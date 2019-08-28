【名古屋住宿】18歲以下兒童免費入住？！親子遊必睇12間酒店

來到日本愛知縣的名古屋進行親子遊，最重要的就是安排住宿了，COMPATHY推薦你12家名古屋市區內以及周邊的親子友善飯店，其中還有包括18歲以下兒童免費入住，是的，即使是青少年孩子的家庭旅遊也大丈夫（沒問題）！趕快來挑選適合你的親子飯店吧～

位於日本中部的愛知縣名古屋，是許多人來日本遊玩的重點城市，這裡購物方便，有景點又有美食，例如你不可錯過的鰻魚飯和手羽先（雞翅）（VCG）

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位於日本中部的愛知縣名古屋，是許多人來日本遊玩的重點城市，這裡購物方便，有景點又有美食，例如你不可錯過的鰻魚飯和手羽先（雞翅）！本文介紹「名古屋車站」以及「榮站」附近的飯店，文末還有推薦你一家與「中部國際機場」直結的住宿。幾乎每間都有提供早餐讓你不用特地張羅食物，大多飯店都有提供小朋友免費入住的服務，讓你親子遊沒煩惱！

（請注意日本住宿多為浮動價格，詳情請點進官網內查詢）

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢

推薦給家長的名古屋親子住宿地圖

名古屋市區內的親子友善住宿讓你帶小孩免煩惱

12歲以下兒童免費入住｜三井花園飯店名古屋普米爾

「三井花園飯店名古屋普米爾」是連鎖飯店，在「名古屋車站」附近，只需要走5分鐘即可抵達。此飯店提供12歲（小學生）以下兒童免費入住，但是對於免費入住的兒童不提供備品，需要自己準備喔！這裡全室禁菸，所以不用擔心二手菸（有提供抽菸的地方，有需求的人請至18F）。飯店內設有餐廳，早、中、晚都可以利用，若是小朋友還未就學的話，推薦可以選擇含早餐的方案，跟著家長吃是免費的，小學生以上則與大人同費用。喜歡泡湯的人，這裡備有大浴場。周遭機能良好，附近還有名古屋名物「風來坊」。

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 22100日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中村区名站4-11-27 シンフォニー豊田ビル ■交通方式：「名古屋」站徒步5分

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提供免費宵夜與大浴場可泡湯｜天然溫泉錦鯱之湯Dormy Inn PREMIUM名古屋榮

「天然溫泉錦鯱之湯Dormy Inn PREMIUM名古屋榮」雖然距離「名古屋車站」需要車程5分鐘，但是有提供房客免費接駁巴士載你到名古屋車站（有時刻表，採先到制）。Dormy Inn最讓人期待的就是免費的宵夜拉麵以及大浴場了，而且是天然溫泉！這裡房間禁菸，兒童入住一床可加一名，0到2歲的幼兒免費入住，3歲到小學生2900円（附早餐以及兒童備品），但是這裡不提供嬰兒床租借服務，提供給各位家長參考。附近不到一分鐘就有一家7-11便利商店，生活機能良好！

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 14400日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中区錦2丁目20-1 ■交通方式：地下鐵東山線・名城線「榮」站（8號出口）徒步約5分。地下鐵東山線・鶴舞線「伏見」站（2號出口）徒步約3分。JR「名古屋」站、名鐵「名鐵名古屋」站、近鐵「名古屋」站、地下鐵東山線・櫻通線「名古屋」站開車約5分

房價便宜CP值高｜名古屋榮東急REI飯店

「名古屋榮東急REI飯店」距離「榮站」約8分鐘的路程，需要走小小一段路，但是這裡房價便宜，房間種類選擇多，每間客房備有加濕功能的空氣清淨機，CP值高。有提供禁菸樓層，讓寶貝們安心入住！飯店內有洗衣機以及烘衣機可以使用，附近有便利商店例如全家、7-11，生活機能良好。雖然沒有針對兒童提出優惠方案（日本官網即使選擇兒童也與大人同費用），但是房內空間大，並提供三人房型。飯店有餐廳可以享用早餐以及晚餐喔！

+ 7 + 6 + 5

■雙人房價 11400日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中区栄3−1-8 ■交通方式：市營地下鐵東山線・名城線「榮」站（8號出口）徒步約8分。市營地下鐵東山線・鶴舞線「伏見」站（4號出口）徒步約8分

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生活機能方便可以利用地鐵就近觀光｜大和Roynet飯店名古屋新幹線口

「大和Roynet飯店名古屋新幹線」距離「名古屋車站」很近，只須徒步3分鐘，可以利用地鐵到各地去觀光，例如喜歡日本古城的朋友們，就可以去參觀「名古屋城」，非常方便！周邊也有「BIC CAMERA」與便利商店，生活機能良好！飯店內在3樓設有微波爐與自動販賣機，還有投幣式洗衣機可以使用。兒童在小學以下（12歲以下）可以免費入住，但不提供備品，一床僅加一名孩童。飯店提供出租嬰兒床，基於安全觀點，限未滿1歲嬰兒使用，數量有限請提早預約。

+ 3 + 2

■雙人房價 10300日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中村区椿町1-23 ■交通方式：JR「名古屋」站（太閤通口）徒步3分

兒童免費入住，周遭生活機能良好｜名鐵格蘭飯店

「名鐵格蘭飯店(Meitetsu Grand Hotel)」距離「名古屋車站」只須徒步5分鐘，附近有購物中心以及便利商店，生活機能良好。飯店內提供餐廳可以用餐，推薦可以選擇含有早餐的方案，採用自助式可以吃到飽，有和食以及洋食，品項豐富，4歲以上兒童費用是1200円。兒童若是12歲以下可以免費入住（1床加1名），並提供嬰兒床租借，但數量有限請提早預約。全室禁菸，寶貝們可以安心入住，11樓大廳附近設有吸菸區，可以在此解放一下。

+ 4 + 3 + 2

■雙人房價 22200日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中村区名站一丁目2番4号 名鉄バスターミナルビル 11F～18F ■交通方式：JR「名古屋」站（櫻通口出口）徒步5分

小朋友為之瘋狂（尤其是樂高迷）｜樂高樂園飯店Legoland Japan Hotel

「樂高樂園飯店Legoland Japan Hotel」看名字就知道，這是一間相當適合親子遊的飯店，是樂高樂園直營的飯店，裡面充滿濃濃的樂高積木裝置，小朋友們一定會樂在其中的！附近景點有「磁浮鐵道館」，可以一起安排在行程內！這裡的家庭房可以入住2位大人以及3位小朋友，並附有樂園景觀可以眺望。飯店提供早餐方案，約有100種以上餐點不怕小朋友挑食。設有兒童遊戲區，記得幫小朋友準備泳衣讓他們快樂戲水！不怕小朋友不滿意，只怕他們賴著不走～

+ 6 + 5 + 4

■雙人房價 35000日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1 ■交通方式：「金城ふ頭」站徒步3分

下雨也不怕，與名古屋車站直結｜名古屋萬豪飯店

「名古屋萬豪飯店」與「名古屋車站」直結，不用擔心下雨天弄得濕淋淋，是你帶著小朋友的首選飯店之一！推薦你選擇飯店的「ハッピーファミリープラン（快樂家庭方案）」，這裡提供6大特典！1.兒童12歲以下免費入住，2.入住兒童可以享有早餐Buffet免費享用，3.入住兒童一人一份備品（有兒童牙刷、拖鞋、今治動物毛巾等），4.依照入住兒童人數準備相對應的毛（浴）巾，5.準備了兒童用的寢具，6.讓家長們安心的加濕功能空氣清淨機都幫你「傳遍遍」。而且車站內很多餐廳、商店喔！

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 42620日幣起～ ■地址：愛知県名古屋市中村区名站1-1-4 ■交通方式：JR「名古屋」站直結

附近有公園的兒童友善飯店｜名古屋觀光飯店

「名古屋觀光飯店」附近有公園可以讓小朋友放風放電，便利商店也在徒步可到的範圍內，生活機能良好。飯店提供免費的嬰兒床，但是數量有限，請及早預約，由於有放置不下嬰兒床的房間，請提早詢問，基於安全可量，以出生後6個月內的嬰兒為提供對象。小學生以下的兒童可以免費入住，一床限加一名。這裡也準備了嬰兒車，可以免費租借，由於數量有限，請在預約房間的時候提出，若需要兒童用備品、睡衣，也請在預約的時候提出。大廳提供微波爐可以加熱離乳食品。

+ 3 + 2

■雙人房價 42500日幣起～ ■地址：名古屋市中区錦一丁目19-30 ■交通方式：名古屋市營地下鐵東山線・鶴舞線「伏見」站（8、9、10號出口）徒步2分

生活機能優越｜名古屋GRAND飯店

「名古屋GRAND飯店」距離「名古屋車站」只須徒步2分鐘，交通方便，不到1分鐘就有3家便利商店可以選擇，藥妝店跟超市也離的超級近，生活機能良好（可以說是優越）。飯店備有投幣式洗衣機以及烘衣機，讓你不怕累積髒衣服！由於相對平價，所以沒有特別推出兒童優惠方案，但是這裡有準備禁菸房，家長們可以放心（雖然有和式房，但沒有特別禁菸）！飯店內有餐廳可以用餐，如果懶得出門用餐這裡是你不錯的選擇之一。女性朋友們可以得到專門備品喔！

+ 3 + 2

■雙人房價 17400日幣起～ ■地址：名古屋市中村区椿町17番21号 ■交通方式：JR「名古屋」站（新幹線太閣通口）徒步２分

18歲以下兒童免費入住｜VESSEL飯店CAMPANA名古屋

「VESSEL飯店CAMPANA名古屋」雖然距離名古屋車站稍微遠一點，但也在徒步10分鐘的距離內。這裡提供嬰兒、兒童相關備品，而且最重要的是，18歲以下兒童免費入住啊！即使是青少年也可以喔！房價也便宜，CP值超高！嬰兒床可以放得下的房型只有スーペリア（Superior）系列，嬰兒床、嬰兒車可以免費租借，但是數量有限，請提早預約。而嬰幼兒備品免費提供，但是要在櫃檯取用，還有準備免費的尿布（一次5片），對兒童相當友善。

+ 6 + 5 + 4

■雙人房價 11945日幣起～ ■地址：名古屋市中村区名站2-30-7 ■交通方式：JR「名古屋」站（櫻通口）徒步9分

名古屋周邊也一併介紹給你知

可以搭船去三重的伊勢神宮參拜｜伊良湖ビューホテル（Irako View Hotel）

「伊良湖ビューホテル（Irako View Hotel）」在「豐橋車站」有提供免費接駁巴士可以抵達飯店，這裡全室海景套房，太平洋側是日出，伊勢彎側是日落，各有各的美景！雖然在「愛知縣」，但是搭船到「三重縣」觀光也很方便，推薦給名古屋進出，也想去日本朝聖之地「伊勢神宮」參拜的朋友們。附近有果園可以去採草莓、哈密瓜喔！兒童入住方面，雙床房型無法並在一起，但是有一床是靠牆側（多少有點縫隙），沒有提供嬰幼兒的備品，要自己準備喔！

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 20000日幣起～ ■地址：愛知県田原市日出町骨山1460-36 ■交通方式：「豐橋」站（西口）備有免費接駁巴士

最快抵達機場的飯店｜中部國際機場CENTRAIR飯店

「中部國際機場CENTRAIR飯店」與機場直結，對於利用早班或是紅眼班機的朋友們來說，是個最佳住宿地點！咻～一下馬上到機場。飯店門口附近有一間24小時營業的全家便利商店，不怕半夜肚子餓！12歲以下兒童可以免費入住，一床限加一名。可以免費租借嬰兒床，但是數量有限，請提早預約，有些房型塞不下嬰兒床，請在預約的時候提出詢問，基於安全考量，只提供給未滿1歲的嬰兒使用。飯店內有餐廳，並附設投幣式洗衣機、烘衣機。

+ 4 + 3 + 2

■雙人房價 33800日幣起～ ■地址：愛知県常滑市セントレア1-1 ■交通方式：「中部國際空港」站改札口徒步約3分

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