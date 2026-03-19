東京近郊美食｜栃木爆紅SNS「小熊麵包」打卡　這款每日限量必買

在日本有許多隱身於住宅區的麵包工房、咖啡廳或是甜點店等，這類並非連鎖而是由個人經營的店鋪，雖開在遠離喧囂鬧區的地方，卻依舊能吸引不少人潮前往。



這次要來介紹的是一家位於栃木縣那須塩原市的小小麵包工房，由店家自創的「小熊麵包」，因其可愛的造型在SNS社群上曝光，吸引不少人來朝聖這可愛又美味的造型麵包。

健康又美味，吃得到天然酵母製成的麵包

這家隱身於住宅街區的自家麵包工房「まるぱん工房」，店內所販售的麵包皆是以天然酵母所製成，每一塊麵包都擁有獨特的香氣與鬆軟的口感，吃起來格外美味。

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除了美味的麵包吸引人之外，這家麵包還有販售著店家自創的造型麵包，像是刺蝟、大象、乳牛、松鼠等各種不同的可愛動物造型麵包，簡直能組成一座麵包版動物園呢！（上述造型麵包為過去曾經販售的款式，目前所販售的造型麵包請以店家SNS帳號上所公布的款式為準）

まるぱん工房

地址：栃木県那須塩原市原町6-372

交通方式：搭乘電車至「黒磯」車站，步行約10分鐘

營業時間：周二至周六10：00～18：00（麵包售完時會提早關店）

官網：https://maru-pan.net/index.html



一開賣即完售！不預約很難搶到

在まるぱん工房所販售的麵包之中，最受歡迎的則是店家的招牌商品「小熊麵包」（くまぱん），這個小熊麵包可不只是只有一個熊頭的造型，而是一整隻完整的熊呢！熊的臉由巧克力點綴而成，而熊的身體裏（內餡）也是巧克力內餡，可愛的模樣實在是讓人捨不得吃下肚。

此外，這款小熊麵包是每日限量販售，通常一開賣就會馬上完售，如果是為了小熊麵包而來的話，建議先在前一天跟店家預約，才能避免白跑一趟喔！

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除了一般常態販售的小熊造型，這款小熊麵包也會因應季節或節日推出限定造型喔！像是在2025年夏季（2025年7～9月）所推出的限量造型就是有戴著耳機聽音樂的小熊、拿著泳圈頭戴泳帽的小熊這兩款新造型，這只有在2025年夏季期間限定推出的夏季小熊麵包套組（2025夏くまぱんセット）當中才能買到。

要注意的是，這款套組需要線上預約購買，沒有在店面擺出來販售的喔！

值得一提的是，在2024年的夏季期間，一樣也有推出夏季限定套組，而2024年的限定款式則是手拿西瓜的小熊與蛙鏡小熊這兩款，同樣也帶給人充滿夏季風情的氛圍呢！

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外帶一塊小熊麵包做紀念吧

若有機會探訪這家麵包工房的話，一定要來一塊小熊麵包！從視覺與味覺都帶給你滿滿的療愈。如果是麵包控的話，除了小熊麵包之外，其他的麵包也非常推薦嚐嚐看，相信定能滿足包控的味蕾～

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】