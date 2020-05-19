好去處｜元朗賞鳳眼藍4個交通方法！順路推介朗屏站3間打卡Cafe

本港近期大熱的賞花處，不得不數到位於元朗大井圍的鳳眼藍花海，數量繁多的淡紫藍鳳眼藍同時盛放，十分壯觀。為了一睹整個池塘被鳳眼藍，不少人長途跋涉入元朗朗屏打卡。《香港01》旅遊記者教大家到達鳳眼藍花海的方法，並推介賞花後3間CP值高的靚Cafe。

鳳眼藍，又名豬乸蓮，是由南美洲亞馬遜河流域引入的花種，雖然能吸收水中的有毒物質，但同時是極具入侵性的物種，會快速覆蓋水面，令水中生物死亡。

不過，講到鳳眼藍的觀賞價值，在於它紫藍色的花瓣，有點像水中的風信子，其中一瓣花瓣上更有一點黃色斑點，因而得名。鳳眼藍一般於每年的5月至10月盛放，而最近已經開滿大井圍的魚塘。點擊圖片睇拍攝鳳眼藍的最佳時間 👇👇

📸到達方法

🚶‍♀【方法1】朗屏站步行前往

步行是最節省交通費卻又最費時的方法，需時約33分鐘。在港鐵朗屏站A出口出去後，轉右沿宏樂街直行，於福喜街轉左一直走，到福順街後轉左直行，見到丫髻山茶餐廳後沿路轉入便可到達。

🚌【方法2】朗屏站坐巴士

於港鐵朗屏站E出口轉巴士K68號來往元朗工業邨及元朗公園的循環線，往工業邨方向，在「有生鉛水熱浸鋅」站下車。沿著福順街直入便是魚塘範圍。

🚍【方法3】朗屏站搭小巴

在位於元朗市中心的福康街小巴總站，乘搭74號小巴。於盛屋村總站下車，沿著右邊車路直行，約兩分鐘就會到達魚塘範圍。

🚲【方法4】朗屏站踩單車

朗屏站＞元朗工業邨＞大井圍＞盛屋村＞豐樂圍＞南生圍對岸＞朗屏

賞花打卡後，推介你去以下3間Cafe坐低休息歎美食😋😋😋

【1】Cafe 52：價錢相宜的休閒Cafe選擇

Cafe 52以兔兔為主題，咖啡杯上都印有兔兔logo。而它亦是一間寵物友善餐廳，歡迎主人帶著毛孩在戶外位置歎美食。餐廳性價比高，而食物出品都很有特色，例如薯條、雞翼和漢堡包都放在類似報紙的餐紙上，望著都覺得Chill。餐廳的食物和價錢是否有驚喜？點擊睇詳情 👇👇

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【2】Accro Coffee：元朗著名精品咖啡店、多名冠軍咖啡師坐鎮

今年才搬去新舖的Accro Coffee，店外換上工業風格的外牆，加上店內帶點日式風的裝潢，成為了不少文青的打卡點。咖啡店是多名冠軍級咖啡師雲集的地方，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。想知有什麼咖啡最值得試？立即點擊圖片 👇👇

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【3】Salamat Cafe：超有情調Cafe、必食香燒美國肯瓊香料豬肉眼扒

餐廳的裝飾溫馨又舒適，超大的玻璃窗上掛著特別的燈泡裝飾，在陽光曬進店內時很有情調。同時，食客亦可望著街景用餐。帶著毛孩的話，大家更可坐在戶外位置。雖然Salamat Cafe的定價在元朗區不算便宜，但它亦有吸引大量客人的優點 👇👇

【1】Cafe 52 地址：元朗宏業南街22號虹方地下1號舖 營業時間：星期一、三至日 11:00-21:00 電話：37934092

【2】Accro Coffee 地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖 營業時間：星期一至日 12:00-23:00 電話：94301433

【3】Salamat Cafe 地址：元朗馬田路38號怡豐花園3號地舖 營業時間：星期二至日 11:30-16:45 / 18:00-22:00 電話：26199933 / 93370159

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