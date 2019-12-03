【泰國清邁】嚴選12間打卡必去酒店　泳池、酒吧配美食靚景超歎！

清邁不僅是泰國的政治經濟中心之一，同時也擁有豐富的歷史文化，不僅有清邁舊城可以讓你看各種古蹟古廟、護城河，還能登訪素貼山看整個清邁全景，而清邁最熱鬧的地方就是尼曼路商圈啦！來到清邁住宿一定也不要錯過超好拍、超高級的清邁酒店！跟著小編看看清邁有哪些超誘人住宿吧～

【古城區】清邁老城塔佩米拉旅館

超級好拍、網美都愛來的清邁住宿推薦給你

清邁老城塔佩米拉旅館是一間複合式住宿旅店，房間大、採光好，提供的早餐也很多元，泰式、美式都有！這間清邁住宿的裝潢也很精緻，用餐區還有一大片落地窗，當陽光灑下來，你就只要擺好姿勢拍照就可以當網美，真的超好拍！

+ 8 + 7 + 6

小編偷偷說：這間清邁酒店的早餐是屬於點餐式的～因此點完餐後，熱騰騰的餐點會由服務人員送上來給你！ 交通︰位於市中心，距離機場約13分鐘車程 附近景點︰清曼寺、藩濤寺、大佛塔寺（柴迪隆寺）、塔佩門

【古城區】清邁塔佩度假村-素食休閒

蔬食主義當道，這間清邁住宿推薦給你

清邁塔佩度假村-素食休閒為剛落成不久的飯店，裝潢設備都很新，酒店內就有泳池！餐點提供以蔬食為主，每天都會變換菜色。在這間清邁酒店巷口也有7-11跟水果攤，附近還有24小時營業的星巴克，跟清邁有名的香氛專賣店Herb Basics，非常推薦大家去逛逛掃貨！

+ 7 + 6 + 5

小編偷偷說：如果有吃全素的朋友建議再問問服務人員有沒有含五辛，如果有的話，跟酒店告知一下他們還會另外再準備幾道菜哦！ 交通︰距離市區步行約5分鐘 附近景點︰藩濤寺、大佛塔寺（柴迪隆寺）

【古城區】瑪玉酒店

想要購物來這裏，採購最方便的清邁住宿推薦

瑪玉酒店為清邁2018年新開幕的飯店，酒店設計為簡約風格，房間相當乾淨，房間還會有小陽台，酒店內也有提供泳池！距離MAYALIFESTYLE購物商圈走路更是只要5分鐘就到了，想要大肆採購來這間清邁酒店就對了！

+ 6 + 5 + 4

交通︰距離市區車程約10～15分鐘 附近景點︰羅摩利寺、蘇東寺、尼曼路

▼▼▼點擊大圖睇埋其他清邁住宿推薦▼▼▼

+ 35 + 34 + 33

【其他區域度假村】溫特里市度假酒店

選這間清邁住宿，讓你知道什麼叫做渡假

溫特里市渡假酒店為現代風格度假村，設計相當活潑，這間清邁民宿也有健身房、室外游泳池和花園，是清邁相當熱門的酒店之一。此外，這間清邁住宿還有提供票券代售的相關服務哦，有想要玩的行程可以先問看看酒店有沒有推薦，說不定還能拿到比較好的價格喔。

交通︰距離市區約10～15分鐘車程 附近景點︰羅摩利寺

【其他區域度假村】ISTY酒店

泳池、酒吧、美食，這樣的清邁酒店你值得擁有

ISTY酒店不但設有泳池還有露天酒吧，房間也有小陽台，是許多年輕人喜歡的清邁住宿 。這間清邁酒店不僅早餐提供的選擇超級多，還供應免費的瓶裝水，真的超貼心！對面就有雙條車站，非常適合自助旅行的朋友們。

小編偷偷說：晚上肚子餓了，巷弄裏還有任食火鍋和燒烤店哦！ 交通︰距離市區約8～12分鐘車程 附近景點︰羅摩利寺、清曼寺

這麼多優質的清邁住宿推薦是不是超吸引！小編這次介紹各式各樣優質的清邁酒店，不管你是出差、一個人旅行、還是三五好友一起來到泰國清邁相信這些清邁住宿一定會有符合你需求的，小編都已經不畏懼大家要跟我搶當網美，私心公開了這些超級好拍又超級好逛的清邁住宿，趕快下訂吧！快把清邁古城拍進你的相簿，把尼曼路商圈逛起來！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2019清邁住宿推薦】好拍、好逛的清邁飯店都在這！】