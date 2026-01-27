高鐵退票攻略｜零手續費3步即退+把握2黃金時間　附教學+注意事項

大陸黃金週｜香港高鐵退票規則｜每逢農曆新年都是返鄉或旅遊熱潮，高鐵票往往一票難求，許多人為了保險起見都會先「搶飛」再說。但如果行程臨時有變，或者搶到了更理想的班次，便要捱昂貴的退票手續費。不過有好消息！根據中國鐵路12306的最新規定，只要掌握零手續費的2大黃金時間點，就能全額退款。即看2026高鐵退票攻略啦！



高鐵退票攻略｜零手續費？2大黃金時間？

由2月2日起，旅客於12306綫上票務平台，購買高鐵車票後，即使更改行程也可於綫上完成改票及退票手續，毋須到車站辦理，方便快捷！只要在購票支付成功30分鐘內且在開車前4小時以上，自行線上免費辦理退票！

購票人如使用電子支付購票，票款將按原渠道退還；如使用積分購票，將按原渠道返還積分，返還積分的有效期不變。不過值得注意是，同一購票人每日只限辦理一個訂單的免費退票，而且改簽車票、預約或候補購票等情況並不適用。如果旅客是在車站票務窗口誤購，則必須當場提出，由工作人員即時處理。

只要在購票支付成功30分鐘內且在開車前4小時以上，就能線上辦理免費退票！（資料圖片）

高鐵退票攻略｜鐵路12306教學

鐵路12306教學｜步驟1：選擇要退回的車票

按首頁下方【訂單】，再按【已支付】轉至【未出行訂單】頁面 ，按所需退回的訂單，再按【退票】。若訂單只有註冊用戶的車票，於登入賬戶後，選擇【本人車票】，再按需要退回的車票

鐵路12306教學｜步驟2：確認退票

進入「退票確認」頁面，核對所需退票之資料後，按下方【確定退票】

進入「退票確認」頁面，核對所需退票之資料後，按下方【確定退票】（MTR官方圖片）

鐵路12306教｜步驟3：完成交易

完成退票後會獲得系統發出「退票成功通知」

高鐵退票攻略｜有什麼需要注意？

高鐵退票有什麼需要注意？（新華社）

1. 如果你錯過了上述的2大黃金期，退票費會按照以下比例從票價中扣除，剩下的才會退給你：

列車出發前8天或以上：退回95%票款

列車出發前7天至48小時：退回70%票款

列車出發前48小時內：退回50%票款



2. 已更改的車票，不可退票

3. 退票時，須提供乘車人購票時所使用的身份證明文件及訂單號碼

（全文完）