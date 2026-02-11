長隆全新神馬園直擊｜馬年好去處!騎士劇場等6亮點　新年親子必去

馬年將至，想感受最濃厚的年味？廣州長隆旅遊度假區於星期二（10日）正式開展「福運加馬」新春活動！《香港01》記者率先抵達現場，為大家直擊這個馬年最強的新春盛事。長隆野生動物世界有全新的「神馬園」正式開鑼，當中包括集結全球頂尖高手的馬戲盛典，整個園區已被喜慶的紅金配色與馬年裝飾包圍，氣氛非常熱鬧，絕對是今年春節親子活動的首選目的地！



廣州長隆野生動物世界日前推出全新主題展區——「神馬園」，並同步開展「福運加馬」新春主題系列活動！活動以「馬文化」為核心，為遊客打造集珍稀馬種展示、沉浸式文化體驗及主題演藝於一體的春節度假目的地。

全新「神馬園」2月10日開幕。（長隆提供）

記者現場直擊開幕禮盛況，當中「加馬方陣」巡遊成為全場焦點。巡遊陣容鼎盛，溫血馬、純血馬、設特蘭矮馬、法拉貝拉矮馬、廣西矮馬及蒙古馬等多種名駒整齊亮相，連角馬、斑馬等動物朋友亦加入隊伍。

活動搭配抽象創意方陣、活力樂隊與萌趣人偶，現場氣氛極其熱烈！還有「加馬」福運捲軸在隊伍中徐徐展開，傳遞新春福氣時，現場歡呼聲不斷，紛紛駐足打卡，年味十足。現場更設有「百人加馬，共創2026」創意簽到環節，將新年心願投入特製「加馬箱」領取祝福卡。

長隆新年必睇亮點【1】遊全新神馬園 看神奇珍馬

全新開放的「神馬園」是今次活動的重頭戲！展區內匯聚了身披緞面光澤毛髮、姿態優雅挺拔的各類名馬。現場所見，溫血馬、純血馬，以及極受小朋友歡迎的設特蘭矮馬、法拉貝拉矮馬等均悉數登場。記者不僅近距離觀賞，更參與了親手投餵環節。當馬兒溫馴地從手中吃過草料，這種親切互動的感覺非常治癒！

長隆新年必睇亮點【2】騎士劇場 高質感馬術盛宴

另外，「騎士劇場」每日上演精彩馬術表演。專業騎手與駿馬默契配合。記者在現場觀看時，聽到馬蹄聲與音樂節拍完美融合，當看到騎手在奔馳的馬背上完成高難度的跨越動作時，記者與身邊的觀眾都齊齊叫了一聲「嘩」，場面極度震撼，絕對是新春期間不容錯過的視覺享受。

長隆新年必睇亮點【3】自駕區小火車 穿越東非大草原看馬

來到長隆野生動物世界，當然要坐上經典的森林小火車！小火車會穿梭於東非草原展區，記者更驚喜發現成群斑馬就在車旁擦身而過，近距離目睹牠們在草地上自由奔馳，與開幕的神馬園名駒相比，更多一份大自然的原始野性美，讓大家一次過飽覽不同品種的馬類姿態。

長隆新年必睇亮點【4】乘空中纜車「高空看馬」

想用另一種角度看動物？園內的空中纜車是必試項目。記者坐在透明底的水晶車廂內，從高空俯瞰整個園區，能全方位飽覽長頸鹿、天鵝、斑馬等動物家族的新春動態，亦能清晰看到園內的全景，視野開闊，觀賞體驗一流，非常推薦體驗打卡。

長隆新年必睇亮點【5】動物天團花式送福 精彩加「馬」

除「神馬」外，長隆的明星動物也齊齊賀歲。全球唯一大熊貓三胞胎「萌帥酷」領著廣府「千金」妹珠亮相，祝大家新一年財源滾滾。還有八代同堂的樹熊家族在樹上「抱團歡聚」，寓意抱緊好運。加上長鼻猴俏皮納福與霸氣老虎，記者走在園區內，感受到熱烈的充滿生機的賀春氣勢。

長隆新年必睇亮點【6】多園聯動 財神村與馬戲精彩不斷

除了野生動物世界，長隆度假區其他主題園區同樣精彩。歡樂世界的「財神村」有財神齊聚與非遺鰲魚燈表演，充滿財氣。國際大馬戲則集結23國精英同台獻藝，上演「人馬合一」的奔騰奇觀，視覺效果極其震撼。在飛鳥樂園能夠觀賞百鳥飛歌，更有狐蝠展翅送上「福到」寓意，讓整個遊玩行程豐富充實。

玩到盡興，還可以入住三大主題酒店延續年味！長隆酒店有財神巡遊派發利是」，寓意新一年行大運；小朋友則最愛熊貓酒店的新春晚安故事會。想嘆美食及貪方便？香江酒店主打正宗粵菜，而且行去動物世界北門只需8分鐘，玩累了幾步路就能回酒店休息，對一家大細來說真的極之方便！

長隆今年的新春主題非常有誠意，全新神馬園不只單純展示，更將科普與互動結合，可以在歡樂氛圍中認識各種名駒，現場亦可以親身感受到萬馬奔騰的震撼，蓬勃的生命力確實能為新一年帶來滿滿幹勁。配合園內小火車和空中纜車的多維度體驗，行程豐富又獨特。無論是想幫小朋友放電，還是想一家大細感受熱鬧年味，長隆絕對是新春必去之選！

想為新一年「福運加馬」，開啟「一馬當先」的好運氣？除上述精彩亮點，長隆度假區還有更多驚喜餐飲與住宿體驗等著大家親身發掘！記得立即登入長隆官網查看更多詳情，搶先鎖定你的馬年行大運之旅啦！