【曼谷自由行】CNN推介！曼谷石龍軍路掃街必食14間老店美食

位在曼谷Bangrak老城區的石龍軍路(Charoen krung Road)，是曼谷歷史最悠久的道路之一，可以想像開發這麼早的一個區域，美食美景可說是處處都有。美景有一整排如上海外灘般迷人美麗的舊歐式風格建築，而美食更不用說了，這邊隨便一間小店都有45年以上的歷史，其中更有多間餐廳都是超過70年以上的超級老店，許多店家不只在泰國境內，就連國外都享有高知名度。 文字及圖片：那一年我們在曼谷 - 曼谷幫

早期的石龍軍路（圖片來源：網上圖片）

這次Hanny就要按著這篇文章中介紹的美食一路吃到底，這一路上除了原本CNN推薦的10大美食外，Hanny自己也發現了4間不容錯過的老店，也一併介紹給大家唷！

所以，提醒大家千萬不要吃早餐，一定要空著肚子來，才能跟著Hanny從第一間吃到最後一間喔！

石龍軍路小吃攻略圖

01. น้องขิมปาโก๋ P'Jin炸油條

這間炸油條攤子就在Robinson百貨旁的巷子（Charoen krung Soi 50）入口處。

Hanny 非常喜歡吃泰國的炸油條，因為泰國油條通常都小小一個，非常好入口，吃起來口感偏像台灣的雙胞胎，而且一般都是1泰銖1個，早上大概花個10泰銖就可以吃很飽了。

在曼谷可以找到不少賣油條的小攤，但 hanny 特別介紹這間 P'Jin，是因為他們家油條吃起來真的是外酥內軟帶着微微香氣，口感上也比別人更有咬勁。

鹹的比甜的更好吃一點，當天Hanny買了2個鹹的及1個甜的才5泰銖，建議可以買兩三個來嚐嚐（後面有更多美食要吃，這油炸物不用吃太多了啦~），買了之後一定要趁熱熱的時候趕快吃掉，真的是非常美味喔！！

地址：Charoen krung Soi 50

營業時間：星期一至六 4pm-9:30pm

02. TIP HOY TOD PHU KAO FAI火山蚵仔煎 （ทิพหอยทอดภูเขาไฟ）

位在Robinson百貨旁巷內的Thip Hoy Tod是一間泰式蚵仔煎專賣店，Hoy Tod在泰文的意思就是蚵仔煎。但泰國蚵仔煎與台灣比較不相同的是，泰國的做法是把蚵仔、麵糊及雞蛋「酥炸」，再配上豆芽做成的，吃起來很是酥脆並有點燒焦的香味。

Thip Hoy Tod除了有「酥炸蚵仔煎」（หอยนางรมทอด 60泰銖）外，還有加入貽貝（按：蜆肉）的「酥炸貽貝煎」（หอยแมลงภู่ทอด 40泰銖），不過，若你想吃像台灣較軟黏的蚵仔煎，這裡也有「泰式蚵仔煎」（ออส่วน 60泰銖）供選擇。

另外，店家也有其他小吃，如蚵仔或貽貝煎蛋蓋飯（ข้าวไข่เจียวหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่ 45泰銖）、蚵仔稀飯（ข้าวต้มหอยนางรม 45泰銖）、米粉湯（ก๋วยเตี๋ยว 35-40泰銖）等！

Thip的招牌菜：火山蚵仔煎70泰銖

與一般蚵仔煎不同的是，火山蚵仔煎會在上層放上滿滿的超大顆蚵仔，就像是一座火山爆發出熱呼呼的「蚵仔熔岩」般，所以，才被稱做火山蚵仔煎。

這盤也可叫做「蚵仔貽貝雙煎」，下層是酥炸貽貝煎，上面則是舖上勾芡過的蚵仔煎。一口咬下時，可以感受到酥脆又軟嫩的雙重口感，搭配上新鮮的蚵仔及貽貝，真的是料好實在又美味！

地址：3 Charoen krung Soi 50

營業時間：星期一至六 9:30am-7:30pm

03. Jae Yai 板條捲

營業超過40年的攤子，40年來就只專賣着「Kuay Taew Lord」。

一般的 Kuay Taew Lord 有兩種，一種是把一些豬肉、豆芽菜、香菇、豆腐、香腸等食材（素食只要不加入肉類就可）用板條包捲起來之後再沾醬吃；另一種則是把上述的相同食材鋪在米線上後再淋上醬汁。

這間Jae Yai特別的是，不管是板條或是米線，都是把食材放在麵條上，再淋上他們獨家的老滷汁，口味清淡爽口而不膩。

地址：Corner of Charoen Wiang Rd.

營業時間：每天 10am-8:30pm

04. TROK SUNG 豬腳飯（ข้าวขาหมูตรอกซุง）

這是一間已有40多年歷史的老店，大部分是曼谷人，若想吃豬腳飯，通常第一個想到的就是「TROK SUNG 豬腳飯」。這裡的特色當然在於豬腳了，老闆娘說她特選了「後腳」來做，因為後腳肉的皮又厚又多，吃起來較美味可口。

豬腳要先炭烤後，再加入香料熬煮約10小時，可以想像燉煮10小時之後的肉質絕對是又Q又軟，再加上濃郁的湯汁，光是這樣配著飯吃，就能吃掉好幾碗飯了！

地址：106/5 ซอยเจริญเวียง ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 （Robinson對面Charoen wiang巷子內）

營業時間：星期一至六 10:30am-7:30pm（星期日休假）

※目前TROK SUNG在Central world美食街及MBK都設有分店

05. Nam Khom Wa Tow 仁和園華陀涼茶

開業85年以上的涼茶店，招牌上就寫著中文的「仁和園涼茶老店」，非常好認。（隔壁也有一間涼茶店，不要走錯囉！！）

仁和園有賣青草茶、菊花茶、羅漢果、蜂蜜水、龍眼茶、烏龍茶等等不下10種的口味，在這種炎熱的天氣下行走，馬上來一杯真的是消暑又解渴。

地址：1443 Charoen Krung Rd

營業時間：星期一至六 8am-9:30pm

06. Prachak Pet Yang新記烤鴨

創立於1909年的百年老店，第一代老闆是來自廣東的華人移民，現在已由第4代接手管理，百年來獲得的美食獎項以及媒體報導早已不計其數。

第四代老闆表示，「新記的烤鴨會這麼美味，也都是因為他遵從曾祖父那時候就代代傳下來的手藝，從來沒有改變過」，這也是為什麼新記烤鴨即使已開業百年，卻仍舊歷久彌新的緣故。

地址：1415 Charoen krung Rd.

營業時間：每天 7:30am - 8:30pm

07. Boonsap Thai Desserts傳統泰式甜點店

Boonsap是從上個世紀的40年代開始經營，第一代的創辦人本身就擅長做許多傳統的泰國甜點。

而即使在許多甜點都用機器大量生產的現代社會，Boonsap目前的第三代經營者也是創辦人的孫女，她還是同樣堅持用着奶奶的食譜及作法來生產製作。

地址：Charoen Krung Rd, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500

營業時間：星期一至六 7:30am-8:30pm

+ 2

08. Sor Boonprakob Panich 傳統泰式甜點店

經營80年以上的泰式傳統甜點店。與Boonsap相較之下，hanny會感覺Sor Boonprakob Panich所賣的甜點更傳統且多樣化一些。

Sor Boonprakob也有販售芒果糯米，而且非常受到當地人喜愛，通常中午前就會售完，網路上Sor Boonprakob及Boonsap都各有擁護者，你們如果有這個肚子的話，不妨兩間都吃看看喔！！

地址：1474 Charoenkrung Rd.

營業時間：每天 5am-6pm

09. Joke Prince王子粥店

有着「曼谷最好吃的粥店」之稱的王子粥店，在這營業已超過50年，不管是在國內外都是相當有名氣及人氣的一間老店。

取名為王子粥店的原因，是因為店家的所在位置是在一間老電影院的入口處，這間戲院就叫做Prince's Cinema，建於1908年，雖然現在戲院已經關閉，但是粥店還是沿用「王子」這個名字直到現在。

原本Hanny覺得粥這種食物哪還會有分什麼好吃不好吃的，但是吃過王子粥店的豬肉粥後，Hanny真的改觀了！他們家的粥口味真的很獨特，吃起來會帶有輕微的燒焦味，這燒焦的氣味讓這碗粥的味道層次提升不少。

粥裡加入的豬肉是用肉末捏成的肉丸，Hanny想這肉丸除了有經過手工拍（槌）打外，還加入了些許香料，因為咬起來非常有嚼勁且越嚼會帶出越多香氣出來，單吃時候會偏鹹，但跟味道偏淡的粥一起入口，完全就是美味二字可以形容而已啊！

豬肉粥 40泰銖，豬肉粥加蛋 45泰銖。

地址：1391 Charoenkrung Rd.

營業時間：每天 6am-11am、4pm-10pm

10. Jao Long 魚丸粿條

Jao Long魚丸粿條開業已有30年，最大賣點就是他們的魚丸全部都是用新鮮的魚肉去手工製成，且絕不添加任何防腐劑。手工製成的魚丸有水煮跟油炸的，形狀則有圓形及橢圓形，這也是他們的特色之一。

泰國當地人非常喜歡這一味（加豆漿的湯頭），但因為hanny原本就是不太吃豆漿的人，所以，無法去評論說這湯好喝或不好喝囉！只能說很微妙就對了啦！

地址：1456 Charoenkrung Rd

營業時間：每天 6am-9:30pm

11. Je Niao Boi Kia 泰式八寶冰店

開店20多年的泰式八寶冰。老闆是從一位海南島來的移民身上，學到了這些配料的製作及煮法，因此這泰式八寶冰是帶有濃濃海南風味的喔！

地址：Charoenkrung Rd.

營業時間：每天 10am-9pm

12. Noi姐炸香蕉攤

這間Noi姐炸香蕉攤已經被很多電視媒體及旅遊雜誌都介紹過，現在連CNN都把她選為十大美食之一，你說你來到這裡怎能不吃呢？

地址：Charoenkrung Rd. & Si Wiang Rd.轉角

營業時間：每天 9:30am直至售完

13. 萬利西粿行（麵包店） ปั้นลี่เบเกอรี่

遠遠就聞到的一股麵包香，是引誘着hanny走進萬利的原因，在深入了解之後，才發現這是一間已經有70年以上歷史的老麵包了。（石龍軍路上的店家真的很多寶，Hanny不經意進入的一間店都有70年以上的歷史）

直到現在第一代的創辦人仍然每天親自到店內，確認每一個烘培出來的麵包、糕點品質有達到標準後才可販售。也就是這樣數十年如一日的堅持，才讓萬利麵包店能夠70年來始終屹立不搖、深受當地人喜愛。

地址：1337 Charoen Krung Rd

營業時間：星期一至五 6am-11pm、12nn-8:30pm；星期六至日 6am-6pm

14. Muslim Restaurant（ร้านอาหารมุสลิม穆斯林餐廳）

又一間70年以上的老牌餐廳，而且特別的是，這是一間穆斯林餐廳。

這間穆斯林餐廳是帶點傳奇歷史的餐廳，第一代的創辦人是在那個戰火連綿的40年代，從印度南部移民到較不受到戰爭波及的泰國，就在此定居並開設了這間穆斯林餐廳。

創辦人來到泰國後，把印度咖哩及烤肉與泰國本地的咖哩及沙嗲做了完美結合，並推出了獨特又美味的印泰清真料理。

※這邊是非常嚴謹的穆斯林餐廳，所以沒有提供豬肉，但可以吃到非常好的羊肉及牛肉料理喔！

地址：1354-1356 Charoen Krung Rd

營業時間：星期一至五 7am-5pm；星期六至日 7am-3pm

掃街貼士： BTS Saphan Taksin 站是每個要去 Asiatique 碼頭夜市的人，幾乎都會先來到的地方，下次不妨安排個一天行程，白天先來石龍軍路吃吃喝喝看老建築，接近傍晚的時候就去坐船到 Asiatique 碼頭夜市，這樣一天就會很充實又滿足喔！ 前往方法： BTS Saphan Taksin站3號出口出來後，直走到十字路口，看到7-11左轉就到了，走路不用2分鐘

【本文獲「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」授權轉載】