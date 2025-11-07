台灣入境｜機場免檢疫通道全取消 千萬注意！帶1物入境可罰100萬
撰文：陳映蓉
出版：更新：
台灣入境｜台灣旅遊｜台灣近日爆發首例非洲豬瘟疫情，當局宣布全面提升防疫政策，台灣各入境機場將廢除「免檢疫綠色通道」，並所有旅客行李實施全面X光檢查，若發現帶有違規豬肉製品入境，有機會被罰款最高100萬元台幣！
台灣入境｜各機場實施100%X光檢查
過往台灣各機場會依照起飛的國家，將入境旅客分為疫區與非疫區（紅綠線通道），並針對來自高風險國家的旅客行李進行全面X光檢查。
不過，由於近日台中梧棲一處養豬場出現首宗非洲豬瘟案例，台灣農業部及衛福部宣布全面提升防疫政策，並由2025年10月30日起，取消「免檢疫綠色通道」，未來所有入境班機將不再以「紅線」與「綠線」區分疫區或非疫區航班，所有入境旅客行李都必須進行全面X光檢查或開箱查驗，才能繼續通關入境。
台灣入境｜豬肉製品不能入境 違規最高罰100萬
根據農業部防檢局最新規定，所有「陸生動物」的肉類及其製品，無論新鮮、冷凍或熟成都不能隨意攜帶入境，當中包括牛、羊、豬、雞、鴨等肉類，以及肉乾、香腸、火腿、肉鬆、肉包、水餃、披薩、含肉泡麵等加工肉品都不能攜帶入境。
據當局規定，只有經過高溫滅菌、可常溫保存的罐裝或鋁箔袋裝肉品，且符合檢疫條件者，才可能例外准許入境。例如：經認可的罐頭、滅菌速食麵調理包、高湯包、不含肉類的泡麵等。
根據《動物傳染病防治條例》若被發現攜帶豬肉入境，初犯者將被罰款新台幣20萬元（約港幣5萬元），再犯者則將被罰款新台幣100萬（約港幣25萬元）。