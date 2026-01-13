馬年內地11景點｜屬馬/名有馬免費入場！新疆賽里木湖+故宮博物院

馬年內地景點優惠｜生肖屬馬、名字帶馬字的朋友有福啦！內地多個景點推出馬年優惠，凡生肖屬馬、名字帶馬字的旅客，前往指定景點都可享有免費進入景區優惠，當中不但有被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的新疆賽里木湖；亦有終年積雪、白雪皚皚的陝西太白山，有興趣的朋友即看內文了解更多！



2026年內地有什麼免費景點？

馬年內地景點【1】江西廬山──國家5A級景區／亞洲最大的土壩水庫

由2月17日至2027年2月5日（不含五一、十一），屬馬的旅客於生日當月可免費進入廬山景區（門票原價160元人民幣）；於2026年全年，可免費進入江西廬山西海風景名勝區（門票原價60元人民幣）。其中廬山西海屬國家5A級景區，屬亞洲最大的土壩水庫，該處擁有約997座五畝以上島嶼，均是由水庫蓄水而形成，島嶼錯落有致，水質清澈見底，景色非常壯麗，是到江西必訪的景點之一。

馬年內地景點【2】江西龜峰──國家5A級景區／世界自然遺產

於2026年全年，屬馬的旅客於生日當月可免費可免費進入江西龜峰景區（門票原價50元人民幣）。龜峰共有36峰，因山石相疊，遠遠看去就像一隻隻巨龜而得名。龜峰屬世界自然遺產，同時亦是國家5A級旅遊景區，是喜歡自然景觀的朋友必訪景點。

馬年內地景點【3】山東十笏園──十笏園博物館／長江以北最完整江南園林

即日至2月16日，所有生肖屬馬、姓馬的外地旅客，可免費進入灘坊市十笏園博物館（門票原價22元人民幣）。十笏園坐落於濰坊市濰城區胡家牌坊街，迄今已有一百多年的歷史，是長江以北保護最完整的江南風格園林。該處建有假山、瀑布、池塘、小橋，處處瀰漫著優雅的氣氛，是別具人文氣息的景點。

馬年內地景點【4】新疆賽里木湖──被譽為「大西洋最後一滴眼淚」／「冰推」自然奇觀冬季必睇

2026年全年，屬馬的旅客於生日當天可免費進入賽里木湖景區（門票原價70元人民幣）。賽里木湖為中國新疆博爾塔拉蒙古自治州一處高山湖泊，以清澈湛藍的湖水和秀麗風光聞名，被譽為「大西洋最後一滴眼淚」，該地四季景色分明，在冬季，幸運的話更會看到被稱為「冰推」的自然奇觀，是到訪新疆必去的景點。

馬年內地景點【5】湖北隨州大洪山──佔地4,000餘畝／擁百座島嶼／華中瑤池

即日至3月31日，屬馬、名字中含「馬」字及同音、漢字近音的旅客，可免費進入隨州大洪山名勝風景區（門票原價70元人民幣）。大洪山景區佔地4,000餘畝（約260萬米），當中的琵琶湖，因其湖光山色優美、島嶼眾多，故被譽為「華中瑤池」，是該地區的核心景觀之一。而湖北咸寧還有以溫泉和園林景觀聞名的楚天瑤池溫泉，旅行時可順道安排在行程內。

馬年內地景點【6】湖北沔陽小鎮──欣賞皮影戲／品嘗「沔陽三蒸」

2026年內地春節假期（2月15至23日），屬馬、名字中含「馬」字的旅客，可免費進入沔陽小鎮（門票原價80元人民幣）。沔陽小鎮集水鄉風情、歷史文化於一身，除了可品嘗當地特色美食「沔陽三蒸」外，還可欣賞皮影戲、穿上漢服打卡或是乘船遊湖等活動。

馬年內地景點【7】遼寧瀋陽──必訪瀋陽故宮博物院／中國保存完好的兩座古代宮殿建築群

即日至3月4日，屬馬遊客（每日限量5000張），可免費參觀（門票原價50元人民幣）瀋陽故宮博物院一次。瀋陽故宮建於1625年，是中國保存完好的兩座古代宮殿建築群之一。博物院內藏有大量舊皇宮遺留下來的宮廷文物，可藉此窺探古人的生活景況，是文物愛好者必去的景點。

馬年內地景點【8】甘肅武威雷台──出土國寶級文物「馬踏飛燕」聞名

即日起，甘肅武威雷台、文廟、天梯山石窟等5大景點，屬馬的旅客可免費進場（門票原價80元人民幣）。其中武威雷台是甘肅武威著名的歷史遺址，以出土國寶級文物「馬踏飛燕」聞名，同時亦是國家4A級旅遊景區，亦是文物愛好者必訪景點。

馬年內地景點【9】河南欒川天宇紅豆杉──杉樹四季常青／十潭九瀑美譽

即日至3月31日，河南欒川天宇紅豆杉景區免費開放予屬馬或姓馬的旅客（門票原價80元人民幣），天宇紅豆杉景色優美，林內種滿一大片紅豆杉樹，杉樹四季常青的枝葉間掛滿了一串串紅果子，於秋冬時份更會與遠處的紅葉互相輝映，此外，景區內的山水瀑布景色優美，更有十潭九瀑之稱，是到河南旅行必去的景點之一。

馬年內地景點【10】陝西太白山──青藏高原以東的第一高峰／終年積雪美景

2026年全年，凡生肖屬馬的旅客，全年可免費進入太白山（門票原價80元人民幣）。太白山又稱為太一山，其主峰拔仙台海拔高達3771.2米，是內地青藏高原以東的第一高峰。山上終年積雪，有著白雪皚皚的浪漫景致。而在內的太白山國家森林公園設有纜車可快速登頂，藉此觀賞太白山的美景。

馬年內地景點【11】陝西紅河谷──觀賞靜林寺、顯洞寺、斗姆瀑布、百瀑潭

2026年全年，凡生肖屬馬的旅客，全年可免費進入紅河谷景區（門票原價60元人民幣）。紅河谷的主要景區紅河谷森林公園，可直通太白山景區，而從公園內可看到靜林寺、顯洞寺等宗教文化古蹟，亦有斗姆瀑布、百瀑潭等氣勢磅礡的瀑布景觀，是欣賞自然景色的勝地。

