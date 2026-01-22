廣州花市11區攻略　必打卡越秀百年花市荔灣水上花市　附時間地點

廣州2026年迎春花市安排正式出爐。隨着1月16日全市11區安排悉數公布，這份延續多年的「花城春日約定」再次如約而至。



「行花街」這一深植於廣府血脈的傳統年俗，不僅吸引着本地市民賞花購花、迎接新春，也持續向八方遊客生動展示着「廣州過年 花城看花」的獨特魅力。

以下是廣州各區花市的具體時間、地點與特色亮點，助您規劃一趟地道又豐富的花城新春之旅。

1. 越秀區

越秀西湖花市是廣州最具代表性的傳統花市，承載了廣府年俗文化和廣州城市記憶，素有「百年花市」之稱。

越秀西湖花市

時間：2月13日（年廿六）上午8:30至2月17日（年初一）凌晨2:00，為期4天

地點：越秀區西湖路、教育路



2. 海珠區

（1）濱江花市

廣州唯一設於珠江邊的迎春花市，可以享受一邊賞花一邊賞水的「雙料娛樂」。

濱江花市

時間：2月14日（年廿七）上午8:30至2月17日（年初一）凌晨2:00，為期3天

地點：海珠區濱江西路（人民橋以東至解放橋以西）、寶崗大道（濱江西路口至南華西路口）



（2）福馬溪遊．江南西迎春花街

江南西路在1995年至2001年，曾是海珠迎春花市舉辦地。近年來，海珠區常在江南西路碧水瑤溪牌坊及沿岸一帶，以「花街」形式延續市民對江南西花市的記憶。

福馬溪遊．江南西迎春花街

時間：2月6日至2月14日

地點：海珠區江南西路碧水瑤溪牌坊及沿岸



（3）海珠水岸花市

市民遊客可以在水岸花市舉辦期間，於現場購花賞文創品美食，參與花車巡遊及電競派對，感受「潮流遊樂場」的樂趣。

海珠水岸花市

時間：2月4日至16日每天10:00至22:00

地點：海珠區廣州塔廣場西廣場



3. 荔灣區

（1）荔灣迎春花市

花市將結合西關美食與非遺體驗，打造集「逛、賞、品、玩」於一體的沉浸式迎春盛宴，讓市民在花香與煙火氣中感受最地道的廣府年味。

荔灣迎春花市

時間：2月14日（年廿七）至2月16日（年廿九，除夕），為期3天（2月14日、15日從上午8:30至晚上12:00；2月16日從上午8:30至次日凌晨2:00）

地點：荔灣區荔灣路



（2）荔灣水上花市

融合嶺南花卉、廣府文化、馬年主題的特色花船將浪漫啟航，讓遊客在搖曳舟船間領略「水秀花香」的荔灣魅力，重現水上花市的古韻新姿，打造「繁花經濟」生態，塑造「廣州過年 花城看花」文旅IP中鮮活的嶺南民俗展示窗口。

荔灣水上花市

時間：2月12日至14日

地點：荔灣區荔灣湖公園、荔枝灣涌、粵劇藝術博物館三大片區的水陸空間



4. 天河區

暫別一年後，天河迎春花市重回天河體育中心。市民遊客可以在天河花市，體驗一邊賞花一邊欣賞廣州新中軸線美景的多重娛樂。

天河迎春花市

時間：2月13日（年廿六）8:30至17日（年初一）凌晨2:00

地點：天河體育中心



5. 白雲區

本屆白雲花市在玩轉過往科技互動、文化沉浸、全域狂歡等創意基礎上全面升級，將設置8個具有幸福意義的「八駿呈祥·尋馬納福」互動打卡點，更有壓軸大戲「天馬行空」奇幻表演，「馬」味十足。

全場將年花、年貨、公益、美食、遊玩彙集一體，勢必成為感受「年味最廣州」的絕佳地點，讓行花街「趣」處多多。

白雲花市

時間：2月14日（年廿七）9:00至2月16日（年廿九，除夕）22:00，為期3天

地點：白雲區雲城東路白雲萬達廣場



6. 黃埔區

2026年黃埔迎春花市活動將以「3+N」的模式，在海絲城片區、科學城片區、知識城片區同時舉辦。各街鎮開設N個鮮花售賣點，賡續花市記憶、增強煙火氣。

黃埔迎春花市

時間：2月12日（年廿五）至2月16日（年廿九，除夕）

主會場：海絲城片區

地點：黃浦區黃埔公園

分會場：科學城片區

地點：黃浦區水西路蘿馨直街

分會場：知識城片區

地點：黃浦區南起步區開放一路

各街鎮N個鮮花售賣點：由各街鎮自定



7. 花都區

本屆花市將以「花開空港，潮湧花都」為主題，共規劃各類展銷檔位268個，品類齊全，涵蓋年桔、盆花、桃花等傳統年宵花卉，並特設花都特色展區。

在延續傳統「行花街」習俗的基礎上，還將結合花都民俗與新潮文化，圍繞「花卉+」理念，引入數字科技與創意元素，設置四大主題板塊，進一步拓展文化內涵、增強體驗互動。

花都區

時間：2月14日（年廿七）上午9時正式開市，持續至2月16日（年廿九，除夕）22時，為期3天

地點：花都區花城街東邊村廣州花卉之都園區



8. 番禺區

設有花卉年桔檔、工藝品檔、年貨食品檔、茶飲咖啡檔、非遺潮玩公益檔等檔位。不僅滿足市民購花賞花需求，還能為花藝達人、手作人及美食商家提供技藝綻放舞台。

番禺迎春花市

時間：2月12日（年廿五）至2月16日（年廿九，除夕）9:00至23:00，為期5天

地點：番禺區南村鎮萬博中心商業街（位於吉盛偉邦東側，2025年番禺區迎春花市主會場所在地）



9. 南沙區

將設鮮花區、年桔區、春聯區、年貨工藝品區。滿足市民和遊客購花賞花，購買年貨及賀年工藝品等需求。

南沙區

時間：2月10日（年廿三）至2月15日（年廿八），為期6天。（其中2月10日至14日展銷時間為每天10:00到22:00；2月15日撤市時間為21:00）

地點：南沙區南沙街道海濱路（太極公園旁）



10. 從化區

共設置年桔、文創、花卉盆景、揮春、水族、預包裝食品、美食及公益等展區，覆蓋各種新春需求，為市民提供了一站式採購遊玩體驗。

從化迎春花市

時間：2月12日（年廿五）9時至2月16日（年廿九，除夕）22時

地點：從化區風雲嶺濕地公園



11. 增城區

本屆花市規劃各類展銷檔位，品類齊全，涵蓋年桔、盆花、桃花等傳統年宵花卉，並特設增城特色展區。

無論市民遊客是偏愛經典的年桔盆景，還是鍾情於新穎的精品花卉，都能在此一站式購齊，裝點家園喜迎新春。

增城迎春花市

時間：2月11日（年廿四）9時至2月16日（年廿九，除夕）22時，歷時6天

地點：增城區增城廣場北廣場



滿城繁花已備好，笑語歡聲待君來。廣州歡迎您，一同「行花街」！