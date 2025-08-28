尼泊爾旅遊行程、交通、簽證懶人包　加德滿都/奇旺/博卡拉全攻略

尼泊爾，南亞喜馬拉雅山脈地區的一個內陸國家，北接中國大陸，其餘三面與印度相鄰，與孟加拉僅隔27公里的走廊。



尼泊爾時差較香港慢2小時15分鐘，目前香港有直飛尼泊爾班機。截至2024年12月，香港入境尼泊爾的旅客需申請落地簽證或電子簽證，停留期限有15天（費用30美元）、30天（費用50美元）、90天（費用125美元）。建議在出發尼泊爾之前，先於線上填寫簽證申請表。也可使用尼泊爾機場內的自助機辦理簽證。

【交通筆記】搞好交通，旅程無憂

尼泊爾的面積相當於4個台灣大小，約是香港的133倍。其中，主要旅遊區加德滿都、奇旺、博卡拉，彼此之間大約都是兩百公里的距離，因此三地之間的交通安排，是許多旅人所遭遇的第一道關卡。

飛機

最省時也最貴的交通工具，單趟約100美元。建議訂早上的班機，越早越好，尼泊爾的國內線班機非常容易因天氣因素而延誤或停飛。此外，由加德滿都出發時，選擇右側座位可看見喜馬拉雅山景；反之，由波卡拉或奇旺出發時，則選左側座位。

巴士

對預算有限的旅客最推薦的交通方式，單趟約10美元。尼泊爾的巴士避震系統不是很好，加上多山路，所以會一路顛簸，中間有幾次休息時間，有預算的人較不建議搭乘。

包車

機動性高，可自訂出發與停留時間。可聯繫當地的酒店幫忙預訂，單趟大約120美元，並需另外給司機小費，推薦給多人出遊的旅人們。與巴士走的是同一條公路，路雖顛簸但車子較為舒適，行駛速度也較巴士快上許多。

的士

城市裏最方便的交通工具，建議下載inDrive或Pathao等app（類似Uber），以免司機就地起價。要注意的是，尼泊爾的車牌號碼非阿拉伯數字，而是當地字母，所以非常難辨識，建議在空曠地方叫車。

【行程筆記】三城三戀，探索尼國

加德滿都

安排天數：1天

香港→加德滿都 [飛機]直飛約4小時45分鐘

行程建議：從香港飛抵加德滿都的航班一般在夜間抵達，建議提前與酒店聯繫留房。



奇旺

安排天數：2~3天

加德滿都→奇旺 [飛機、巴士] 飛機約25分鐘；巴士約5~7小時

行程建議：體驗最基本的獵遊套裝行程2天1夜即可，欲安排叢林徒步可多留~2天。



博卡拉

安排天數：5天或更長

加德滿都→博卡拉 [飛機、巴士] 飛機約25分鐘；巴士約8~10小時

行程建議：只待在城市內遊覽5天以內即可，若有安排登山徒步行程則依路線增加天數。



【本文獲「旅讀」授權轉載。】