【曼谷酒店】 13個打卡必到無邊際泳池　超近BTS、欣賞靚河景

對於部份到泰國曼谷旅行的遊客來說，酒店泳池的質素不亞於房間和服務，畢竟在熱帶地區總要游一游水，或者影相打卡！以下幾間曼谷酒店泳池，有露天平台式、居高臨下頂樓天台式、無邊泳池 infinity pool 等，各有特色，各位不妨對號入水！ 文字及圖片：泰國粉絲大本營 Thailandfans Forum

（圖片來源：泰友營）

01. 堪稱曼谷第一無邊泳池 Inifnity Pool － 137 Pillars Suites & Residence

這間酒店有兩個無邊際泳池，137 Pillars Suites 的那個比起 Residence 那邊的無邊際泳池更高，但其實兩個都好屈機，影相絕對一流！

（圖片來源：泰友營）

infinity pool - 137 Pillars Suites Bangkok 地址：59/1 Sukhumvit Soi 39, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 電話：+66 (0)2 079 7000

（圖片來源：泰友營）

02. 河景配無邊泳池 - Avani+ Riverside Bangkok Hotel

這間酒店最大的賣點就是對正的湄南河河景加夜景！每個酒店房間都能看到夜景，這也是少有酒店能做到的。不想留在房間隔住片玻璃，也可以到他們的 rooftop bar，那裡是半露天的酒吧，除可享受180度一望無際的景色，更有陣陣涼風吹來，十分寫意！

其 infinity pool 無邊際泳池在曼谷更是數一數二有名，打卡必到！

Avani+ Riverside Bangkok Hotel 地址：48385 257 Charoennakorn Road, Thonburi, Bangkok Riverside, Bangkok, Thailand 10600

池邊放有小餐枱，邊飲嘢邊曬太陽也不錯！（圖片來源：泰友營）

03. 2018年底新落成 - Novotel Bangkok Sukhumvit 4

在曼谷 BTS Nana 站附近，有間全新的 Novotel 開幕。原來是與同一集團的平價酒店 ibis 共享同一棟大樓，高座屬於 Novotel 4星，低座則為較平價的 ibis。

天台酒吧位於24樓，有駐場DJ放音樂，旁邊就是泳池，有些 infinity pool 的感覺。總體上切合 Novotel 的風格，穩陣整齊，有一定水準。

一個直池中規中矩，感覺也不錯！（圖片來源：泰友營）

Novotel Bangkok Sukhumvit 4, ibis Styles 地址：16350 27 Sukhumvit 4, Klongtoey, 10110, BANGKOK 電話：+66 (0)2 6592888

無邊際泳池加夕陽美景（圖片來源：泰友營）

04.近 Silom 路無邊際泳池首選 - Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

萬豪集團旗下的 Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 位於和 Silom 路平行的 Surawongse 路之上。這間5星級酒店在2018年4月開幕，還可以上Infinity Pool欣賞開揚城市景觀，朝6晚10開放，還有兒童池。媽媽們可以同小朋友來玩，自己也可以影靚相打卡。此外亦都有 spa 和24小時開放的 fitness centre。

（圖片來源：泰友營）

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 地址：20456 262 Surawong Road, Si Phraya, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 電話：+66 (0)2 088 5666

（圖片來源：泰友營）

05.四面神旁邊豪華五星 - Waldorf Astoria Bangkok

酒店是 Hilton 酒店旗下集團的一分子，地點在曼谷四面神旁邊，並在2018年9月初正式開放。酒店算是5星級，房間有171間，有泳池有餐廳。而天台泳池方面算是一點點 infinity pool，亦分成大人池和小人池，眺望馬場景。泳池方面算是一點點 infinity pool，池中央有樹、有懶人椅，亦分成大人池和小人池。同樣是眺望馬場景，打卡 post IG 一流！

Waldorf Astoria Bangkok 地址：22784 151 Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand 電話：+66 (0)2 846 8888

（圖片來源：泰友營）

06.BTS Phloen Chit 站附近 - Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

酒店的 Infinity pool 位於24樓，對著 Central Embassy 那邊，雖然泳池面積不太大，但看出去居高臨下的感覺真的相當之震撼，其實在泰國曼谷都有不少酒店有 Infinity pool，但說到高高在上的最出名就是 Okura 和 Eastin Grand，但此酒店 panorama 的廣闊程度可說是凌駕於這兩間酒店之上。雖然泳池面積不太大，但看出去居高臨下的感覺真的相當之震撼！

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road 地址：97922 81 Wireless Road, Lumpini Pathumwan Bangkok, Wireless / Chidlom, Bangkok, Thailand 10330

（圖片來源：泰友營）

07.Hyatt 集團最頂級柏悅酒店 - Park Hyatt Bangkok

Park Hyatt Bangkok 其中一個賣點就是有現時全曼谷最長的無邊際泳池，一望無際景色真的很美麗。泳池的水是鹹水再加上他們的石是來自火山石，所以落水水溫不會超凍。因為據說這些火山石具有吸收熱能的功能，可令到泳池的水可以有點恆溫的效果，泳池之上更有一些一層層的床椅兼有瓦遮頭給大家在此曬太陽。

Park Hyatt Bangkok 地址：20060 88 (Central Embassy), Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 電話：+66 (0)2 012 1234

（圖片來源：Agoda）

08.對著 Lumphini 公園無邊泳池 - SO Sofitel Bangkok

這間酒店實在太有賣點，這裡以五行作主題，包括金 Metal、木 Wood、水 Water、火 Fire、土 Earth，房間等等的設計都根據五行去設計，人客選房間時可根據他們的指示回答問題繼而選擇適合自己五行的房。設計酒店，就是它的噱頭。

樓上水主題有 infinitive pool，池邊椅子設計獨特且潛在水底有音樂放送。酒店時不時都有泳池派對，靚仔靚女雲集，喜歡結交朋友的你不容錯過！

Sofitel So Bangkok 地址：2 North Sathorn Road Bangrak 10500 BANGKOK, THAILAND 電話：+66 (0)2 624 0000

（圖片來源：泰友營）

09.市中心 BTS 旁+日式酒店 - 大倉新頤 The Okura Prestige Hotel Bangkok

這間來自1958年的 The Okura 就是日本品牌的酒店集團，在曼谷開的第一間酒店就是The Okura Prestige Hotel Bangkok。曼谷分店的位置在 Phloen Chit，在 BTS 站有天橋連接一間名為 Park Ventures 的商業大廈，而它的地下就是一個通往酒店的入口。從酒店的管理層、大廚都是日本人可以看出酒店濃厚的日本氣息。

而最矚目的是酒店25樓的 infinity pool，望出去時感覺好像在曼谷的上空游泳，十分震撼。同層有 SPA 和健身室。

The Okura Prestige Bangkok 地址：80670 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

（圖片來源：泰友營）

10.BTS旁的靚景泳池酒店 – Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

酒店在 BTS Surasak 站旁，只要乘 BTS 一個站到 Saphan Taksin，便可坐船到曼谷最大河邊夜市 ASIATIQUE THE RIVERFRONT。

酒店內有天台泳池，面積不大、水亦不算深，加上設計特別的椅在各大宏偉高樓大廈旁、繁華鬧市中偷得浮生暢泳，或者是在一旁喝點東西，也極為悠閒。

Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 地址：33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

（圖片來源：泰友營）

11.最靚 Serviced Apartment 泳池 - Grande Centre Point Hotel Terminal 21

Grande Centre Point 在 Terminal 21 shopping mall 的隔壁。所謂隔壁，是在 Terminal 21 商場六樓有入口可到達酒店，所以就算是下大雨都沒關係，都不會淋到雨，走進商場買買東西，吃吃東西，或者走去 BTS 都非常方便。

酒店內一共有兩個游泳池，房間設計整體上的感覺也很現代化，有大的玻璃窗，十分開揚，而且如 serviced apartment 般有廳、有房、有洗衣機又有煮食爐具。

Grande Centre Point Hotel Terminal 21 地址：88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷, 泰國

（圖片來源：泰友營）

12.高空透明泳池 - VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel

這間名叫 VIE 的酒店，是法國酒店品牌的傑作。距離 BTS Ratchathewi 只有一至兩分鐘路程，非常方便！酒店最大賣點是他們有複式兩層的房間。浴室所用的沖涼用品更是品牌產品，一點都不敷衍呢！酒店分了兩幢建築物，泳池也有 infinity pool 的感覺。

VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel 地址：117/39-40 Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok

（圖片來源：泰友營）

13.水力按摩 infinity pool - Mode Sathorn Hotel

這間在 Sathorn 區的酒店其實正是當年曼谷第一間設計酒店 Siam@Siam 的分店。這間酒店和 Siam@Siam 一樣都是走設計路線。酒店的外牆在入夜後會有七彩光線包圍著，夠晒型格。

泳池部分感覺有點像 Siam@Siam 酒店的泳池設計，是 infinity Pool，可以看到 Sathorn 和 BTS 行走的景象。泳池內有水力按摩功能，池邊有些浸在水面上的沙灘椅供客人曬太陽，值得一提的是泳池的水原來是鹹水。

Mode Sathorn Hotel 地址：144 North Sathorn Road, Silom, Bangrak,Bangkok 電話：+66 (0)2 623 4555

【本文獲「泰友營」授權轉載】