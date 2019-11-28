【ANA】全日空頭等艙體驗　歲半兒同行也沒難度　服務值得一讚！

促成這趟日本北海道之旅的原因之一，就是要利用維珍大西洋航空（Virgin Atlantic） 的哩程計劃，來兌換全日空（ANA）的來回頭等艙機票這個亮點（美東出發來回東京，只要120,000 miles），外加不佔位嬰兒票，只需要14,000 miles這個特色，來體驗全日空頭等艙這個產品！去年年底帶了兒子搭乘我比較熟悉的日本航空頭等艙，覺得有頭等艙寬闊的位置，帶著小朋友飛長程真的舒適很多，光是能夠母子倆一起躺平睡覺，不用因為孩子睡了，爸媽就沒有位置坐，就覺得好值得！這次的兌換是從華盛頓特區機場（機場代號IAD）到東京成田機場的班機，以東岸來說，這個航線比起熱門的紐約航線來說，相對好兌換許多，我們前一天先自行購買國內線，從波士頓銜接到華盛頓特區機場，利用大通銀行（Chase）發行的Marriott聯名信用卡所送的免費房兌換券，在機場附近的酒店住一晚，從容的開始這天的旅程。 文：Sharon／TripPlus

華盛頓特區機場土耳其航空商務艙貴賓室

這次從華盛頓特區機場出發，全日空所搭配的貴賓室，是土耳其航空（Turkish Airlines） 的貴賓室，若是你是新貴通（Priority Pass）的會員，也可以使用這個貴賓室喔！

▼▼按圖放大看清貴賓室的設施、裝潢▼▼

+ 6 + 5 + 4

全日空Boeing 777機型頭等艙

在貴賓室稍作休息之後，終於到了登機的時刻！這是這次搭乘的班機細節：

航班號碼：NH 1 飛行路線：Washington Dulles (IAD)～Tokyo Narita (NRT) 機型：Boeing 777-300ER 座位：2G／2K 起飛時間：12:20 pm 降落時間：03:25 pm 總飛行時間長度：14小時5分

有了上一次搭乘日本航空頭等艙的經驗，對於帶著小童搭頭等艙，覺得已經有經驗，頭等艙的座位配置一樣是1-2-1，位置寬度很夠應該會很舒適，搭乘頭等艙可以隨時點餐，也不用擔心餐食份量不夠，但沒想到小童已經演化成從半年前還只能扶著站著，到現在健步如飛趴趴走，照顧上的需求大大不同！

首先先來談談選位，全日空的頭等艙包覆性很好（跟辦公室隔間一樣），缺點就是與同行的旅伴交談不易！尤其是中間位，還要身體大幅前傾才能交談，更別說位置中間的相隔，更是帶小孩的阻礙，所以建議若帶著小孩的話，選跨走道的一個中間位與一個靠窗位，不僅小孩從走道位走到中間位，可以消耗他一點體力，兩個人在同一個走道，如果小孩突然爆衝，兩個人在同一邊的走道也比較好控制。

雖然日系航空的產品都不錯，但是不管從北美出發，或者從東京出發，大部分都是近中午的白天航班，真的是爸媽的天敵，小孩清醒的時間好長，大概只能涵蓋一個短短的午覺時段，到了晚上睡眠時間，還沒睡多久就要降落了，爸媽基本上全程都不會睡覺，接下來若有轉機行程特別辛苦，為了對抗長程航班，也只能多做好娛樂的準備。

▼▼按圖放大看機上的座位環境、設施、洗手間環境▼▼

+ 18 + 17 + 16

幼童相關

自從有了小孩，搭機寫體驗文，就有新專注的面相，可以為小家庭們提供這方面相關的紀錄，帶著小孩搭過不少航空以及班機，發現內容（尤其是玩具），並不會因為搭乘的艙等有太大的不同，可能商務艙的話，餐食跟所提供的特殊備品會有點差異。先前帶著兒子搭了日本航空頭等艙，現在有了另一家航空的經驗，總算可以比較分享一下，我覺得有比較顯著差別的點是：

玩具：全日空設計的玩具，比較實用好玩。 餐食：日本航空對於嬰幼兒的餐食比較齊全，除了水果泥，還有更進一步的幼兒副食品。 熱食：像是馬鈴薯泥跟肉泥，全日空就只有水果泥，不然就要跟大人一起吃，對某一階段的幼兒來說，在餐食上不太友善。

▼▼按圖放大看看幼童的相關服務▼▼

+ 3 + 2

機上餐飲

搭過了四次日本航空的頭等艙，味蕾都被寵壞了，耳聞全日空頭等艙的餐點不如日本航空精緻，尤其是北美出發的航班，更有食材上的限制，不過帶著小孩搭機，老實說期望值好低（要顧小孩，真的好難好好享受一餐），只要能夠隨時想吃就點，大家都吃得飽，就算符合需求，也如同預期的，以頭等艙來說，這個航班沒有太另人驚豔的點，秉持著記錄的精神，我與老公分別點了日式及西式餐點，做一個完整的紀錄給大家參考。

▼▼酒類十分齊全，日式及西式膳食餐點也很豐富 （按圖放大）▼▼

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總結

能夠帶著兒子在他兩歲之前，體驗了兩家日系航空的頭等艙，也算是託他的福（為了趁他兩歲之前，善用哩程計劃的亮點，用少少的哩程數帶著他一起飛頭等艙，不趁現在，還等何時？），第一次搭上全日空的頭等艙，希望讓有小朋友的讀者們參考看看。

感恩有哩程／點數，才能如此舒服地飛行（TripPlus授權使用）

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