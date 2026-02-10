旅遊保險比較2026｜8大優惠推介！買邊間好？價錢低至$11日起

旅遊保險比較｜旅遊保險推介｜旅遊保險推薦｜旅遊保險優惠｜訂好機票之後第一件事要做的，不是訂酒店、計劃行程，而是買旅遊保險！今次《香港01》好食玩飛就會為大家推薦香港坊間8款最熱門的旅遊保險，優惠保費低至$11／日，部份保險連唔見iPhone、家居失竊，甚至私人原因取消都有得保！想知邊份旅遊保險最抵買、CP值最高？立即拉下看！



買完機票記得要立即買保險，萬一行程有變都有機會獲得賠償。（小紅書＠peiying）

📊旅遊保險2026保障比較表（含保費預算） 公司 — 指定計劃 醫療保障 延誤/超賣 特色亮點 5天估算總保費 STARR — 尊貴 $150 萬 延誤 ✅ / 超賣 ❌ 大部份運動都無限制、送SIM卡 HK$175（平均$35/日） Allianz — 金 $200 萬 延誤 ✅ / 超賣 ❌ 因私事取消賠75% HK$145（平均$29/日） AXA — 至尊 $100 萬 延誤 ✅ / 超賣 ✅ 航班超賣有得賠、小童免費 HK$224（平均$45/日） 藍十字 — 尊尚 $120 萬 延誤 ✅ / 超賣 ✅ 醫療保障全面，跌打、物理治療都有得Claim HK$209（平均$42/日） 蘇黎世 — 優選 $150 萬 延誤 ✅ / 超賣 ✅ 自駕遊有$1.5萬自負額保障 HK$374（平均$75/日） 保誠 — 旅遊樂 $120 萬 延誤 ✅ / 超賣 ❌ 無墊底費、高風險運動都保 HK$235（平均$47/日） FWD — 頭等 $150 萬 延誤 ✅ / 超賣 ❌ 任何原因取消都賠 50% HK$223（平均$45/日） MSIG — 計劃 A $200 萬 延誤 ✅ / 超賣 ✅ 航班延誤1小時即入 Lounge，首設行李箱維修保障 HK$195（平均$39/日） ＊以上估算總保費以5天亞洲行程（例如日本／泰國）配合優惠碼計算。

旅遊保險比較2026【1】STARR卓悅遊 —— 低至$11/日、送2日無限數據

STARR卓悅遊最強賣點是業餘運動「無限制」保障，比較適合喜歡滑雪、潛水的朋友，同時包笨豬跳、熱氣球等運動，且不設高度或深度限制。而海外緊急醫療費用保障、人身意外保障高達$150萬！如果萬一要取消旅程及提早結束行程，最高可獲$50,000保障，至於個人財物合共有$48,000保障，另有天災及恐襲保障、「外遊警示」伸延保障、行李延誤保障等等，而且毋須自負額及墊底費、擁有24/7全球緊急支援服務。

單次標準計劃低至$11/日！不過要留意，標準計劃只保障意外死亡及永久傷殘、燒傷、醫療費用及全球緊急支援，並不保個人財物、旅程延誤或取消等等，適合去滑雪、潛水又想「平平地」有份保障的朋友。現時投保還會送2日自由鳥「遨遊SIM」亞洲12地外遊無限數據！

STARR卓悅遊新年快閃旅遊保險7折優惠

推廣碼：STARRTRIP

推廣期：2026年1月21日至2026年2月23日止



旅遊保險比較2026【2】Allianz安聯 —— 私人原因可取消／家居爆竊都保

Allianz安聯最強賣點是「金計劃」可保障私事突然需要取消或更改旅程！無論原因是突發工作安排、簽證延誤、活動取消、寵物或家人緊急情況等等，都可以獲得保障，但需承擔25%的自負額。不過要留意，此項保障受條款約束，如保單簽發日期距離保險顯示的出發日期少於6天，將不會獲得保障。

金計劃還有「家居保障」，旅行期間居所遭爆竊，都可享有每件限額$3,000的賠償，最高上限可獲$20,000。不過要留意！最便宜的銅計劃不包括行李及個人財物、流動設備被盜等保障，跟大多數保險公司一樣只有醫療保障。

旅遊保險比較2026【3】AXA安盛 — 航班超賣有得賠／同行子女免費受保

AXA安盛旅遊保險最強賣點是航班超賣有得賠！航空公司經常超賣機位，如果到櫃檯check-in才發現沒有機位，大多數保險公司都會認為是航空公司經營失當，應該由航空公司安排賠償，而非保險公司，所以絕大部份旅遊保險都不包因超賣而導致的行程延誤。

不過AXA至悠及至尊計劃，就保障因航空公司超賣而產生的住宿及膳食費用。而且同行18歲以下的子女，不限人數統統都可以免費受保（但醫療費用及個人意外的保額較低）！

不過要留意，個人行李財物保障有20%自負額，無法Claim盡，而且最便宜的至樂計劃是不包遺失手機、手提電腦及平板電腦的賠償。

AXA安盛網上投保65折優惠

優惠碼：AXATRAVEL35

推廣期：即日至另行通知



旅行最怕水土不服，所以一般保險最便宜的計劃都會有基本的醫療保障（小紅書@端SAMA）

旅遊保險比較2026【4】Blue Cross藍十字 —— 機位超賣有得賠／回港後覆診可睇中醫、物理治療

Blue Cross藍十字旅遊保險最強賣點是無論選用便宜或昂貴的計劃，都可享有相同的保障項目，只是保額上有略有差異。而且醫療保障是全港最細緻，假如旅行期間染病，回港後90日內需要覆診，無論是中醫（跌打、針灸），還是物理治療、脊椎治療都可以索償。

同時亦提供航空公司機位超賣保障，假如受保人不獲航空公司賠償，都可以跟藍十字申請住宿和膳食費用補償，連受影響而不能取消的演唱會門票都可獲申請。另外，旅程取消保障還包括旅程預定出發日期前7天內受保人寵物身故而需要取消旅程。甚至18歲以下受保人的學校考試或公開考試被重新安排到旅行期間而需要取消旅程都有保障。

Blue Cross藍十字旅行保險65折優惠

優惠碼：65YEAH

推廣期：即日至另行通知



旅遊保險比較2026【5】Zurich 蘇黎世 —— 自駕遊超強保障／婚攝都有保障

Zurich 蘇黎世的旅遊保險最強賣點是擁有極高額的租車自負額保障，假如車輛在租用期間發生意外，需向租車公司賠償「自負額」，都可以獲得補償，而且金額高達$15,000！更特別提供「婚照拍攝及海外旅行結婚保障」，無論是取消婚照拍攝套票／海外旅行結婚套票、遺失結婚戒指、結婚禮服及其配飾，還是更改婚照拍攝地點都有保障。

不過保費最便宜的易選計劃只覆蓋醫療相關的保障，旅程取消、個人財物都無保障，要獲得更好的保障就要選特選計劃或優選計劃。

Zurich 蘇黎世旅遊保險7折優惠

優惠碼：FLASH30

優惠期：即日起至2026年2月22日



旅遊保險比較2026【6】Prudential 保誠 — 無自負額／包高風險運動

Prudential保誠最強賣點是所有項目索償都不設墊底費，行李及個人財物有高達$20,000的保障，而且若遺失或損毀的行李或個人財物，購入不足兩年時，將以新購價賠償，每件最高可獲$5,000賠償，不過手提電話並不包括在內（但手提電腦、平板電腦、相機等等，可申請索償），而且記得要在遺失24小時內向警方報失。

而且高風險運動都有保障，例如滑雪、滑水、跳傘、水肺潛水（不深於45米）都100%承保，醫療支援保障及人身意外保障分別最高保障額高達$1,200,000。

滑雪容易遇到意外，所以喜歡滑雪的朋友建議要買一份適合的保險。（小紅書@咩咩酱Kaky）

旅遊保險比較2026【7】FWD富衛 —— 個人財物不設自負額／私人原因取消都賠50%

FWD富衛旅遊保險分為經濟、特選及頭等3款，經濟計劃只集中醫療保障，如果需要更多保障就要選特選及頭等，當中保障行李及個人財物損失，假如手提電話、電腦、平板等流動設備被盜，都可以索償，而且不設自負額。而頭等計劃特設因任何原因取消旅程或更改旅行日期保障，可賠償50%，最高$25,000

FWD富衛旅遊保險7折優惠

優惠碼：HAPPY30

推廣期：由即日起至2026年02月28日



旅遊保險比較2026【8】MSIG 三井住友 — 延誤60分鐘免費入Lounge／行李維修服務

MSIG 三井住友最強賣點航班延誤超過60分鐘可免費指定機場貴賓室，就連最便宜的計劃C都有這項保障，如航班延誤每5小時更可獲賠償高達$300，並提供航班改道、航班超額預訂及錯過交通轉乘保障。MSIG還有全港首創的行李維修保障，受保人回港後可聯絡MSIG，維修公司將上門提取行李箱進行維修，維修完畢後再送回。

雖然最便宜的計劃C都擁有不少保障，例如行程延誤都可以賠，但不少網民反映MSIG索償比較困難。

MSIG三井住友旅遊保險55折優惠

優惠碼：MSIG10

推廣期：由即日起至2026年2月28日



旅遊保險打風延誤或取消有無得賠？

出發當天遇到颱風、暴雨，導致延誤或取消，保險公司是否會提供賠償呢？原來賠不賠涉及3個關鍵因素！

1. 投保時間

投保時間點可說是關鍵！保險公司一般只承擔「未知」的風險，如果天文台已經發出一號戒備信號或熱帶氣旋預警，甚至已預計颱風襲港後才購買保險，便會被視為「已知風險」，保險公司將拒絕受理因颱風造成的損失。所以一般來說，訂購機票後應該立即購買旅遊保險，才能獲得最大的保障。

2. 延誤及取消時數

就行程延誤作出索償，需要滿足保險公司的「延誤時數」，一般需要延誤達5或6小時才符合賠償資格；而「取消行程」一般需要行程延誤超過24小時，導致受保人決定取消整個行程，才能獲得賠償。留意，保險公司的保障通常是指「第一程由香港出發」的延誤，假如是在外地轉機時出現延誤，有機會無法獲得賠償，詳情建議細閱保單條款是否包括「轉機延誤」。

3. 官方證明文件需提及關鍵字

受保人必須獲得航空公司發出的延誤證明書，延誤原因必須寫明「Bad Weather（惡劣天氣）」或「Typhoon（颱風）」，並列出原定出發時間及最終出發時間（或取消時間）。如果取消行程，受保人需先向航空公司及酒店申請退款，並取得「無法退款證明」或顯示退款金額的文件，未能退回之餘額方可申請索償。

