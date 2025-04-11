沖繩購物商場4大｜100店進駐！Outlet 3折起　PARCO CITY親子必去

沖繩購物商場｜沖繩景點｜沖繩購物中心｜在充滿亞熱帶風情的沖繩，除了享受陽光與海，購物是每次旅行必不可少的環節！《香港01》「好食玩飛」記者整理4大沖繩購物中心推介，包括沖繩唯一Outlet、緊鄰DMM Kariyushi水族館的iias沖繩豐崎等等。準備出發沖繩的朋友，趕快bookmark這篇文章吧！



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沖繩縣位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈，歷史上曾是一個獨立的王國，擁有獨特的亞熱帶氣候，也是空手道的發源地。每年夏天都會有大量旅客來到沖繩，探索參觀美麗的海灘和海岸線，欣賞令人歎為觀止的珊瑚叢和海底生物，體驗獨特海島風情！

沖繩購物商場【1】沖繩 ASHIBINAA Outlet —— 沖繩唯一Outlet、低至三折買名牌

ASHIBINAA是沖繩唯一Outlet商場，距離那霸機場僅15分鐘車程，方便旅客臨走前掃貨！ASHIBINAA是以歐洲品牌為中心的Outlet，擁有超過100家國際品牌，包括GUCCI、agnés b.、COACH、Kate Spade和MICHAEL KORS等，折扣力度低至三折！

ASHIBINAA以古希臘建築的主題，融入現代風格，並採用半開放式的空間，讓人能在購物時感受沖繩的陽光和海風！

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沖繩 ASHIBINAA Outlet

地址：沖繩縣豊見城市豊崎1-188

交通：在那霸機場4號巴士站，搭那霸巴士「95路 機場Ashibinaa線」（每30分鐘開車）／ASHIBINAA與iias之間有免費接駁車

營業時間：10:00 - 20:00



沖繩購物商場【2】iias沖繩豐崎 —— 緊鄰DMM Kariyushi水族館、Orion ECO Chura Sun海灘

iias沖繩豐崎是一個佔地廣大的娛樂與購物中心，從那霸機場出發僅需20分鐘路程。這裡有著許多知名品牌，例如是Ｈ＆Ｍ、GU、Uniqlo，以及提供適合闔家共遊的娛樂設施。另外推薦逛逛融合了沖繩文化特色的服飾店Apartment Okinawa Seaside，以及到Yanbaru Gelato品嚐由著名雪糕職人柴野大造製作的義式Gelato雪糕喔！

除了購物，大家可以順道去緊鄰iias沖繩豐崎的DMM Kariyushi水族館，或Orion ECO Chura Sun海灘，夠你玩足一日！

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iias沖繩豐崎

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35

交通：在那霸機場4號巴士站，搭那霸巴士「95路 機場Ashibinaa線」（每30分鐘開車）／ASHIBINAA與iias之間有免費接駁車

營業時間：10:00 - 20:00



沖繩購物商場【3】DFS沖繩T廣場 —— 貨品直送機場提貨點 輕鬆空手行街

DFS旗下沖繩T廣場是日本最大的路面型免稅店，匯聚了超過140個全球品牌。在1樓即可看到紅糖、泡盛米酒等各種沖繩地道美食，最啱買伴手禮。而2樓則是頂級名牌的聚集地，包括Armani Beauty、BALENCIAGA、Saint Laurent、LV等等。

大家掃貨完，購買的商品可選擇在那霸機場櫃檯領取，免去手提大包小包的麻煩，輕鬆逛街。旅客必須先登記個人聯系方式與航班信息，付款之後會收到一張收據，然後可在機場托運行李後到提貨點提貨。因為將商品送到機場需要時間，因此，旅客必須在登機前至少2.5小時前完成購物。

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DFS沖繩T廣場

地址：沖繩縣那霸市Omoromachi 4-1

營業時間：10:00 - 20:00

交通：從那霸機場搭乘沖繩單軌電車，大約20分鐘車程到達「歌町站」，1號出口出站。



沖繩購物商場【4】San-A 浦添西海岸 PARCO CITY —— 動漫迷、小朋友必行

沖繩最大購物中心San-A 浦添西海岸 PARCO CITY，有多達250間商店。必逛5大IP玩具店，包括Hobby shop G-SouL、風獅爺的伴手禮店、森林家族、LEGO（樂高）專賣店和橡子共和國。超人氣IP Chiikawa的作者長野（Nagano）在這裏開設了獅薩專門店，和另一間沖繩唯一 「Nagano Market ナガノマーケット」。想入手長野作者筆下療癒角色周邊商品，這裡一定一定一定要來逛！

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San-A 浦添西海岸 PARCO CITY

地址：沖繩縣浦添市西洲3-1-1

營業時間：10:00 - 22:00

交通：乘搭沖繩都市單軌電車「Yui-Rail」Omoromachi站（ゆいレールおもろまち駅），再轉乘「カリー観光 那覇空港・北谷 路線バス（北谷ライナー）」巴士約20分鐘並於「SAN-A浦添西海岸PARCO CITY(サンエーパルコシティ)」公車站下車。



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