐵空港線衹園站5號出口步行約7分鐘；JR博多站博多口步行約7分鐘



褔岡購物點【2】三井購物中心 LaLaport福岡 ── 24.8米高史上最大實體高達

三井購物中心 LaLaport福岡有約200間店舖，除了可以滿足女士們的購物慾望，男士們必定要去朝聖商場門口處的1:1等身大的RX-93ff v高達，每日還有高達啟動秀及光影表演（詳細時間表看圖輯）。這座高達24.8米的高達是史上第九架1:1高達，也是史上最高！在4樓還有GUNDAM SIDE-F高達展覽及限定商品店，高達迷必去！

三井購物中心 LaLaport福岡

地址：〒812-8627 福岡市博多區那珂6丁目23-1其他

商店營業時間：10:00 - 21:00

食肆營業時間：11:00 - 22:00

交通：JR竹下駅東口步行約9分鐘



褔岡購物點【3】THE OUTLETS北九州 ── 170間店、九州最大購物中心

THE OUTLETS北九州（THE OUTLETS KITAKYUSHU）是九州最大的Outlet，而交通方便，下車直奔2分鐘即到！這裏匯聚約170間日本國內外知名男女精品品牌，另外，Outlet也配有「永旺夢樂城八幡東」購物商場、北九州市科學館（スペースLABO）、餐廳與咖啡廳、戶外遊樂區等，一家大細去都會樂而忘返。

THE OUTLETS北九州

地址：福岡縣北九州市八幡東區東田4丁目1番1號

營業時間：10:00 - 20:00

交通：JR鹿兒島本線太空世界站步行約2分鐘



褔岡購物點【4】MARK IS福岡MOMOCHI ── 鄰近福岡塔

MARK IS福岡MOMOCHI（MARK IS 福岡ももち）是與福岡PayPay 巨蛋直接相連、鄰近福岡塔的時尚購物中心。這裏樓高4層，約160多間商店，不僅有NITORI、UNIQLO、GU、BIC CAMERA、蔦屋書店等人氣店鋪，還有超市和20多間餐廳或Cafe！

地址：〒810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

商店營業時間：10:00 - 21:00

食肆營業時間：11:00 - 22:00

交通：地下鐵空港線唐人町駅步行約10分鐘



褔岡購物點【5】JR博多城 ── 下車直達商城

JR博多城與JR博多站直通，是九州最大型車站大樓內的大型商業設施，涵蓋車站的B1、1至10樓及天台，擁有AMU Plaza博多、HAKATA SISTERS、博多阪急等百貨品牌，行到腳軟都得。如果想尋找美食，旅客可在B1F的「博多一番街」享受美食，順道買買伴手禮！而在天台設有「燕之杜廣場」空中花園，距離地面高度60米，可以俯瞰福岡市的美麗風景和新幹線月台。

JR博多站

地址：〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号

營業時間：10:00 - 20:00

交通：JR博多駅直達



褔岡購物點【6】天神地下街 ── 全長600米九州最大地下商業街

位於九州最大的商圈天神、全長約600公尺貫穿南北的天神地下街，有流行服飾店、美食店、書店等150多家店面，分佈在1至12番街。地下街模仿19世紀歐洲風格，地板以石磚舖製，天花板設計成藤蔓纏繞的圖形。地下街直接連結天神地鐵站、天神南站、西鐵天神（天神站）和西鐵巴士中心，坐享交通地利之便。

天神地下街

地址：福岡市中央區天神２地下1-3號

商店營業時間：10:00 - 20:00

食肆營業時間：10:00 - 21:00

交通：西鐵電車福岡（天神）站；地下鐵機場線天神站、地下鐵七隈線天神南站



褔岡酒店推介🏨

打算去褔岡自由行的你，還未預訂酒店嗎？以下推介3間各有特色、鄰近購物商圈的褔岡酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

福岡酒店推介【1】福岡天神昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）於2021年開幕，座落在天神，距離天神站大約3分鐘步程，亦鄰近天神地下街，地理位置相當優越！酒店風格同樣別具特色，是第一間以漫畫圖書館為主題的品牌酒店，收藏了超過7,000冊最新與熱門漫畫可以免費借閱，圓形的書牆同樣令人興奮！客房方面，酒店提供雙人及家庭客房，最多可供4人入住。客房設計簡約帶有商務感，浴室備有浴缸，酒店更提供浴鹽，讓你可以好好享受泡澡時光！

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

房價：人均HKD$270起（標準雙人床房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神3-2-10

交通：天神站步行3分鐘

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

福岡酒店推介【2】福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）位於博多車站附近，要搭車亦只需步行大約6分鐘，酒店對面就是中比惠公園，鄰近亦有百貨公司、餐廳美食等設施，吃喝玩樂都一樣方便！酒店雖然已經開幕超過30年，但曾於2020年進行翻新，內部裝潢都經過修繕，現在是福岡人氣爆燈的酒店之一！酒店大堂有如一座博物館，不少人都慕名前來打卡，可以欣賞藝術作品、書籍等。客房方面設計則相對簡約，帶有古典氣息，客房空間寬敞，能夠完全躺平行李箱之餘更有充足的走動空間，浴室更採用完全乾濕分離！

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

房價：人均HKD$346起（雙床房-第1章）

地址：福岡市博多区博多駅東 2-14-1

交通：JR博多站步行6分鐘

福岡基礎酒店即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

福岡酒店推介【3】福岡燈光圖書酒店（Lamp Light Books Hotel Fukuoka）

福岡燈光圖書酒店（Lamp Light Books Hotel Fukuoka）於2021年才開幕，距離福岡市地鐵機場線的天神站大約8分鐘步程，對於旅客來說非常便利！酒店亦鄰近天神地下街、百貨公司，附近更有不少餐廳選擇！酒店以圖書館為主題，提供24小時開放的書店與咖啡廳，陳列約4000本以旅遊與推理小說為主的書籍，如果晚上睡不著，也可以來這邊看看書，喝杯熱可可！酒店提供雙人及三人客房，以溫暖簡約風格設計，採用獨立隔間的乾濕分離設計。床頭部分設有多規格的插座，為了方便閱讀，所有客房亦設置了可調節燈光的照明和手邊用立燈，非常貼心！

福岡燈光圖書酒店（Lamp Light Books Hotel Fukuoka）

房價：人均HKD$218起（標準雙人房）

地址：福岡縣福岡市中央區大名1丁目15-22

交通：天神站步行8分鐘

福岡燈光圖書酒店即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

