宮古島酒店10間｜即睇私人泳池／水上樂園　人均$177起

沖繩宮古島酒店推介2025！宮古島的陽光與海灘讓人超放鬆，熱愛跳島遊及美食的人絕對不能錯過！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間宮古島酒店，大部分酒店設水上樂園及戶外泳池，部分亦有私人泳池，人均$177起！



沖繩宮古島酒店推介【1】希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）

希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）開業於2023年，鄰近沙灘。酒店共有329間客房，設有景觀大露台、乾濕分離浴室及浴缸，空間十分寬敞。酒店亦提供水上樂園、室外泳池、兒童俱樂部、健身室、公共海灘、餐廳、酒吧等設施及體驗，以及免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）

房價：人均HK$703起（海景豪華房）

地址：沖繩縣宮古島市久貝550-7

交通：宮古（下地島）機場車程18分鐘

沖繩宮古島酒店推介【2】宮古島沖繩伊良部島翠-豪華精選酒店（Iraph Sui, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa）

宮古島沖繩伊良部島翠-豪華精選酒店（Iraph Sui, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa）於2018年開幕，鄰近沙灘。酒店擁有52間房，均配備露台或戶外平台，坐擁無敵海景，部分客房更設有私人泳池，最多可供4人入住！酒店另設室外泳池、健身室、餐廳等設施，及浮潛、潛水等體驗。酒店亦提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

宮古島沖繩伊良部島翠-豪華精選酒店（Iraph Sui, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa）

房價：人均HK$1,279起（客房；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市伊良部字伊良部長底原818番5

交通：宮古（下地島）機場車程6分鐘

沖繩宮古島酒店推介【3】藍海酒店及度假村宮古島（Blue Ocean Hotel&Resort Miyakojima）

藍海酒店及度假村宮古島（Blue Ocean Hotel&Resort Miyakojima）於2021年開幕，鄰近沙灘及牧山展望台。酒店僅提供22間客房，房間均設有戶外平台，部分房間更附設私人游泳池及室外浴缸，空間十分寬敞，最多可容納3人入住。酒店亦擁有餐廳、酒吧及免費停車場。

藍海酒店及度假村宮古島（Blue Ocean Hotel&Resort Miyakojima）

房價：人均HK$1,085起（花園景觀露台套房；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市伊良部池間添1101-1

交通：宮古（下地島）機場車程11分鐘

沖繩宮古島酒店推介【4】汐姬別墅（The Shigira）

汐姬別墅（The Shigira）於2023年開幕，坐落在SHIGIRA黃金溫泉及SHIGIRA海灘旁邊，地理位置優越。酒店僅提供7間獨棟套房別墅，私隱度很高！別墅內設有臥室、客廳及戶外平台，配備半開放式景觀浴缸，部分房型亦帶有私人游泳池。酒店亦提供高爾夫球場、公共海灘、餐廳、酒吧等設施，並提供免費接送機、浮潛及潛水等體驗。

汐姬別墅（The Shigira）

房價：人均HK$6,672起（灣景套房別墅；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市上野新里1405-3

交通：宮古（下地島）機場車程39分鐘

沖繩宮古島酒店推介【5】宮古島東急酒店度假村（Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts）

宮古島東急酒店度假村（Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts）位於宮古島，緊鄰海灘，地理位置優越。酒店於1984年已經開業，曾經翻新，內部設施乾淨新穎，共有247間客房，房間配備露台，坐擁海景，部分房間亦配備景觀浴室。酒店另設有室外游泳池、公共海灘、餐廳、酒吧等設施，並提供免費彈性接送機服務及免費私人停車場。

宮古島東急酒店度假村（Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts）

房價：人均HK$597起（海洋翼標準雙床房；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市下地與那霸914

交通：宮古（下地島）機場車程30分鐘

沖繩宮古島酒店推介【6】維拉布度假酒店（Villabu Resort）

維拉布度假酒店（Villabu Resort）距離宮古（下地島）機場車程僅7分鐘，鄰近海灘。酒店僅提供6間獨棟別墅，別墅均配備戶外平台、私人游泳池、大浴室及景觀浴缸，空間十分寬敞。酒店亦設有室外游泳池、公共海灘、高爾夫球場、餐廳、按摩室等設施，以及潛水、浮潛、釣魚等活動體驗。

維拉布度假酒店（Villabu Resort）

房價：人均HK$1,582起（標準雙床房｜私人游泳池；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市伊良部字伊良部817

交通：宮古（下地島）機場車程7分鐘

沖繩宮古島酒店推介【7】里斯卡普酒店（The Rescape）

里斯卡普酒店（The Rescape）於2019年開幕，鄰近宮古島沙灘，在房間裏都可以感受到迎面而來的海水味！酒店共有38間客房，房間提供私人游泳池、戶外平台、半開放浴室及浴缸等設施。酒店亦設有室外游泳池、專屬海灘區、按摩室、餐廳、免費私人停車場等設施，並提供浮潛體驗。

里斯卡普酒店（The Rescape）

房價：人均HK$起（豪華別墅｜私人游泳池；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市城邊長間1901-1

交通：宮古（下地島）機場車程42分鐘

沖繩宮古島酒店推介【8】沖繩宮古島託麗芙特度假酒店（Hotel Torifito Miyakojima Resort）

沖繩宮古島託麗芙特度假酒店（Hotel Torifito Miyakojima Resort）於2021年開業，坐落在宮古島市中心，鄰近有餐廳及便利商店，周邊配套設施齊全。酒店共有206間客房，也房間設有室內視頻流媒體、陽台或露台，家庭房最多可容納6人入住。酒店亦附設室外游泳池、兒童游泳池、洗衣間、餐廳等設施，並提供免費彈性接送機服務。

沖繩宮古島託麗芙特度假酒店（Hotel Torifito Miyakojima Resort）

房價：人均HK$177起（標準雙床房）

地址：沖繩縣宮古島市平良下里2422-1

交通：宮古（下地島）機場車程27分鐘

沖繩宮古島酒店推介【9】洛可斯酒店（Hotel Locus）

洛可斯酒店（Hotel Locus），坐落在宮古島市，步行前往砂山海灘及宮古神社只需分別2 分鐘及13分鐘步程，出門觀光十分方便！酒店於2018年開業，提供88間客房，房間設計簡約舒適，部分房間設有露台，最多可容納4人入住。酒店亦設有餐廳及免費私人停車場。酒店另提供托兒服務、浮潛、潛水、滑浪風帆、行山、釣魚等服務及體驗。

洛可斯酒店（Hotel Locus）

房價：人均HK$194起（緊湊房）

地址：沖繩縣宮古島平良下里338-40

交通：宮古（下地島）機場車程20分鐘

沖繩宮古島酒店推介【10】大藍天加明酒店（Grand Bleu Gamin）

大藍天加明酒店（Grand Bleu Gamin）坐落在宮古島市，鄰近砂山海灘。酒店僅提供5間套房，房間均提供私人游泳池、戶外平台、景觀浴室等空間，房間十分寬敞舒適，景觀開揚。酒店另設餐廳、Spa、免費停車場等設施。

大藍天加明酒店（Grand Bleu Gamin）

房價：人均HK$2,821起（豪華套房｜私人游泳池；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市平良荷川取1064-1

交通：宮古（下地島）機場車程29分鐘

