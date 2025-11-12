東京5大失望景點出爐　晴空塔無懸念上榜　第一名「欠日本特色」

隨著日本旅遊熱潮的回升，許多遊客都會趁機前往東京遊玩。然而，近來日本旅遊達人林氏璧在臉書（Facebook）發起一項投票，調查「東京最讓人失望的景點」。結果出乎意料，知名商圈「上野阿美橫丁」成為台灣人票選的第一名失望景點，讓不少人感到驚訝。



這一排名也引發了不少台灣網友的討論，部分人認為這些景點只是因為是「單次旅行」的視角而顯得失望，而有經驗的旅行者則對這些地點有更深的理解。

台灣人最失望的東京景點曝光

根據旅遊達人林氏璧在其社群平台的分享，這項投票結果有些有趣的發現。來自台灣的投票顯示，上野阿美橫丁位居榜首，且不少網友認為，這裡的中文字太多，缺乏真正的「異國感」，讓人覺得不像是出國旅行的體驗。

中國與日本網友怎麼看？

這項投票的結果與中國大陸及日本網友的投票結果有一些重疊。根據大陸網友的評選，東京晴空塔也因為「景色不如預期」以及「商場普通」等原因成為失望景點。澀谷十字路口和原宿竹下通也分別位列前五，因為人潮過多、商店過於擁擠而引起不滿。​

然而，上野阿美橫丁的評價更是與大陸網友的一致反應相符。這個地方被認為有太多中式標示，讓人難以感受到日本特色，因此被認為失去出國的氛圍，而在日本網友中，東京晴空塔和澀谷十字路口也同樣排名前列，顯示出這些景點的確無法滿足所有遊客的期待。

台灣人票選的失望景點

​據最新統計，台灣人最失望的景點結果如下：

1. 上野阿美橫丁（17%）

2. 原宿竹下通（8%）

3. 東京晴空塔（5%）

4. 澀谷十字路口（5%）

5. 秋葉原電器街（3%）



其中，台灣人反映最多的問題是景點過於擁擠、商店相似、過高的價格等，而有44%的投票者則表示，「在東京沒有讓人失望的景點」，顯示出大多數人對這些知名景點持正面看法，並不覺得它們有任何不值得一遊的地方。

為何「熱門景點」也會失望？

不少網友在討論區表示：

「會失望的其實是沒有深入體驗過這些景點」



他們認為單次或簡單的遊覽未必能感受到景點的真實魅力。以東京晴空塔為例，有網友表示：

「如果你只是匆忙上去拍照，可能會覺得商店普通，但如果真的細心逛上一整天，就會發現它的多元特色」



此外，也有網友提到，這些知名景點大多是外國遊客的首選，因此人潮確實比較多，但這些景點也正因此具有代表性和獨特性，值得大家一探究竟。

