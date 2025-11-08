旅遊注意｜搭飛機不要穿「這類衣服」　專家提醒影響健康而且危險

根據BAZAAR JAPAN報導，搭乘飛機時除了頸枕、眼罩等基本配備外，最需要講究的其實是「穿著」。專家提醒，若選擇太緊身的服裝，恐怕不僅不舒服，還可能影響健康。



美國Metro Vein Centers的靜脈專科醫生帕瓦留（Hugh Pabarue）在Huffington Post指出，像是緊身褲、貼身牛仔褲等衣物，會壓迫腿部血液循環，尤其在狹窄的機艙中長時間久坐，更容易導致腿部腫脹、麻痺，甚至引發「深部靜脈血栓症」（DVT）這種常在腿部靜脈中形成血塊的嚴重疾病。

他也補充，緊身衣物還可能造成「腔室症候群」或「大腿外側皮神經疼痛」，症狀包含腿部劇痛、刺痛或灼熱感，嚴重時甚至會影響行動。

除了健康風險，航空專家克莉絲汀．內格羅尼（Christine Negroni）則警告，緊身褲材質大多源於石油製成的合成纖維，若遇上火災，這類材質容易熔化並黏在皮膚上，導致嚴重燒燙傷，影響緊急疏散。

來自丹麥的空服員莉德爾（Sille Riddle）也在 TikTok 上分享自己「絕對不會在飛機上穿的服裝」。提醒大家緊身褲、夾腳拖等雖看起來時尚，但到了高空可能會後悔。該影片至今已累積逾百萬次觀看，留言中也有其他飛熱帶島嶼線的空服網友回應，

別穿泳衣加罩衫，之後再一直跟空服反應機上很冷。

綜合醫生與空服員的一致建議，選擇寬鬆舒適、透氣材質的衣物，才是兼顧健康與安全的機上穿搭首選。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】