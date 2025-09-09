大阪Omakase推介8大｜CP高！$290起食13貫握壽司　新鮮海膽＋魚生

大阪omakase心齋橋｜大阪omakase推介2025｜想在大阪品嚐頂級又划算的Omakase？《香港01》好食玩飛記者為大家嚴選了8間超高人氣的Omakase壽司店，包括人均$290的親民選擇、榮獲米芝蓮二星的殿堂級名店、鄰近地鐵站，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大阪omakase推介｜【1】AWA SUSHI 泡鮨——12貫壽司$475

從長堀橋步行只需1分鐘的「AWA SUSHI 泡鮨」，主廚安部愛弓，以精選食材和細膩技藝製作。餐廳僅有10個吧台座位，只接受預約制。店家推薦首次來店者，可挑選壽司隨意套餐，包括前菜、12貫壽司、湯品以及甜點，價錢為9,000日圓（約$475）。

AWA SUSHI 泡鮨

地址：大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-7 2F

交通：心齋橋駅／長堀橋駅步行約1分鐘



大阪omakase推介｜【2】寿し あや瀬——鮪魚／海膽／$290八貫

寿し あや瀬精選的「鮪魚」和「海膽」是推薦之選，加上3種醋調配而成的獨特壽司飯也是他們的特色。此外，還有約15種來自不同產地的日本清酒。當中設有吧台座位和半個包廂，非常適合用餐、約會或商務接待。午餐限定隨意握壽司套餐，包括前菜、壽司（握壽司8貫、生海膽、干瓢捲、玉子）、茶碗蒸、湯品，價錢為5,500日圓（約$290）。

寿し あや瀬

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント南館 8F

交通：大阪站中央北口步行4分鐘／大阪地鐵梅田站3-B出口步行5分鐘／阪神線大阪梅田站西口步行6分鐘



大阪omakase推介｜【3】寿司 福島——藍鰭鮪魚握壽司／松露／魚翅

「寿司 福島」使用從獨家管道採購的新鮮魚類，提供正宗壽司。尤其推薦「藍鰭鮪魚握壽司」，他們鮪魚的口感非常彈潤！他們的套餐不僅包含時令鮮魚，還結合了松露和魚翅等高級食材。他們的限定《極致套餐》價錢為15,500日圓（約$818）。

寿司 福島

地址：大阪府大阪市福島区福島1-2-17 ミートミー梅田西 1F

交通：新福島駅步行1分鐘



大阪omakase推介｜【4】すし堤——6至8貫握壽司／茶碗蒸

來自熊本縣的店主，擁有精湛的和食料理技藝。店內提供的「隨意套餐」中，包含了高鮮度的馬刺握壽司、前菜及燒烤等精緻料理。所有食材均來自日本各地的市場，能夠品嘗到四季變化的獨特風味。搭配酒類專家精選的季節性日本清酒，用餐體驗更加完美！店內裝潢以土牆和柔和的燈光營造出高級感，為用餐體驗增添色彩。22,000日圓（約$1161），包括前菜、刺身、時令煮物、今日的燒物、6至8貫握壽司、捲壽司、茶碗蒸、湯碗以及甜點。

すし堤

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋2-5-31 月虎51番館 3F

交通：Osaka Metro堺筋線長堀橋站駅步行5分鐘／Osaka Metro御堂筋線心齋橋駅步行5分鐘



大阪omakase推介｜【5】鮨 けやき 心斎橋——14貫握壽司$697／近距離感受「一握入魂」職人精神

「鮨 けやき 心斎橋」是一間位於大阪心齋橋、充滿隱密感的江戶前壽司店，藏身在鬧區「美國村」的巷弄深處。該店以高品質的Omakase料理聞名，吸引了許多本地及海外的美食愛好者。餐廳採用溫暖的木質調，以9個白木吧台為主，近距離感受「一握入魂」的職人精神！而且餐廳的入口設計猶其獨特，非常適合需要隱私的商務宴請或紀念日慶祝。人氣Top 1套餐是13,200日圓（約$697）的嚴選壽司套餐，包括前菜、茶碗蒸、14貫握壽司、手卷以及湯品。

鮨 けやき 心斎橋

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-20 Bamboo Alley 2F

交通：地鐵禦堂筋線心齋橋站步行3分鐘／地鐵四橋線四橋站步行3分鐘



大阪omakase推介｜【6】おかざき——米芝蓮推介！

おかざき在大阪有2間分店，分別在北區堂島以及中央區東心齋橋。在2024年獲得米其林指南的肯定，2間店都強調使用當季天然食材，選用最當令、品質最佳的魚類。北區堂島店的店內，設有11個吧台座位，以及數個桌席和包廂，可容納約25人。顧客可以坐在吧台前，近距離欣賞壽司職人精湛的手藝！Omakase套餐價格為16,500日圓（約$870）。

おかざき

地址：大阪府大阪市北区堂島1-1-20

交通：JR東西線北新地駅步行約5分鐘／地下鐵御堂筋線淀屋橋駅步行約10分鐘



大阪omakase推介｜【7】千成寿司——米芝蓮2星

曾連獲大阪米其林2星的「壽司芳」結業後，於2005年在阪急淡路站前，開業「千成壽司」，也曾於2011年、2012年入選米其林1星名店，是當地相當人氣的餐廳。店內的壽司飯，使用了紅醋，帶點酸味！店內環境以簡單的水泥牆和白木為主，樓底也非常高。套餐價錢為18,600日圓（約$982）。

千成寿司

地扯：大阪府大阪市東淀川区菅原5-5-13

交通：阪急淡路駅徒步約5分鐘



大阪omakase推介｜【8】鮨 たくま——13貫握壽司$290

從本町站9號出口即達的「鮨 たくま」，運用了岡山縣產的米煮成壽司飯，搭配3種紅醋，並對海鮮進行熟成處理。而且還會從大阪中央市場和豐洲進口新鮮生海膽！店內也備有不同地方的酒，為菜色作點綴。午市套餐的價錢非常便宜，13貫握壽司的價錢只需5,500日圓（約$290）！

鮨 たくま

地址：大阪府大阪市中央区南本町3-2-11 日幸ビル 1F

交通：大阪Metro禦堂筋線本町站9號出口／大阪Metro堺筋線或中央線／堺筋本町站8號出口各徒步5分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略