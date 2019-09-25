【草津溫泉】3日2夜行程JR PASS路經輕井澤　朝聖旅行青蛙打卡地

位於群馬縣的草津溫泉，是個距離東京約三到四小時車程的著名溫泉地，連續十六年被《日本溫泉100選》評鑑為排名第一的溫泉地。而說到這個日本溫泉100選，每年會根據溫泉的泉質、當地氛圍、當地料理、當地的觀光發展等做排名，算是蠻全面的評比，如果想要來趟溫泉之旅的朋友，不妨多參考看看這個排行喔！

許多人因為前年爆紅的「旅行青蛙」手遊才知道草津溫泉這個地方（「旅行青蛙」遊戲截圖）

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許多人因為前年爆紅的「旅行青蛙」手遊才知道草津溫泉這個地方，但其實草津溫泉自古就是天皇御用的溫泉地喔！因為其泉質屬於強酸性硫磺溫泉，並且含有豐富的礦物成分，醫療的功效就非常高。另外，草津溫泉的溫度很高，直接使用溫泉的話會有受傷的可能性，因此在出水口的地方設置了大量的木板用來降溫，一格一格的木板看起來像是圍起來的田一樣，也因此草津溫泉的中心被稱作「湯畑」，除了白天的景色之外到了晚上也會點燈讓湯畑看起來更夢幻。

到草津溫泉必做的七件事！

▼▼來到草津溫泉真的有那麼多活動可以玩超過一天嗎？按圖放大，先看看「草津觀光必做七件事」，下文有更詳盡解釋▼▼

+ 3 + 2

1.湯畑足湯

來到湯畑相信許多人都會被眼前壯觀的湯畑景象所震懾，除了可以拍照之外，草津觀光廳也貼心的在湯畑旁邊設置了一個免費足湯。因為引用的是湯畑的溫泉水所以溫度頗高，想泡泡足湯的朋友記得不要一下就把整隻腳伸下去不然可能會有點受不了（笑）。因為是公共足湯所以沒有提供毛巾，建議可以自備一條小毛巾，如果是選擇住溫泉旅館的朋友也可以問問看旅館人員是否能把毛巾借出去喔！

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草津觀光廳也貼心的在湯畑旁邊設置了一個免費足湯。（湯畑足湯官網）

2.草津三湯

來到草津溫泉如果不想要在溫泉旅館住一晚，也可以體驗看看草津三湯喔！分別是擁有悠久歷史的御座乃湯、有多種不同種溫泉的大瀧乃湯、可以體驗露天溫泉的西河原露天溫泉。

擁有悠久歷史的御座乃湯是草津三湯當中唯一位在湯畑邊上的，相傳在源賴朝的時代就有了，在江戶、明治初期更是湯畑周邊的五名湯之一，是個超過千年的歷史溫泉呢！把當時的設施稍作改造而建的御座乃湯有「木之湯」和「石之湯」兩種，能夠同時享受湯畑和萬代這兩種泉源喔！此外，也可以和湯屋租借外出用的浴衣在湯畑周邊散步，享受慢活的溫泉之旅。

有多種溫泉可以選擇的大瀧乃湯，距離湯畑徒步約十分鐘左右。大瀧乃湯引用的泉源不是大家都熟知的湯畑泉源，而是煮川溫泉的泉水，每個月的第二、四的星期六是「白濁之湯」，因此也讓大瀧乃湯有了美人之湯的稱號。男女分湯的部分，除了有室內的大浴場，也有戶外的露天溫泉可以選擇。除此之外，還有「貸切溫泉」可以選擇，也就是我們俗稱的「湯屋」啦！如果是情侶或家人想要享受一起泡溫泉的樂趣也可以選擇這種的喔！

最後要介紹的是小編覺得最特別的西河原露天溫泉。西河原公園位於湯畑徒步約五分鐘左右的地方，這個公園本身就有清澈的溪流、美麗的造景，還有石階上的稻荷神社，而西河原露天溫泉就位於這座公園中。引用自萬代溫泉的泉源，屬於酸性硫酸鹽溫泉，因此也有治療關節痛、神經痛等療效，更有美白美肌的作用。進入露天溫泉之後能夠一邊泡在溫泉中一邊享受著叢林鳥叫的感覺，真的非常的享受和舒壓呢！

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3.草津溫泉饅頭

從湯畑前往西河原公園的路上，會經過許多販賣草津溫泉饅頭的店家，其中有些店家會在路上提供溫泉饅頭的試吃，有趣的是試吃的商品不是一般的小口小口的饅頭，而是剛蒸好的一整顆溫泉饅頭喔！（小編迷之音：店家也太大方了吧）溫泉饅頭的口感有點像是有紅豆內餡的黑糖饅頭，但外皮非常的鬆軟，會讓人想一口接一口呢！順帶一提，雖然日本各地的溫泉都有出溫泉饅頭，但其實每個地方的溫泉饅頭口感都不一樣喔，大家可以多吃吃看比較一下～

從湯畑前往西河原公園的路上，會經過許多販賣草津溫泉饅頭的店家，其中有些店家會在路上提供溫泉饅頭的試吃，有趣的是試吃的商品不是一般的小口小口的饅頭，而是剛蒸好的一整顆溫泉饅頭喔！（窩日本）

4.西河原公園

西河原公園算是草津除了湯畑之外的有名的風景點了，整個公園是以河流貫穿其中，觸手可及的清澈泉水其實是溫泉水，也因此還設置了泡腳池在公園內。西河原公園和湯畑一樣每到晚上會點滿絢麗的燈光，除了白天的自然美景之外，晚上也是非常值得一看的喔！

西河原公園和湯畑一樣每到晚上會點滿絢麗的燈光，除了白天的自然美景之外，晚上也是非常值得一看的喔！（窩日本）

5.熱乃湯體驗攪拌溫泉

因為草津溫泉的溫度非常高沒有辦法直接使用，因此草津溫泉自古就研發了一套特殊的降溫系統。除了在出水口的地方用木板讓泉水降溫並萃取礦物之外，還會用不斷攪拌溫泉的方式讓它降溫，並因此發展了一種草津溫泉的傳統舞蹈（湯揉和舞蹈）。

草津溫泉的熱乃湯每天會舉辦六場表演，除了可以看到工作人員穿著傳統服飾示範怎麼邊攪拌溫泉邊跳草津舞蹈，還會現場選出數名觀眾一起挑戰攪拌溫泉，挑戰完之後還會發放攪拌溫泉證明，非常的有趣喔！必須要注意的一點是：由於一天只有六場表演，如果碰上六日或是國定假日可能參觀券會很快就賣光了，建議想體驗的朋友早早去現場買票比較好喔！

因為草津溫泉的溫度非常高沒有辦法直接使用，因此草津溫泉自古就研發了一套特殊的降溫系統。（窩日本）

6.三國家蕎麥麵

三國家蕎麥麵店是草津地區的排隊名店，其中最有名就是超大份量的「三國蕎麥麵」，12球的蕎麥麵足足有2.5人份，要特別注意的是三國蕎麥麵的沾汁是另外點的，蕎麥麵本身就只有麵而已喔（笑）。三國蕎麥麵的沾汁有四種可以選擇，除了冷的柴魚醬油沾汁之外，還有熱的鴨肉風味沾汁、炸天婦羅沾汁、鄉村風味沾汁可以選擇，小編最最最推薦的就是鴨肉風味沾汁了。以日式醬油做基底配上燉煮的鴨肉末，完全不會覺得死鹹或是太甜，味道非常的有層次喔！

而如果不想吃三國蕎麥麵的朋友，三國家也有許多單人份的冷蕎麥麵和熱蕎麥麵可以做選擇，或是如果有人想吃飯的話他們家的三國炸天婦羅丼飯也非常的推薦，非常澎湃的大份量海鮮讓人忍不住一口接一口地吃完呢（笑）。

7.中澤渡假村

如果是全家旅遊來到草津溫泉，在泡溫泉之餘想要有點闔家歡樂的活動的話，非常推薦到中澤渡假村一遊。中澤渡假村基本上就是一座大型的森林度假村，因此有許多活動可以進行，包含了射箭、滑草、吊索、高爾夫以及森林浴等，完全可以在裡面玩上一天呢！

如何到草津溫泉呢？

草津因為位於山區電車無法抵達，因此交通有點麻煩。從東京出發抵達草津溫泉有三種交通方式可以搭乘：

第一種是從東京站或新宿站出發搭乘高速巴士直搭草津溫泉。 單程大約四小時，是所有方式裡面耗時最久但是最單純的，因為一線直達的關係，基本上坐上車後睡個覺起床就到了（笑）。 單程車票依照早鳥票、繁忙期、通常期有所區別，車資分別為3000~3550不等，提前上網買的話有優惠，建議計畫搭乘巴士的朋友先上網買比較好！

搭乘高速巴士直達草津溫泉，單程大約四小時（群馬縣觀光局官網圖片）

第二種是從東京站或上野站搭乘JR到長野原草津口轉搭巴士到草津溫泉。單程約三小時，但這種方式適合手上擁有JR PASS並且不打算去輕井澤的朋友。 如果是六日的話可以搭乘由上野站出發的「草津號」列車，從上野直達長野原草津口，但要注意並不是每一台車都可以到，記得要先查好草津號的電車時間再搭乘喔。 如果在非六日的時間可以先從東京站或上野站搭乘新幹線到高崎，再轉搭JR吾妻線前往長野原草津口。抵達長野原草津口後轉搭前往草津溫泉的巴士。 車資為6170~6760不等，如果持有JR PASS的話則只要付巴士車資700日圓。

從東京搭乘JR到輕井澤後再轉搭巴士到草津溫泉。單程約兩個半小時，適合手上持有JR PASS並且想去輕井澤玩一兩天的朋友。（群馬縣觀光局官網圖片）

第三種是從東京搭乘JR到輕井澤後再轉搭巴士到草津溫泉。單程約兩個半小時，適合手上持有JR PASS並且想去輕井澤玩一兩天的朋友。是三種方式裡面最多人利用的。 由上面的交通方式可以發現如果從東京直達草津的話，基本上單程都是三到四小時左右，對於來旅遊的人來說其實蠻辛苦的。 因此有些人會安排兩天一夜輕井澤+草津溫泉，或是三天兩夜輕井澤+草津溫泉，先搭乘一個小時的車到輕井澤玩個一天住一晚，隔天再搭一個半小時的巴士前往草津溫泉。 車資大約8100~8300日圓，如果持有JR PASS的話只需要付巴士車資2200日圓。

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