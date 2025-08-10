旅遊注意｜托運行李不想被摔壞？航空搬運員提醒「選這款」更安心

出國旅遊時，多半人會使用到行李托運服務，但是摔壞行李箱的事件仍時有所見。



一名機場行李搬運員也提出建議，表示如果不想要自己的行李箱被「用丟的」，行李箱要符合幾項條件，方便搬運員在貨艙內快速搬動，降低風險。

根據英國「快報」報導，擔任行李搬運員的Adam表示，以他任職的航空公司來說，行李都必須要靠手動堆在每個貨艙內，如果沒有選擇一款好搬運的行李箱，就有高機會因為搬運員追求快速而用丟的。

Adam建議，行李箱最好至少有兩個高品質的輪子，這樣就可以快速的推下貨艙，讓搬運員可以比較輕鬆，否則，為了要遵守時間，被丟的機率就會變高，裡面如果有貴重物品，就有可能破裂。

另外Adam也說，除了輪子之外，裡面最好是有柔軟的內襯，加上外殼是硬的。對於如何確保行李不會被壞人拿走或是誤拿，Adam則建議使用標籤，很常在同一航班上看到很多外觀完全相同的行李，最好的辦法就是貼上標籤，上面寫著地址和名字，以求自保。

