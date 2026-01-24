泰國旅遊注意｜看不懂泰文中文菜單貴3倍　親身經歷教1招化解高價

泰國旅遊到餐廳吃飯，外國人本地人價格不同！先前Threads上有網友貼出一張圖片，上面寫著「Longan Honey 500G 465BAHT」，意思就是龍眼蜜500公克465泰銖。不過，下方又寫著「น้ำผึ้งลำไย ๕๐๐ กรัม ๑๔๕ บาท」，意思就是龍眼蜜500公克145泰銖。兩者價差甚鉅，分明是讓外國人付更多錢，看不懂泰文，該如避免這種情況呢？



貼文一出後吸引網友回應：

「遊樂園、動物園那種不同價格能理解，但這種就是單純想要賺觀光客的錢」

「連東北外府的收費觀光瀑布區（在地人假日去處）都是外國人本地人兩種價，價差還看過五倍十倍的，幸好我講泰文，副駕女友（泰國人）也直接幫我買本地人價，從來沒付過外國人價」

「如果從國外人多收一點錢，真的幫忙維護古蹟和自然環境，我倒沒所謂，甚至我現在來這邊打工，以前在泰國的國中教過書，仍然樂意。但如果這些錢沒有怎樣回饋到本地社會，我就會比較不爽」



去泰國旅遊小心了！看不懂泰文菜單貴3倍

不同語言不同價格的事情不只一樁，同一位網友也曾在Threads上發文寫到，

有不少泰國觀光區的店，同一間店裡泰文菜單最便宜，英文菜單通常1.5～2倍，中文菜單上限我看過最誇張的是3倍，結語：語言的力量很重要。

《風傳媒》編輯也親身經歷過，外國人要被多收錢的情況。在知名景點廁所外面，泰文寫著「๕ บาท（譯：5泰銖）」，英文卻寫著「10 BAHT（譯：10泰銖）」。《風傳媒》編輯會泰文，帶著一樣要去上廁所的朋友，拿錢給廁所收費阿姨，還特別說「สองคนสิบบาท（譯：2人10泰銖）」，阿姨就直接收下了10元，而非要求我們兩個付10元，可見會看泰文在泰國比較不會被騙。

用1招秒化解不怕被敲竹槓

泰文因為字體歪歪扭扭，讓許多人不易辨識，如果看不懂泰文，很難辨識多一個圈少一個圈差在哪裡。遇到這種情況該怎麼處理呢？《風傳媒》編輯建議，可以直接打開Google翻譯APP，按下右下角的相機，直接對著泰文照相，就能直接翻譯成中文。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：去泰國旅遊小心了！看不懂泰文菜單貴3倍，用1招秒化解不怕被敲竹槓】