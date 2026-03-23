2026福布斯星級酒店｜澳門35間酒店上榜!人均$425起+專屬管家服務

福布斯旅遊指南2026｜澳門酒店｜《福布斯旅遊指南》近日公布了2026年星級酒店名單，今年共有1,728間全球酒店上榜，當中343間酒店獲得五星評級，而澳門酒店有35間上榜，更有多達28間酒店榮獲最高五星評級！《香港01》「好食玩飛」整合入圍星級酒店名單的澳門酒店，即看內文！



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什麼是福布斯旅遊指南？五星、四星、推薦有什麼分別？

《福布斯旅遊指南》是全球唯一專注於奢華酒店、餐廳、水療中心及郵輪的星級評定服務機構。《福布斯旅遊指南》的評鑑堅持不接受任何公關安排、70%評分取決於服務而非硬體、並採用匿名方式考察，因應表現而評鑑出五星級、四星級和推薦級指標。

與一般酒店的星級評等不同，國際間常用的星級評等通常專注於豪華設施、精緻裝潢、員工配置等；而《福布斯旅遊指南》則更重視於「服務」，以900項嚴謹的客觀標準（是／否題）為評級基礎，例如：接線生是否在鈴響3聲之內接起電話；員工是否使用了俚語；除了整理床鋪，員工是否觀察客人的習慣等，檢視酒店在「無人注視時」的服務細節、熱情度和一致性。

一般而言，能獲得五星級評分的酒店代表著在設施及服務方面的體驗「近乎完美」，而四星級則是在900項評級基礎中大多數表現出色，而推薦級則是在部分細節上未能達標，但仍然值得一訪的酒店。

福布斯旅遊指南2026——五星級酒店篇

（部分酒店內另設有不同大樓提供全套房或公寓房型，因此會出現一間酒店多次上榜的情況。）

福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【1】澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）位於氹仔孫逸仙博士大馬路，鄰近官也街及星皓廣場，地理位置優越！酒店提供216間客房及套房，設計帶有度假風情，落地玻璃窗除了坐擁澳門海景，客房內的圓型浴缸亦一絕！酒店設有室內游泳池及娛樂場，為你提供高級的休閒娛樂！

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

房價：人均HK$471起（澳門海景大床客房）

地址：澳門氹仔廣東大馬路

交通：關閘乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【2】澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）

澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）地處澳門銀河度假城內，鄰近度假城、官也街、澳門teamLab超自然空間等景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店共有256間全豪華套房和度假別墅，套房均設有私人浴池，別墅設有私人泳池花園，非常奢華！酒店亦配備室內及室外泳池、兒童遊樂場、健身室、水療中心、免費泊車、餐廳及池畔酒吧等設施。

澳門悦榕莊（Banyan Tree Macau）

房價：人均HK$3,084起（路氹泉悦特大床套房）

地址：澳門蓮花海濱大馬路

交通：排角站步行10分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【3】澳門銀河嘉佩樂（Capella at Galaxy Macau）

澳門銀河嘉佩樂 (Capella at Galaxy Macau) 坐落於澳門銀河綜合度假城內，樓高 17 層，僅提供93間全套房及空中別墅。最大的特色是空中別墅均配備私人透明無邊際泳池及室內冬季花園，將奢華度假感搬進路氹城中心。此外，酒店更邀得名廚江振誠合作開設餐廳，並設有充滿英式風情的千里吧 (Pony & Plume)。

澳門銀河嘉佩樂（Capella at Galaxy Macau）

房價：人均HK$12,000起

地址：澳門路氹城「澳門銀河™」綜合度假城

交通：關口乘搭酒店免費接駁巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【4】澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）

澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）於2018年開幕，坐落在澳門美獅美高梅度假區，鄰近金光大道度假區、永利皇宮觀光纜車等景點，吃喝玩樂都很方便！酒店有多達1,390間客房及套房，提供景觀浴室、免費迷你吧等設施。酒店配套齊全，設有九間餐廳及酒吧、亞洲動感劇院、水療設施、零售商店、室外游泳池、健身室、娛樂場等。

澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）

房價：人均HK$2,069起（度假大床客房）

地址：澳門體育館大馬路

交通：路氹東站步行5分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【5】萬利酒店（Encore Macau）

萬利酒店（Encore Macau）位於澳門外港，是永利澳門的其中一棟大樓，曾於2019年翻新，提供豪華套房及尊貴豪華套房。酒店豪華套房達1,100平方呎，配備轉動式電視屏幕、獨立客廳、特深浴缸等奢華設備；尊貴豪華套房面積更達2,000平方呎，附設私人理療室、蒸氣淋浴間、用膳區等。酒店另設室外游泳池、娛樂場、健身室、餐廳等設施。

萬利酒店（Encore Macau）

房價：人均HK$1,502起（豪華套房）

地址：澳門外港填海區仙德麗街

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【6】新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）

新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）是新濠影匯新落成的酒店。映星匯以電影為主題，提供338間套房，配備免費迷你吧、奢華浴室及浴缸、特大睡床等設施，部份房型更設有能飽市景的浴缸及私人酒吧！此外，酒店亦配備室內無邊際恆溫游泳池、健身中心、水療中心及桑拿室，以及收費的水上樂園及兒童遊樂場。

新濠影滙-映星滙（Studio City Hotel - Epic Tower）

房價：人均HK$824起（映星滙套房）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【7】澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）坐落在金光大道中心地帶，鄰近澳門巴黎鐵塔、teamLab等景點，酒店亦有提供關口免費穿梭巴士服務，非常方便！酒店提供360間客房，全部房型均設有附電視的浴缸、床頭電源插座、沙發及大面積窗戶，部分套房設有臥室、客廳及飯廳。酒店亦附設5個户外游泳池、桑拿及主題式的SPA體驗。

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

房價：人均HK$714起（高級房）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【8】澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）於2011年開幕，面積達55萬平方米，是亞洲大型綜合休閒度假村之一。酒店擁有多達1,449間客房，客房極盡奢華舒適享受，配備免費迷你吧及特大睡床，更選用奢侈品牌Bvlgari的洗浴用品！酒店同時配備超過50間餐廳、購物街、娛樂場、健身室、室外游泳池、空中沖浪池、白沙沙灘等，更有無邊際透明泳池水道！

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

房價：人均HK$1,539起（豪華大床房-城市景觀；包天浪淘園門票）

地址：「澳門銀河」綜合度假城澳門路氹大馬路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【9】澳門新葡京（Grand Lisboa Hotel）

澳門新葡京（Grand Lisboa Hotel）坐落於澳門半島，鄰近大三巴街、玫瑰聖母堂、東望洋街等景點。酒店於2008年開幕，共有431間客房，房間配備獨立浴缸及小客廳，部分房型坐擁海景。酒店同時設有室內游泳池、健身室、Spa、娛樂場、4間餐廳及酒吧。

澳門新葡京（Grand Lisboa Hotel）

房價：人均HK$2,160起（豪華大床客房）

地址：澳門半島葡京路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【10】澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）位於澳門上葡京度假村內，於2021年落成開業，提供1,350間客房及套房，客房設計走現代中國風，以藍色為主調，設有豪華浴缸及獨立淋浴間，坐擁綠植花園或城市景色。酒店更設有水療中心、室內游泳池、室外游泳池、娛樂城、Spa等設施，CP值超高！

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

房價：人均HK$440起（豪華雙床客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【11】澳門四季名薈（The Grand Suites at Four Seasons）

澳門四季名薈（The Grand Suites at Four Seasons），與四季酒店相連，是四季酒店集團全球首棟豪華全套房大樓。酒店於2020年開幕、樓高40層、設有289間套房，房間設有廚房、客廳、臥室及浴室，且提供專屬管家服務，更可邀請米芝蓮星級主廚到房內親自烹飪！酒店同時配備室外恆溫泳池、私人小木屋、健身室、Spa、專屬景觀餐廳等設施。

澳門四季名薈（The Grand Suites at Four Seasons）

房價：人均HK$7,727起（尊貴套房；三人入住）

地址：路氹城路氹連貫公路西面及望德聖母灣大馬路南面, 第六區及第八區, 地庫一層及四十層及天面層

交通：路氹東站步行14分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【12】澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）位處澳門銀河度假城內，擁有綠洲花園及全球大規模的空中沖浪池。酒店客房寧靜舒適，均設有連電視的浴缸、特大雙人床、洗漱用品等，套房房型另設獨立客廳、蒸氣浴室及按摩浴缸。房價亦包含天浪濤園，可以暢玩水上樂園，更有專屬海灘區、桑拿、室內游泳池、兒童俱樂部等休閒娛樂設施。

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

房價：人均HK$1,467起（豪華大床客房；包迷你吧、天浪濤園門票、「童」樂坊門票）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路

交通：關口搭乘免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【13】卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）由人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld親自操刀設計。客房用色大膽，以黑色及紅色作為主調，極具時尚感之餘更融合了中西文化！酒店客房均提供浴缸，窗外也可以飽覽城市景色，而且附設有宮廷風格的泳池！酒店雖然距離觀光區較遠，但鄰近亦有不少購物中心及餐飲美食，相當方便！

卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

房價：人均HK$648起（Klassik（客房特大床））

地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【14】倫敦人御園（Londoner Court）

倫敦人御園（Londoner Court）於2023年開幕，坐落於澳門倫敦人，鄰近地標景點及購物中心，地理位置優越。酒店共有368間奢華套房，提供英國皇室般的尊貴宅邸體驗，以及專屬御管家團隊的個性化服務，配備奢華浴室、完備的廚房、大面積客廳等。酒店另設有室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、豪華轎車來回接送、2間餐廳等設施及服務。

倫敦人御園（Londoner Court）

房價：人均HK$11,085起（梅費爾套房；包早餐及專屬全日通行禮遇）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行12分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【15】澳門倫敦人（The Londoner Hotel）

澳門倫敦人（The Londoner Hotel）於2021年開幕，酒店設計極具倫敦風格，客房以深色系打造，有不少實用性高的藝術作品。浴室則以維多利亞風格打造，雲石設計搭配超大浴缸非常奢華！酒店房價更包含專屬會所的免費早餐、經典英式下午茶、酒吧精選雞尾酒等禮遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等設施，性價比超高！

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

房價：人均HK$2,717起（路易套房；包早餐）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【16】澳門美高梅（MGM Macau）

澳門美高梅（MGM Macau）位於南灣湖畔，鄰近保利美高梅博物館、澳門旅遊塔及澳門金沙度假區。酒店於2007年開幕，擁有585間客房，房間配備免費迷你吧、落地景觀窗、半開放浴室及浴缸，空間舒適寬敞。酒店另設室外游泳池、健身室、Spa、娛樂場、3間餐廳及酒吧，當中更有米芝蓮推介食肆！

澳門美高梅（MGM Macau）

房價：人均HK$2,284起（豪華客房）

地址：澳門半島外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【17】澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）於2018年開業，鄰近新濠天地、永利皇宮觀光纜車、倫敦人購物中心等景點。酒店共有772間客房和套房，設施配套超越星級酒店標準，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦提供空中游泳池、娛樂場、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等設施，並設有免費穿梭巴士服務。

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

房價：人均HK$940起（豪華特大床客房）

地址：澳門路氹路氹連貫公路

交通：路氹東站步行7分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【18】新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）雖然於2009年已經開業，但於2021年完成翻新並重新開幕！酒店以中國神話中煉石補天的女媧為設計靈感，在傳統中融入現代藝術風格，客房奢華尊尚且有藝術感。此外，酒店設有米芝蓮三星級粵菜食府「譽瓏軒」以及被評為五星級的水療中心，鄰近更有購物商場，最適合休閒渡假、享受生活的旅客！

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

房價：人均HK$877起（頤居豪華貴賓雙床客房）

地址：路氹連貫公路新濠天地

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【19】御匾名匯（Paiza Grand）

御匾名匯（Paiza Grand）是澳門倫敦人名滙豪華精選酒店內的精緻套房酒店。酒店於2025年開幕，擁有多達2405間客房，當中御匾名匯佔313間。酒店套房融匯英倫奢華格調，配有客廳、臥室、奢華浴室等空間，且提供專屬管家服務和會所！酒店另設室外游泳池、健身室、Spa、3間餐廳及酒吧等設施。

御匾名匯（Paiza Grand）

房價：人均HK$10,550起（亨利尊貴套房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【20】澳門巴黎人-御匾峰（Paiza Lofts at Parisian）

澳門巴黎人-御匾峰（Paiza Lofts at Parisian）位於澳門巴黎人30至37樓，於2016年開幕，共有286間套房，房間以奢華的巴洛克風格打造，可俯瞰金光大道或巴黎鐵塔，配備豪華大理石浴室及獨立客廳，部分更設有私人健身房、桑拿房及影音室！酒店另提供私人禮賓服務、室外游泳池、水上樂園、娛樂場、健身室、餐廳及酒吧、免費私人停車場等。

澳門巴黎人-御匾峰（Paiza Lofts at Parisian）

房價：人均HK$1,370起（典雅里昂大床套房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【21】澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）

澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）是亞洲首間、全球第二間由Versace親自設計的精品豪華酒店。酒店由世界頂級時裝品牌設計，提供271間客房，採用了Versace Home度身訂製傢俱、織品及裝飾，設有豪華浴缸，採用的亦是Palazzo Versace獨家浴室用品。酒店更設有水療中心、室內恆溫游泳池及戶外游泳池。

澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）

房價：人均HK$1,112起（經典客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【22】澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）

澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）位於澳門銀河度假村內，提供450間套房，部分設有私人恒溫泳池、獨立按摩池和庭園，非常奢華！酒店是全球第一家安裝了三星「畫壁」電視與互動裝置的酒店，能夠讓客房變成多功能創作空間，寬敞的浴室亦配備智能鏡面玻璃設計，客房更能夠飽覽「天浪淘園」景致，絕對是超奢華的體驗！

澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）

房價：人均約HK$4,119起（豪華套房）

地址：「澳門銀河™」綜合度假城 澳門路氹城

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【23】澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）於2015年開幕，位於澳門銀河綜合度假城內，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、官也街等景點。酒店共有233間套房，房間內配備圓形奢華大浴缸、宮廷風客廳及臥室，空間十分寬敞。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

房價：人均HK$2,673起（卡爾頓套房）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路「澳門銀河」綜合度假城

交通：排角站步行11分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【24】美獅美高梅天樂閣（Skylofts at MGM COTAI）

美獅美高梅天樂閣（Skylofts at MGM COTAI）是澳門美獅美高梅酒店內的尊尚奢華住宿空間。天樂閣坐落於美獅酒店頂層，空間設計充滿現代格調，配有大理石浴室及浴缸、LED電視、免費迷你吧等設施，更可獨享天樂廊及專屬禮遇，盡享極致奢華。酒店另設九間餐廳及酒吧、亞洲動感劇院、水療設施、零售商店、室外游泳池、健身室、娛樂場等。

美獅美高梅天樂閣（Skylofts at MGM COTAI）

房價：目前不開放預訂

地址：澳門路氹體育館大馬路

交通：路氹東站步行5分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【25】澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）

澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）於2015年開幕，毗鄰超過850家購物門店以及食肆，地理位置優越。酒店共有400間客房及套房，房間均坐擁路氹金光大道景色，帶有奢華的大理石浴室，非常打卡able！酒店同時配備室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，超多娛樂體驗！

澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）

房價：人均HK$501起（豪華雙床房）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行8分鐘

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【26】澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）位於澳門路氹，分為明星匯和巨星匯兩棟建築，前者提供客房為主的房型，後者則是套房式房型，配有頂尖設施，兩棟建築都設有雙人及家庭房。酒店房間空間寬敞，設有浴缸、特大雙人床等基本設施，插座、洗漱用品充足，客房內的Mini Bar更可以免費飲食！酒店設施非常豐富，有賭場、電子遊戲場、室外游泳池、恆溫室內水上樂園、兒童室內遊樂場等，大朋友小朋友都可以開心暢玩！

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

房價：人均HK$425起（明星滙經典大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【27】永利澳門酒店（Wynn Macau）

永利澳門酒店（Wynn Macau）位於澳門友誼大馬路，鄰近吉祥樹、保利美高梅博物館、東望洋新街等景點。酒店曾於2019年翻新，現在擁有1,014間客房，提供多種房型，配有舒適浴缸、特大睡床，部分房型另設按摩浴缸、私人按摩室、獨立客廳、飯廳等設施。酒店另設室外游泳池、娛樂場、健身室、餐廳等設施。

永利澳門酒店（Wynn Macau）

房價：目前不開放預訂

地址：澳門外港填海區仙德麗街

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門五星級酒店【28】永利皇宮酒店（Wynn Palace）

永利皇宮酒店（Wynn Palace）位於路氹，是以花卉與藝術為主題的度假村，鄰近幻影空間、觀光纜車等景點。酒店於2016年開幕，共有1,706間客房與套房，房間可以選擇橙色、藍色或黃色色調，配有智能控制系統、雲石浴缸、藍牙音響等設備。酒店同時配備室外游泳池、健身室、Spa、娛樂場等設施，更有多達8間餐廳及酒吧！

永利皇宮酒店（Wynn Palace）

房價：目前不開放預訂

地址：澳門路氹體育館大馬路西50米

交通：路氹東站步行5分鐘

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福布斯旅遊指南2026——四星級酒店篇

福布斯旅遊指南澳門四星級酒店【1】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）於2023年開幕，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分，鄰近teamLab、官也街、威尼斯人度假區等。酒店擁有多達715間客房，房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸坐擁城景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、「天浪淘園」水上樂園等設施，水上樂園更設有全長575米的透明泳池水道，360度無邊際！

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HK$484起（標準客房；包英記餅家手信、天浪淘園門票）

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門四星級酒店【2】澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）位於路氹區澳門倫敦人內，是希爾頓集團旗下高端豪華度假酒店。酒店提供634間客房及套房，房間設計高貴優雅，床邊設有沙發椅，空間寬敞，全部客房均設有圓形大浴缸，床架更是2米寬的特大雙人床，部分客房更坐擁巴黎鐵塔景觀，超級浪漫！酒店更附設室外游泳池、按摩浴缸和蒸氣浴，絕對可以好好放鬆！

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

房價：人均HK$693起（豪華大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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福布斯旅遊指南澳門四星級酒店【3】澳門君悅酒店（Grand Hyatt Macau）

澳門君悅酒店（Grand Hyatt Macau）位於澳門連貫公路新濠天地，鄰近金沙廣場及威尼斯人購物中心。酒店於2009年開幕，擁有791間客房，房間配備半開放景觀浴室與浴缸、咖啡機等設施，空間奢華舒適。酒店同時配備娛樂場、Spa、公共浴池、3間餐廳等設施。

澳門君悅酒店（Grand Hyatt Macau）

房價：人均HK$627起（君悦豪華大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地

交通：路氹東站步行3分鐘

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福布斯旅遊指南澳門四星級酒店【4】澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）同樣位於澳門銀河度假城內，是全亞洲最大的萬豪酒店，住客更可以使用天浪淘園設施！酒店合共提供1,015間客房均有全景式落地窗，可以飽覽澳門繁華的城市景色，大型套房更提供露台及私人泳池！

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

房價：目前不開放預訂

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南澳門四星級酒店【5】澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）

澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）於2010年開幕，地處澳門臨海地段，坐擁南灣湖、澳門旅遊塔和南中國海景觀。酒店擁有213間時尚現代客房，配備景觀浴室及浴缸、電影、遊戲機等奢華設備。酒店同時設有室外無邊際游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

澳門文華東方酒店（Mandarin Oriental, Macau）

房價：人均HK$751起（豪華景隅客房）

地址：澳門澳門半島孫逸仙大馬路945號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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福布斯旅遊指南2026——推薦級酒店篇

福布斯旅遊指南澳門推薦級酒店【1】澳門巴黎人（The Parisian Macao）

澳門巴黎人（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店提供雙人房及家庭房，客房浴室有提供浴缸，雙人床亦非常大，床頭插座數量充足，有萬能插座及USB插口，相當方便，部分房間更坐擁巴黎鐵塔景觀！此外，酒店亦提室外游泳池、水上樂園等休閒設施，更有依照巴黎埃菲爾鐵塔1/2比例建造的巴黎鐵塔！

澳門巴黎人（The Parisian Macao）

房價：人均HK$567起（豪華大床房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費接駁巴士

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福布斯旅遊指南澳門推薦級酒店【2】澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）是世界知名的綜合度假酒店，集結賭場、住宿、購物、表演為一體，吃喝玩樂應有盡有！貢多拉之旅更是不容錯過的一環，可以泛舟運河感受威尼斯的浪漫風情，非常寫意！酒店擁有3000間豪華酒店套房，以奢華格調打造，空間寬敞舒適。酒店更擁有多達四座室外泳池，可以盡情享受恣意放鬆的時光！

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

房價：人均HK$494起（豪華皇室套房）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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