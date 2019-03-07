【曼谷住宿】夢幻復古設計、歐式庭園靚景！盤點8間網紅打卡酒店

曼谷住宿究竟要怎麼挑選？每個人挑選酒店的需求都不太一樣，便宜、交通方便或美食多等等原因都是許多旅人在意的要點。而今天小編要介紹的是幾家特別美、超舒服、CP值超高，重點是！還能拍照拍個夠！讓你的Instagram版面美美的～

1. 曼谷沃爾維酒店（Volve Hotel Bangkok）

文青風的曼谷酒店，打卡打個夠！

曼谷沃爾維酒店位在曼谷的第二商圈──通羅（Thonglor）區。酒店附近有許多知名的餐廳、咖啡廳和街頭小吃，且對面就是一家米芝蓮指南推薦的Baan Khanitha泰國菜餐廳。這間曼谷住宿風格簡約且復古，電梯內還有人造草皮，一點也不馬虎，在酒店內隨時都能聞到淡淡的清香，配上宛如高級咖啡廳的大廳，完全能讓人放下一切疲勞呀！早餐是採單點式搭配沙律吧喔！

▼▼按圖放大看曼谷沃爾維酒店簡約復古的環境▼▼

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這間曼谷住宿房間內使用原木裝潢，舒服到以為還在自己家！不論是在梳妝台或是浴室設備上，都讓人超滿足！房內的電視雖頻道不多，但可以與手機連接，如果嫌外面太熱，待在房內也不無聊！而曼谷沃爾維飯店有提供雙臥室套房的房型，可以跟三五好友一起住，又不失隱私，是超人氣搶手貨！

小編偷偷說：在入住check-in時，還能喝到洛神花口味飲料！拿到時不要太驚訝啦～

▶訂房網評價：9.0/10 （Agoda） ▶地址：26/1 Sukhumvit 53, Bangkok, Thailand 10110 ▶交通：BTS 「Thong Lo站」步行約3分鐘 ▶附近景點：知名餐廳、咖啡廳和街頭小吃等等

2. 曼谷沙吞U酒店（U Sathorn Bangkok）

歐式庭園風的曼谷酒店，怎麼拍照都行！

曼谷沙吞U酒店是目前曼谷唯一一家的五星級度假型飯店，在這裡住上一晚，甚至會懷疑自己是不是跑到了芭堤雅的度假飯店！曼谷沙吞U酒店整體走的是歐式庭園風，從大廳就能直接看到游泳池跟酒店建築。整體視覺上以白色為主，但不會讓你覺得死氣沉沉！在其它曼谷酒店當中，應該找不到這麼棒的打卡熱點了吧？

▼▼按圖放大看曼谷沙吞U酒店歐式庭院風的環境▼▼

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曼谷沙吞U酒店最特別的就是可以住滿24小時！這點真的超級吸引人～透過房內整面落地窗灑進來的陽光，催促著你快點起床享受早餐與飯店設施啦！餐廳分成室內區與戶外區，可以自由選擇～雖然早餐選擇不是最多，但重點是超好吃！

小編偷偷說：每小時有提供接駁車開往地鐵站。

▶訂房網評價：8.8/10（Agoda） ▶地址：105, 105/1, ซอย งามดูพลี, แขวง ทุ่งมหาเมฆ, เขต สาทร, Bangkok 10120 ▶交通：MRT 「倫比尼站」步行約14分鐘 ▶附近景點：Bangkok CityCity Gallery、泰國歌德學院

3. K之家精品酒店（K Maison Boutique Hotel）

結合泰式純白風與中國青花瓷風的曼谷住宿

K之家精品酒店離最近車站步行約10分鐘就可抵達！酒店的整體設計結合了泰式純白風格與中國青花瓷風，從酒店外觀、大廳、樓梯間到房內裝潢，都可以是你的拍照點！你沒看錯！實景都跟照片一模一樣，美得不像話。附近非常熱鬧，有攤販、超市、按摩店、藥局和夜市，甚至超好逛的水門市場也只要走15分鐘，豈不是一間無所不缺的曼谷住宿嗎！而且因為酒店位於巷弄內，隔絕了吵雜，所以不用擔心啦！

▼▼按圖放大看K之家精品酒店純白泰式風格的環境▼▼

房內裝潢依舊是走簡約且不複雜的風格，白色床單搭配著青花瓷風的枕頭，光看照片就覺得超舒服～房內還有規劃一個小小的辦公區，非常方便。另一方面，酒店有附設的SPA，營業時間為中午到晚上12點，入住的房客還有8折的優惠。這間曼谷飯店的早餐是獨立的一間餐廳──Kay’s Boutique Breakfast，因為很好拍照打卡，也常有很多非房客的客人前來享用。

小編偷偷說：注意～此間曼谷住宿沒有提供電梯設施，但行李方面會有工作人員幫忙搬，酒店共四層樓。

▶訂房網評價：8.4/10（Agoda） ▶地址：116/17-21 Rangnam Road, 曼谷 10400 ▶交通：BTS「勝利紀念碑站」步行約10分鐘、機場快線「Rachaprarop站」步行約10分鐘 ▶附近景點：水門市場、眾多路邊攤小吃、夜市

4. 曼谷文思酒店 （Hotel Once Bangkok）

帶有復古設計風的曼谷住宿

曼谷文思酒店位於曼谷河濱區的石龍軍路Charoen Krung Road上，石龍軍路是曼谷著名的華人街。雖離地鐵不是最近，但坐的士或是搭乘船隻去有名的大皇宮也滿方便的，必遊的Asiatique河濱夜市走路也不到10分鐘。而酒店色調以白色為主，使用的家具、設備品牌都有搭配主體風格設計，酒店內採取開放式走廊，是比較特別的曼谷酒店，也是一處可以拍照打卡的地方。

▼▼按圖放大看曼谷文思酒店以白色為主調的設計風格▼▼

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曼谷文思酒店有3種房型，分別為豪華房、行政房與行政按摩浴缸房。最吸睛的行政按摩浴缸房附有開放式按摩浴缸！讓你在房內可以自在泡澡、消除疲勞。而酒店早餐為單點式，有美式早餐、英式早餐與泰式早餐等3種選擇，大多位於8樓室內用餐，而另外一個用餐處為頂樓的露台，晚上在露台用餐超級浪漫的！

小編偷偷說：晚上在露台啜飲美酒真的超舒服～

▶訂房網評價：8.4/10（Agoda） ▶地址：2074/99 Soi Charoenkrung 72/2, Charoenkrung Road, Wat Phraya Krai, Bangkorleam, Bangkok 10120泰國 ▶交通：BTS 「Saphan Taksin站」車程8分鐘 ▶附近景點：大皇宮、ASIATIQUE 河濱夜市

5. 蘭威肯拉亞酒店（The Raweekanlaya Bangkok）

充滿歷史風情及藝術元素的曼谷住宿

蘭威肯拉亞酒店雖離市區有段距離，但也是市區內少有的度假村式酒店，說它是喧囂城市中的桃花源也不為過！其有著200年歷史，是過去泰國皇室的住所，如今被改建成酒店。園區內隨處可見綠意盎然的綠色植物，建築風格彰顯了歷史風貌，且融合了現代的設施，讓這裡變成在眾多曼谷酒店中，獨樹一幟的拍照熱點！

▼▼按圖放大看蘭威肯拉亞酒店新舊融合的設計風格▼▼

蘭威肯拉亞酒店的房間設計走典雅、高貴風，用色皆以白色為主。而房型一共有六種，除了一般的2人房及附有小客廳的房型外，還有唯一一間的「Taywet Suite」房型，有一個具有隱密性的露台，包含私人按摩浴缸，可以獨自一人享受！公共空間也有泳池可使用，甚至還有pool bar，游泳完來上一杯最過癮了！

小編偷偷說：酒店離港口不遠，可以坐船去各個景點也很方便！

▶訂房網評價：8.4/10（Agoda） ▶地址：64-172 ถนน กรุงเกษม ซอย เทเวศร์ 2 Khwaeng Bang Khun Phrom, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200泰國 ▶交通：MRT 「Hua Lamphong站」車程約10分鐘 ▶附近景點：曼谷護城河水上市場、瓦音寺

6. 薩拉艾尤塔雅酒店（Sala Ayutthaya）

擁有超好拍的紅磚牆

薩拉艾尤塔雅酒店位於曼谷的周邊城市──大城。雖不是位於曼谷市中心，但這是許多人來到大城會選擇的曼谷住宿之一！這間曼谷酒店中，最吸引人的莫過於主要通道兩側的紅磚牆，是男女老少都愛拍照打卡的地方。酒店還提供免費腳踏車讓你暢遊古城，如果想租電單車的話，附近也有租車店。

▼▼按圖放大看薩拉艾尤塔雅酒店復古設計風格▼▼

薩拉艾尤塔雅酒店的每種房型都有它特別之處，有的房型有浴池、有的房型外面就是河！河景豪華房對岸就是有名的佛寺Wat Phutthaisawan，而眼前即是昭批耶河。裝潢也會按照房型的不同搭配，大致上採用紅磚及灰調的水泥牆，整面的落地窗也讓房間非常明亮。房內備有音響，可以連接藍芽播音樂～

小編偷偷說：入住的每一天都會招待一種飲料！

▶訂房網評價：8.5/10（Agoda） ▶地址：9/2 หมู่ 4 Uthong Rd, ตำบลประตูชัย Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chang Wat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000泰國 ▶交通：MRT 「大城火車站」車程約10分鐘 ▶附近景點：Wat Phutthaisawan、Chao Sam Phraya、博物館、Phra Si Sanphet寺、 Ratchaburana寺

7. 素坤逸57號薩利酒店（The Salil Hotel Sukhumvit 57-Thonglor​）

夢幻風格的曼谷酒店拍照空間

素坤逸57號薩利酒店是同樣位於熱鬧地區的曼谷住宿。裝潢風格非常精緻又夢幻，是深受網美愛戴的曼谷酒店打卡點！從一樓大廳開始，每一處絕對都會讓你停留拍照。在Check-in時，同樣會得到一杯迎賓飲料和小餅乾，如果喝不夠還想來杯咖啡，大廳旁就是酒店自己的咖啡廳，擁有戶外坐席，像是一個小花園，好不愜意！大廳也有販賣一些精油及香氛，時不時都散發著香氣。

▼▼按圖放大看素坤逸57號薩利酒店精緻夢幻的設計風格▼▼

公主風的房間設計，讓素坤逸57號薩利酒店成為超夢幻的曼谷酒店打卡處！走進房間，完備的設施絕對讓你宛如走進皇室、宮廷！豪華套房還附有膠囊咖啡機及免費的mini bar，酒店更提供免費幫忙拍攝泰式傳統服裝的服務，每天都有不一樣的活動，可以先行詢問酒店人員。想游泳、想玩水？頂樓還有室外泳池！

小編偷偷說：房內附有兩籃零食籃，一籃是免費的，一籃是需要付費的，要仔細看清楚～

▶訂房網評價：8.5/10（Agoda） ▶地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷, 泰國, 10110 ▶交通：MRT「Hua Lamphong站」車程約10分鐘 ▶附近景點：知名餐廳、咖啡廳和街頭小吃等等

8. 東方古蹟公寓（Oriental Heritage Residence）

CP值超高的曼谷住宿

東方古蹟公寓位在位在老城區的石龍軍路上，附近有愈來愈多新的文創景點。最近的BTS站是Saphan Taksin站，步行約需15分鐘，但也可以選擇搭船、公車或是搭計程車去BTS。旅店旁即是7-11，非常方便～而電影《醉爆伴郎團》其中的場景──Sirocco Sky Bar高空酒吧也在附近！酒店復古的外觀，與當地老城區的氛圍一點都不違和，步調緩慢，適合需要放鬆的旅人！

▼▼按圖放大看東方古蹟公寓古老慢活的設計風格▼▼

雖是3星級的旅店，但裝潢一點也不馬虎！東方古蹟公寓的房間大小適中，設計簡潔，融合復古與現代感。浴室檯面還是大理石紋，這完全就是網美拍照打卡必備的要素呀！

小編偷偷說：旅店附近有超多美食，像是豬肉粥和豬腳飯等等，等你去挖掘！

▶訂房網評價：8.4/10（Agoda） ▶地址：1180 Charoen Krung Rd, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500泰國 ▶交通：BTS 「Saphan Taksin站」車程約5分鐘 ▶附近景點：河濱夜市、大皇宮、舊郵局、海關大樓、Sirocco Sky Bar高空酒吧

介紹了這麼多超美又有超高CP值的曼谷住宿，是不是有點心動了！這些曼谷酒店在各大訂房網的評價都很好，大家有興趣的話，不妨多多到網路上搜尋評論，看看是不是適合自己的曼谷住宿喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷高CP網美住宿】飯店就夠你拍照打卡！】