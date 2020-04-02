旅遊熱話｜10個最多細菌的地方：旅館床罩唔會換？唔好用飲水機？

「旅遊」雖然能讓人感到放鬆，不過實際上卻也有許多看不見的風險，最常見的就是在旅途中生病，而生病的主要原因可能就是旅客太過放鬆以至於忽略洗手的習慣，或是警戒心降低沒有留心細菌滋生的地方。對此，《Smarter Travel》就整理10個在旅途中細菌量最高的地方，旅客出門一定要多加留意！

▼▼▼按圖放大看10個最多細菌的地方▼▼▼

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1. 旅館遙控器

遙控器是公認數一數二骯髒的物品，主要是房務人員根本不可能清潔，所以當你要使用的時候，可以套一個塑膠袋或衛生紙，避免以手直接碰觸。

2. 機艙廁所

機艙廁所很小，事實上細菌到處孳生的狀況比你想的還要嚴重，像是洗手槽或門把等等都有非常多細菌。

3. 飛機座位置物袋

你以為那個地方是放雜誌而已嗎？但其實有很多人會把髒尿布、水果皮或是有的沒的食物殘渣放進去，而且這些置物袋也不一定會拔下來清洗，空服員頂多就是把垃圾拿出來而已，所以如果你有從置物袋中拿出雜誌來看，一定記得要去洗手。

4. 機艙摺疊桌

摺疊桌也是公認骯髒的地方，有些父母會把它用來換尿布，旅客來來往往，經常將病菌留在上面，記得一上機就先用酒精試紙擦拭一下。

5. 枕頭和毛毯

其實班機和班機之間，這些東西都是沒有經過清潔的，所以如果你拿到的毛毯或枕頭是沒有用塑膠袋包起來的，代表就是上一班飛機乘客有使用過。為了避免生病，如果可以的話就蓋自己的外套，不然就自己準備機上枕。

【10個最多細菌的地方】（Unsplash@Suhyeon Choi）

6. 飲水機

機場現在都有免費飲水機提供旅客使用，但是也因為有太多人使用而造成飲水機成為細菌孳生相當嚴重的地方，所以如果可以的話，最好買瓶裝水。

7. 旅館床罩

旅館的棉被套及枕頭套每天都會送洗，但是裝飾用的床罩可就不一定了，所以進房間後可以先把那層先移開。

8. 照明開關

每個人都會使用照明開關，也因此它成為了細菌最多的地方，記得一定要常洗手。

9. 觸控式售票機

只要是使用手指的機器，旅客就要有心理準備，有幾萬人的細菌留在上面，使用後一定要洗手。

10. 郵輪扶手

所有的扶手也是留有很多細菌。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】