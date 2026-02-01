日本東京必訪手信店｜逼真富士山山菓子　人氣招財貓桃源仙境茶壺

以「仙人所居住的桃源鄉」為概念，將店內裝潢與茶點伴手禮，都打造成如同從世外仙境走入現實一般，讓人如癡如醉，一訪此處便會愛上這裡。如果你也喜歡夢幻又有特色的咖啡廳／伴手禮店，那就到「小樂園TEA SALON&BOUTIQUE」看看吧！



宛如世外仙境的「小樂園TEA SALON&BOUTIQUE」

這間位於代代木八幡車站的咖啡廳／伴手禮店「小樂園TEA SALON&BOUTIQUE」，一到咖啡廳門口便會被它漆成粉色的店面外觀所吸引。

+ 8

而一踏入店內更是不得了，精緻與充滿古典美的裝潢，華麗之中搭配著繪有山水風景的壁畫裝飾，讓人彷若踏入一處遠離喧囂塵世的世外桃源。而這裡除了環境吸引人之外，最為人所知的便是店內所提供的特色茶點，來到這裡絕對不能錯過他們家的精緻下午餐套餐和富士山造型蛋糕。

小樂園TEA SALON&BOUTIQUE／小楽園 ティーサロン＆ブティック

地址：東京都渋谷区元代々木町10-9

交通方式：搭乘電車至「代々木八幡」站下車，步行約6分鐘

營業時間：12:00〜19:00



別出心裁的特色茶點

提到小樂園最著名的點心，那就是栩栩如生、像是真的山岳一樣的造型蛋糕「山菓子」，不只有被綠意植被所覆蓋的翠綠山岳，還有呈現滿山紅意的火山，甚至還有日本最具代表的富士山，山頂被皚皚白雪覆蓋的模樣也是活靈活現，彷彿吃的不是甜點，而是如同藝術品般的逼真山岳呢！

值得一提的是，這些山岳造型蛋糕並非憑空想像而來，而是根據日本各座名山不同季節的模樣所製成，讓人彷彿透過甜點去窺見在四季更迭之時所呈現的各處山景。

而不同的造型也都使用不同的食材所製成，像是富士山造型，山頂處內餡是以莓果和醃漬櫻花製成的甘納許，中間則是包裹著小紅豆的抹茶蛋糕，最下面的山底則是抹茶脆脆巧克力，多層次的口感，讓人吃一口就難以忘懷。

山菓子

參考價格：3,520～4,950日圓（依口味價格有所不同）



伴手禮推薦：盒裝糖果

名為「山菓子」的山岳造型蛋糕除了可以堂食之外，也能外帶當做伴手禮，而除了山菓子之外，小樂園所推出的盒裝糖果（小楽園ボンボン）也是非常有人氣的伴手禮之一。盒裝糖果一共有三種不同的包裝圖案與款式，可以單買，也有一次購買全套的組合。

+ 7

外包裝為藍色的這款圖案（上圖6），是描繪棲息於佐渡島之中的特有種：佐渡野兔（サドノウサギ），此種野兔在夏季毛色呈現灰褐色，冬季則呈現雪白色，盒子上所描繪的模樣則是冬季的佐渡野兔。內裝糖果放的口味一共有四種，草莓巧克力口味與彈珠汽水口味的京飴（Japanese hard candy）、水蜜桃口味與蘇打口味的金平糖。

紅盒的外包裝圖案則是朱鷺（トキ），裡面放的糖果有檸檬蘇打口味與水蜜桃蜂蜜口味的京飴，以及草莓口味和蘋果口味的金平糖。

最後是紫盒，包裝上描繪的是可愛的日本狸（ホンドタヌキ），看到這裡，你有沒有發現，不論是哪一款包裝圖案，上面所描繪的都是在日本瀕臨絕種的野生動物喔！盒內的糖果為葡萄雪酪口味與藍莓優格（yogurt）口味的京飴、紅葡萄金平糖。

小楽園の贈り物セット【小楽園ボンボン 3種】

參考價格：5,070日圓



招財貓茶壺＆花朵造型茶杯茶托組

2025年6月小樂園甚至推出了陶瓷茶具伴手禮，是一款做成招財貓造型的茶壺，與一組狀似花朵形狀的茶杯與茶托，雖然要價不菲，但對於喜愛精緻茶具的人來說，卻是一定要收藏的寶物。

+ 2

招財貓茶壺的顏色採用了與小樂園店面裝潢一樣的粉色，代表的是被桃花所染上一片粉色的桃源仙境，而貓咪身上所彩繪的鶴、松樹、雲霧繚繞的山景，則代表著僅存在於童話或傳說之中的神秘之地。貓咪的五官與表情也頗有傾城之姿，感覺就像是生活於仙境之中的貓仙子一樣。

茶壺出水的地方是招財貓舉起來的手掌之處，倒起茶來讓人覺得格外有趣。

再來是一整組的茶杯與茶托，茶杯的配色與彩繪圖案和招財貓茶壺相同，都有描繪桃源仙境之意。杯緣與茶托邊緣都呈現出宛如花朵綻放般的輪廓，用它來品茶，感覺就像是把花朵捧在手上來喝茶一樣，讓人心情大好。

福招き猫ポット

參考價格：26,400日圓

花型茶杯と茶托のセット

參考價格：14,300日圓



值得探訪的夢幻好所在

除了上述所介紹的伴手禮商品之外，小樂園還有推出原創周邊（扇子、包包、貼紙、鑰匙圈等等），每一款都頗值得好好欣賞與收藏。

+ 6

有機會一訪此處的話，不妨好好坐下來品嚐好茶、靜靜品味由小樂園所獻上猶如藝術品般的精緻甜點，沈浸在這猶如桃源仙境般的地方吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】