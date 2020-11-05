【南丫島石排】暗藏香港最隱世天空之鏡！沿途小休必歎清涼豆腐花

南丫島係好多人會選擇去的地方，因為有山行，有野食，好多途人都會選擇索罟灣與榕樹灣之間來往。而今次介紹石排就比較少人認識，當中景色比南丫島上其他景點更為壯觀！還有冰涼豆腐花食，為大家帶來降溫效果。

路程：搭船-＞ 南丫島索罟灣 -＞天后宮-＞菱角山山腳涼亭-＞東澳村-＞石排灣-＞榕樹下士多-＞石排-＞回士多-＞模達舊村-＞模達新村-＞回索罟灣碼頭

點擊下圖率先看沿途風光：

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南丫島石排 難度：2星 長度：5. 5公里 風景指數：4星 山勢高度：112米 隱世度：4星 全程需時3至4小時 起步位置：索罟灣碼頭 終點位置：索罟灣碼頭 帶水量：2L

山線特色：可遠看山地塘，有石灘、天空之鏡，有豆腐花、少人行

建議行山路線：

搭早上11點50分船，大約搭30分鐘，落船後向右方行，中途有餐廳士多進行補給，行至天后廟，會發現有分叉路，請行左方上山路段，路段中途有少許墓地，行約25分鐘會到達涼亭，這裡的景色完全是另一種感覺，可遠觀山地塘和菱角山，涼亭大休後，請向沙灘方向行，全程都是向下，約走20分鐘人會見到房屋，再向左行會見到石排灣沙灘，右方是洪聖古廟，左方是榕樹下士多，榕樹下士多可作大休，有豆腐花食，然後士多有小路走出沙灘，走出一點會看見十分壯觀石排與天空之鏡，遊玩後回士多，再向碼頭方向回程（士多到碼頭約需時50分鐘）

今回心得： 1. 上山少 2. 沿途有3間士多 3. 沙灘範圍比較曬 4. 索罟灣1小時1班船

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】