曼谷自由行｜泰國取消60日免簽　特區護照有冇份？景點+美食+酒店

遊泰注意！泰國外交部早前宣布，取消93個國家或地區的60天免簽證待遇，縮短為30天；30天免簽政策的適用國家或地區，將減至54個。至於受影響名單及執行日期，則仍待泰國官方公布。另外，「香港01」《好食玩飛》記者整合了2026快閃曼谷精選行程，有周末市集、嵩越路新文青區、必食啖啖蟹肉炒飯等。即睇下文！



根據香港入境處資料顯示，目前持有香港特區護照享有免簽證或落地簽證待遇的國家及地區共有175個，當中包括多個港人熱門旅遊地，如日本、南韓、泰國、大部分歐洲申根國家（包括法國、德國、意大利、西班牙、瑞士、荷蘭、冰島等20多個歐洲國家）等。至今泰國官方仍未公布最新取消60日免簽證的國家或地區名單，大家出發前記得留意最新消息。

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曼谷自由行

泰國距離香港只有約3小時機程，而且物價便宜，一直都是港人熱愛的快閃旅遊目的地之一。既可以吃到正宗泰國菜，亦有大型市集可以購物，不論是喜歡吃美食還是熱愛購物，總有一個景點啱自己！

曼谷自由行｜食玩買6大推介

曼谷餐廳推介【1】Here Hai——連續6年米芝蓮必比登推介蟹肉炒飯！

Here Hai出名啖啖蟹肉炒飯，而且價格相宜，已經連續6年獲米芝蓮必比登，吸引不少遊客前來光顧。必試菜式泰式大蟹肉炒飯、蟹肉蛋卷、炒瀨尿蝦，幾乎每枱都會點。由於餐廳是人氣店，最好早些前往，如果不想等候太久，也可選擇叫外賣。

Here Hai

地址：112, 1 Ekkamai Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

交通方式：從 BTS Ekkamai 徒步約 15 分抵達 。



曼谷餐廳推介【2】Phed Mark——曼谷人氣爆蛋和牛打拋飯

打拋飯是泰國常見的泰式炒飯，以打拋葉、辛香料等拌炒而成。Phed Mark的打拋飯除了豬肉，亦有雞肉、素食、牛肉、和牛肉、和牛牛腱肉、魷魚及酸腸可選，辣度及蛋的數量同樣可以根據喜好選擇，炒飯非常有鑊氣、蛋味香濃。網民就表示一定要點和牛再加四隻蛋，辣度則要選擇微辣或普通辣，吃起來會更香、更滿足！

Phed Mark

地址：300 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110

交通方式：乘坐Sukhumvit Line到 Ekkamai 站2號出口出站



曼谷餐廳推介【3】The Local——傳統泰式料理／連續多年米芝蓮推介

去到泰國當然要食傳統泰式料理！The Local 坐落在熱鬧的 Asoke 商圈巷弄內，餐廳已獲多年米芝蓮推介，在這裡吃飯不止自己吃飽，相機也會吃飽！其中前菜拼盤可一次過品嚐多款泰式小食，另外咖喱蟹亦非常惹味！喜歡泰式的必點甜品拼盤，不用心大心細選擇食邊款好！

The Local

地址：32 32/1 Soi Sukhumvit 23, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

交通方式：搭乘BTS至Asok站，由4號出口步行約8分鐘



曼谷好去處推介【4】翟道翟周末市集（Chatuchak Weekend Market）——設1.5萬攤檔／文創產品／泰式小食

翟道翟周末市集，又稱洽圖洽周末市集（Chatuchak Weekend Market）是泰國最大的市集，一直深受遊客歡。市集設有近15,000個攤位，主要售賣泰國文創商品、衣服、手工藝品、特色小吃等，大部分攤位只在周末營業，適合大家在星期六日快閃曼谷時，前往逛一逛。

翟道翟周末市集（Chatuchak Weekend Market）

地址：587, 10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Chatuchak, Bangkok

交通方式：BTS：搭乘至 Mo Chit 站，由1號出口出站步行約5至8分鐘

或MRT：搭乘至 Kamphaeng Phet 站，由2號出口出站即達市集。



曼谷好去處推介【5】嵩越路（Song Wat Road）——曼谷最新文青區／集咖啡店＋選物店

想在曼谷慢活，可以選擇到嵩越路放鬆半日。這裡是位於中國城與昭披耶河之間的百年歷史老街，近年老宅與倉庫被活化，搖身一變成為結合傳統批發與現代文青氣息的熱門街區，匯集了多間打卡咖啡廳、藝術空間與質感選物店。在這邊可以先飲杯咖啡，再逛文創選物店，感受另一面的曼谷。

嵩越路（Song Wat Road）

交通方式：地鐵 (MRT)： 搭乘至 Wat Mangkon 站，由 3 號出口出站後直走，步行約 10 分鐘即可抵達。



曼谷好去處推介【6】三頭象神博物館（The Erawan Museum）——世上最大三頭神象雕塑！

泰國三頭象神博物館有「粉紅寺廟」之稱，鄰近暹羅古城，是個唯美的打卡聖地！除了可以穿著泰服逛超美粉紅色建築，更可以欣賞到由純銅打造、世界上最大的巨型三頭象神雕塑；精美的彩繪玻璃雕刻、古代文物和藝術品。除了可以參觀博物館外，園區內亦有不同神像、佛塔可以參拜。

三頭象神博物館（The Erawan Museum）

地址：99/9 Moo 1 Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

交通方式：搭乘BTS 蘇坤蔚線（Sukhumvit Line）至 Chang Erawan 站，出站後建議轉乘計程車、Grab 或博物館接駁車前往。



曼谷自由行｜酒店篇

曼谷酒店推介【1】考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）於2023年3月全新開幕，坐落在曼谷東北近郊的考艾。酒店四周被山林圍繞，建築以純白透明設計打造，房內則以白色色調搭配木系元素的日系風格設計。

酒店僅提供23間客房、套房及別墅，房間樓底相當高，設有戶外平台、私人浴室、藍牙音響、咖啡機等，亦提供免費迷你吧及室內健身器材，別墅房型另設私人溫水游泳池及景觀浴缸，部分房型更擁有投影機及PS5遊戲機！

除了房間打卡able以外，3層樓高的「透明空中泳池」亦值得打卡！泳池由酒店頂樓延伸，可俯瞰到樓下人群及附近的自然山林景色，仿如置身空中一樣，非常刺激！

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）

房價：人均HK$451起（豪華房；包早餐）

地址：219, Moo 4, Mu Si Subdistrict, Pak Chong District, Nakorn Ratchasima

交通：曼谷機場車程2.5小時

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曼谷酒店推介【2】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

房價：人均HK$1,164起（園景豪華轉角特大床房）

地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通：是隆站步行4分鐘

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曼谷酒店推介【3】曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）於2020年開幕，坐落於曼谷最主要街道，距離地鐵站僅僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店提供335間房，均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等，且坐擁地標景觀。酒店設施齊全，提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

房價：人均HK$537起（豪華房）

地址：Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua

交通：阿速站步行10分鐘

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曼谷自由行｜交通篇

機場交通

曼谷目前擁有兩個機場，分別是廊曼國際機場（DMK）與素萬那普國際機場（BKK）。

1 廊曼國際機場

廊曼國際機場是廉航專用機場，交通選擇較少，只有一條SRT線路，要到MRT轉車站轉乘才可以抵達市區，車程最小要一小時。

2 素萬那普國際機場

素萬那普國際機場是曼谷區內最大機場，從機場前往市區較方便，搭乘Airport Rail Link約半小時即可直達曼谷市中心，轉乘BTS及MRT也很方便，而且不怕塞車。

大家亦可選擇乘坐機場巴士、的士、Grab、包車離開機場，會較為安全及舒適，不過要注意，往市中心方向或繁忙時段會容易塞車。

市內交通篇

曼谷市中心主要的交通工具為BTS捷運，共有3條路線、63個車站，能夠覆蓋大部分旅遊景點。如果會到訪曼谷近郊，MRT地鐵也是其中一種交通工具。MRT共有4條路線、107個車站，可以輕鬆抵達大皇宮、鄭王廟、玉佛寺等景點。

BTS是曼谷主要的交通工具。（官方圖片）

BTS及MRT地鐵主要使用「兔子卡」作為進出站的支付工具，功能像香港的「八達通」一樣，在出發前事先買好就可以省卻買票的時間。「兔子卡」亦可以用來搭巴士及部分商戶消費。

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